Agro do ES vai bater recorde e chegar a R$ 10 bi em exportações

Enio Bergoli, secretário de agricultura durante evento TecnoAgro em LInhares Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo está na expectativa de bater recorde na exportação de produtos do agronegócio em 2023. A previsão é de que supere US$ 2 bilhões, o equivalente a R$ 10 bilhões, superando a última marca de 1,7 bilhão de dólares (R$ 8,5 bilhão). Ao todo, as vendas capixabas chegam a mais de 100 países.

A informação é do secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, na palestra de abertura do TecnoAgro 2023, que vai até esta sexta-feira (18) em Linhares, Norte do Espírito Santo.

Café conilon, pimenta-rosa, pimenta-do-reino, mamão e gengibre estão na lista de itens mais exportados para o mundo. Esses produtos, além do ovo de codorna, também fazem o Estado liderar na produção.

"Temos o café conilon, que é uma marca muito nossa, que surgiu da resiliência dos produtores, um arranjo de mais de 50 anos. O Espírito Santo hoje é o maior produtor nacional. Em mais cinco anos, vamos passar o Vietnã no mercado internacional. Outro destaque é Santa Maria de Jetibá, que produz 17 milhões de ovos por ano" Enio Bergoli - Secretário de Estado de Agricultura

A estimativa, destaca Bergoli, é que o setor agropecuário capixaba tenha participação ainda maior no Produto Interno Bruto (PIB) local, com um peso de até 27%, superando o impacto desse segmento no PIB do país, que responde por 24,8% da geração nacional de riquezas.

Segundo o secretário, a expectativa será confirmada em breve, pois o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) voltará a calcular a participação do agro no PIB.

"O agronegócio é uma máquina de exportar e importa muito pouco" Enio Bergoli - Secretário de Estado de Agricultura

Mesmo sendo um Estado pequeno em extensão territorial, o Espírito Santo tem grande diversificação, defende Bergoli, ao afirmar que praticamente todos os tipos de cultivos nacionais estão aqui. Até soja e trigo começaram a ser plantados em terras capixabas.

"Se tiver pouco tempo para visitar e conhecer o agronegócio brasileiro, venha ao Espírito Santo, porque nós somos muito pequenininhos, mas temos consolidados praticamente todas as culturas de explorações do Brasil."

Abertura

Linhares sedia, pela segunda vez, o TecnoAgro, o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação do agronegócio do Espírito Santo.