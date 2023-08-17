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Crescimento acelerado

Agro do ES vai bater recorde e chegar a R$ 10 bi em exportações

Enio Bergoli, secretário estadual de Agricultura, apresentou primeira palestra do TecnoAgro 2023, destacando potencialidades do setor agropecuário capixaba
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:52

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:52

Enio Bergoli, secretário de agricultura durante evento Tecnoagro em LInhares
Enio Bergoli, secretário de agricultura durante evento TecnoAgro em LInhares Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo está na expectativa de bater recorde na exportação de produtos do agronegócio em 2023. A previsão é de que supere US$ 2 bilhões, o equivalente a R$ 10 bilhões, superando a última marca de 1,7 bilhão de dólares (R$ 8,5 bilhão). Ao todo, as vendas capixabas chegam a mais de 100 países.
A informação é do secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, na palestra de abertura do TecnoAgro 2023, que vai até esta sexta-feira (18) em Linhares, Norte do Espírito Santo.

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Café conilon, pimenta-rosa, pimenta-do-reino, mamão e gengibre estão na lista de itens mais exportados para o mundo. Esses produtos, além do ovo de codorna, também fazem o Estado liderar na produção.  
"Temos o café conilon, que é uma marca muito nossa, que surgiu da resiliência dos produtores, um arranjo de mais de 50 anos. O Espírito Santo hoje é o maior produtor nacional. Em mais cinco anos, vamos passar o Vietnã no mercado internacional. Outro destaque é Santa Maria de Jetibá, que produz 17 milhões de ovos por ano"
Enio Bergoli - Secretário de Estado de Agricultura
A estimativa, destaca Bergoli, é que o setor agropecuário capixaba tenha participação ainda maior no Produto Interno Bruto (PIB) local, com um peso de até 27%, superando o impacto desse segmento no PIB do país, que responde por 24,8% da geração nacional de riquezas.
Segundo o secretário, a expectativa será confirmada em breve, pois o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) voltará a calcular a participação do agro no PIB. 
"O agronegócio é uma máquina de exportar e importa muito pouco"
Enio Bergoli - Secretário de Estado de Agricultura
Mesmo sendo um Estado pequeno em extensão territorial, o Espírito Santo tem grande diversificação, defende Bergoli, ao afirmar que praticamente todos os tipos de cultivos nacionais estão aqui. Até soja e trigo começaram a ser plantados em terras capixabas.
"Se tiver pouco tempo para visitar e conhecer o agronegócio brasileiro, venha ao Espírito Santo, porque nós somos muito pequenininhos, mas temos consolidados praticamente todas as culturas de explorações do Brasil."

Abertura

Linhares sedia, pela segunda vez, o TecnoAgro, o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação do agronegócio do Espírito Santo.
A abertura oficial do evento, nesta quinta-feira (17), contou com a presença do governador Renato Casagrande, do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, e do diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

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