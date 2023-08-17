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Auditório Tecnologia

Drones, gripe aviária e energia solar: reveja palestras do 1° dia no TecnoAgro 2023

Transformações tecnológicas no agronegócio foram temas do Auditório Tecnologia, no primeiro dia de evento, em Linhares.  Feira continua nesta sexta (18)

Publicado em 

17 ago 2023 às 05:00

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 05:00

As transformações tecnológicas não param no campo, e as tendências e potencialidades do setor foram temas de palestras no primeiro dia do TecnoAgro 2023, no Auditório Tecnologia, nesta quinta-feira (17), com transmissão ao vivo. Reveja as palestras na íntegra, no vídeo acima. Entre os assuntos abordados, especialistas falaram sobre o uso de drones no monitoramento de plantações, apresentaram linhas de crédito para o investimento em energia solar e apontaram estratégias para prevenir a gripe aviária em granjas do Estado.
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, que começou na quinta (17) e termina nesta sexta (18), no Conceição Hall, em Linhares.  A entrada é gratuita. Confira a programação completa e se inscreva clicando aqui.

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