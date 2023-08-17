Drones, gripe aviária e energia solar: reveja palestras do 1° dia no TecnoAgro 2023

As transformações tecnológicas não param no campo, e as tendências e potencialidades do setor foram temas de palestras no primeiro dia do TecnoAgro 2023, no Auditório Tecnologia, nesta quinta-feira (17), com transmissão ao vivo. Reveja as palestras na íntegra, no vídeo acima. Entre os assuntos abordados, especialistas falaram sobre o uso de drones no monitoramento de plantações, apresentaram linhas de crédito para o investimento em energia solar e apontaram estratégias para prevenir a gripe aviária em granjas do Estado.