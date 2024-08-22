Arrecadação com imposto sobre herança dispara no Espírito Santo

No primeiro semestre do ano passado, foram pagos R$ 24,12 milhões ao governo do Estado em cima das doações. Em 2024, no mesmo período, foram R$ 38,7 milhões, crescimento de 60,8%. Com os números apurados até julho (R$ 52,9 milhões), o volume de arrecadação já quase bate todo o ano de 2023 (R$ 56,5 milhões). Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda.
Hoje, no Espírito Santo, paga-se 4% de ITCMD em cima de doações superiores a R$ 22.516,00.
Pelas regras já aprovadas pela Câmara dos Deputados (a regulamentação ainda precisa passar pelo Senado), a alíquota do tributo torna-se progressiva, entre 2% e 8%. Quanto maior o valor da herança, maior será a tributação proporcional. Cada Estado definirá as suas janelas de valores. Assim que a regulamentação da reforma for sancionada, o governo estadual enviará um projeto para a Assembleia Legislativa estabelecendo as regras locais.