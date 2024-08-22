Arrecadação com imposto sobre herança dispara no Espírito Santo

No primeiro semestre do ano passado, foram pagos R$ 24,12 milhões ao governo do Estado em cima das doações. Em 2024, no mesmo período, foram R$ 38,7 milhões, crescimento de 60,8%. Com os números apurados até julho (R$ 52,9 milhões), o volume de arrecadação já quase bate todo o ano de 2023 (R$ 56,5 milhões). Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda.