Avança o projeto do novo Pavilhão de Carapina. Veja como ficará

Serão 18 mil metros quadrados de área construída, divididos em três pavilhões e um centro de convenções que ficará no mezanino. Além disso, haverá um espaço multiuso na área externa para ser utilizado por empreendimentos que tenham relação com o setor de eventos (hotel e restaurante, por exemplo). "Tudo está sendo feito a partir de uma visão global, para que facilite a concessão do novo Pavilhão à iniciativa privada, movimento que será feito na sequência do término das obras", explicou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo.