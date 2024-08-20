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Negócios

Avança o projeto do novo Pavilhão de Carapina. Veja como ficará

O investimento, na nova estrutura de eventos e nos acessos, ficará na casa dos R$ 100 milhões e deve ser entregue pelo Estado até o final de 2026

Públicado em 

20 ago 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva da área de eventos que será construída no local do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da nova área de eventos que será construída no lugar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação/Setur
O projeto do centro de convenções que será construído no lugar onde hoje funciona o Pavilhão de Carapina, na Serra, está passando por seus ajustes finais. A proposta pronta, que está sendo desenvolvida pelo escritório Calmon Arquitetura e Urbanismo, deverá ser entregue à prefeitura da Serra, responsável pela contratação do projeto, até o início de novembro. Feita a entrega, o governo do Estado, que será o responsável pelo investimento na obra, poderá iniciar o processo licitatório. O investimento, na nova estrutura de eventos e nos acessos, ficará na casa dos R$ 100 milhões e deve ser entregue até o final de 2026.
Serão 18 mil metros quadrados de área construída, divididos em três pavilhões e um centro de convenções que ficará no mezanino. Além disso, haverá um espaço multiuso na área externa para ser utilizado por empreendimentos que tenham relação com o setor de eventos (hotel e restaurante, por exemplo). "Tudo está sendo feito a partir de uma visão global, para que facilite a concessão do novo Pavilhão à iniciativa privada, movimento que será feito na sequência do término das obras", explicou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo.
Perspectiva da área de eventos que será construída no local do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no lugar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação/Setur
O centro de convenções será totalmente climatizado (um dos graves da atual estrutura), terá estrutura modular, portanto, estará disponível para eventos de menor porte, serão mais de mil vagas de estacionamento e os acessos viários serão ampliados. Importante lembrar que a via que hoje passa na frente do Pavilhão de Carapina está em processo de municipalização.
Durante o período de obras a estrutura atual seguirá em operação, entretanto, com menos vagas de estacionamento.

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Perspectiva da área de eventos que será construída no local do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no lugar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação/Setur

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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