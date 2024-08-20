Avança o projeto do novo Pavilhão de Carapina. Veja como ficará

O projeto do centro de convenções que será construído no lugar onde hoje funciona o Pavilhão de Carapina
, na Serra, está passando por seus ajustes finais. A proposta pronta, que está sendo desenvolvida pelo escritório Calmon Arquitetura e Urbanismo, deverá ser entregue à prefeitura da Serra, responsável pela contratação do projeto, até o início de novembro. Feita a entrega, o governo do Estado, que será o responsável pelo investimento na obra, poderá iniciar o processo licitatório. O investimento, na nova estrutura de eventos e nos acessos, ficará na casa dos R$ 100 milhões e deve ser entregue até o final de 2026.
Serão 18 mil metros quadrados de área construída, divididos em três pavilhões e um centro de convenções que ficará no mezanino. Além disso, haverá um espaço multiuso na área externa para ser utilizado por empreendimentos que tenham relação com o setor de eventos (hotel e restaurante, por exemplo). "Tudo está sendo feito a partir de uma visão global, para que facilite a concessão do novo Pavilhão à iniciativa privada, movimento que será feito na sequência do término das obras", explicou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo.
O centro de convenções será totalmente climatizado (um dos graves da atual estrutura), terá estrutura modular, portanto, estará disponível para eventos de menor porte, serão mais de mil vagas de estacionamento e os acessos viários serão ampliados. Importante lembrar que a via que hoje passa na frente do Pavilhão de Carapina está em processo de municipalização.
Durante o período de obras a estrutura atual seguirá em operação, entretanto, com menos vagas de estacionamento.