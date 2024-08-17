ES Gás e petroleiras independentes querem captar gases poluentes no Norte

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural pelo Espírito Santo,
juntou-se a petroleiras independentes com negócios no Norte do Estado - EnP Energy, Seacrest, Grupo Ubuntu e Imetame Energia - para fazer decolar um grande projeto de captura de carbono, batizado de C3US - uma brincadeira com o nome da tecnologia a ser utilizada, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage, ou seja, captura, uso e armazenamento de carbono). O terceiro "c" é de capixaba.
A ideia é apanhar os gases de efeito estufa liberados por grandes plantas industriais do Estado e colocá-los em reservatórios de petróleo e gás natural já utilizados.
A ES Gás entra com a sua expertise na operação de gás e com a sua infraestrutura de gasodutos. A implantação da tecnologia no Espírito Santo está dentro do Programa ES Mais+Gás, lançado no dia 6 de agosto, e é tida como fundamental na estratégia de reduzir a emissão de CO2 (dióxido de carbono), no Estado, em 5,6 milhões de toneladas até 2034.
"A descarbonização não tem bala de prata.
Acredito que um conjunto de ações nos levará a cumprir as metas estabelecidas, entre elas está a captura de carbono. Trata-se de uma tecnologia nova, que está sendo implantada em algumas partes do mundo e que depende de muitos investimentos e tecnologia. Nós e os produtores de óleo acreditamos no projeto, que, importante dizer, não é para agora, é para o médio prazo", explicou Fabio Bertollo, CEO da ES Gás.
A Energisa, dona da ES Gás, vai entrar diretamente no C3US. O grupo, que atua em várias áreas dentro do setor de energia, entende que trata-se de uma tecnologia de futuro e que será relevante na transição energética. A ideia é colocá-lo dentro do pacote de iniciativas de inovação tocadas pelo conglomerado, que, por ano, investe R$ 260 milhões em tecnologia, P&D e inovação.