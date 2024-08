Um ano da privatização da ES Gás: investimento dobra, mas caminho ainda é longo

Funcionário trabalhando nas tubulações da ES Gás. Crédito: Pix Fotografia/Divulgação ES Gás

Há pouco mais de um ano, em 7 de julho de 2023, a Energisa assumiu o comando da ES Gás, companhia responsável pela distribuição de gás natural para todo o Espírito Santo. Nos últimos 12 meses, foram investidos R$ 60 milhões, o dobro do registrado nos 12 meses anteriores. A disponibilidade de rede (600 quilômetros hoje) e a quantidade de clientes (83 mil) avançaram em 10% no período.

Apesar dos avanços, o volume de gás disponibilizado manteve-se no mesmo patamar de julho do ano passado, 1,4 milhão de m³ por dia, o que prova que o desafio de escalar o consumo do combustível no Estado não é pequeno. "Foi um ano de consolidação, para arrumar a casa. Sabemos que os desafios são grandes, mas estamos satisfeitos. Dobramos os investimentos, a rede cresceu e vai continuar crescendo (serão mais 57 km até o final do ano), embora o volume de gás tenha se mantido em linha com o ano passado. Importante frisar que as usinas térmicas não foram acionadas e o consumo da siderurgia também caiu, a nossa perspectiva é de expansão no segundo semestre e em 2025", disse Fabio Bertollo, CEO da ES Gás.

O executivo adiantou que o patamar de investimentos deve chegar, ainda em 2024, aos R$ 100 milhões por ano e se manter. "Claro que estamos de olho em oportunidades e isso pode crescer, mas a ideia é manter uma média de R$ 100 milhões por ano, até para darmos previsibilidade à nossa rede de fornecedores".

Bertollo destaca o fato de 33% do gás consumido no Espírito Santo estar dentro do chamado mercado livre (quando o consumidor negocia direto com o fornecedor e a distribuidora recebe pelo uso dos dutos). "Isso deu mais flexibilidade, ampliou a concorrência e fez com que o gás fosse negociado a preços menores. Vamos seguir incentivando a entrada de novos fornecedores, caso das usinas de biometano".

Sobre a expansão de tubulação, além da Grande Vitória, Guarapari e Linhares receberão mais aportes. A ES Gás também investirá pesado no gás natural veicular (GNV). O consumo atual no Estado está em 60 mil m³ por dia, o objetivo é chegar aos 150 mil m³ por dia até 2026 e, na visão da empresa, o potencial é para 500 mil m³. "Vamos montar os chamados corredores azuis (postos com bicos de injeção muito rápidos) nas mais variadas estradas no Estado".

Em julho de 2023, a ES Gás tinha 15 empregados diretos. Até o final de 2024, serão 120 diretos e 350 indiretos. Para comportar todo este contingente, muito em breve a companhia vai passar a funcionar em um novo endereço de Vitória, ainda mantido em segredo. Hoje, funciona em salas alugadas em um prédio da Praia do Canto.

