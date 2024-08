Encontro de governadores do Sul e Sudeste, no ES, vai discutir greve do Ibama

O governador Renato Casagrande levará à mesa de debates do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) as greves dos servidores do Ibama e da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que vêm trazendo sérios impactos para atividades econômicas como a indústria do petróleo - muito regulada e que depende de uma série de licenças para operar. Projetos bilionários não conseguem andar no país todo, mas principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, estados que concentram cerca de 90% da produção nacional de óleo e gás.