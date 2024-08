Terminal Portuário de Vila Velha bate recorde de receita e de movimentação de contêineres

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

O TVV, Terminal Portuário de Vila Velha, teve um primeiro semestre histórico, tanto do lado operacional como nos resultados. No segundo trimestre de 2024, a receita líquida ficou em R$ 97,6 milhões, 21% acima do mesmo período de 2023. No semestre, foram R$ 187,1 milhões, 13% a mais que o registrado nos primeiros seis meses do ano passado. Os dados foram divulgados ao mercado pela Log-In, empresa responsável pela operação do único terminal de contêineres do Espírito Santo.

Com relação aos volumes movimentados, foram 118,6 mil contêineres nos primeiros seis meses do ano, avanço de 61% na comparação com a mesma janela de 2023. O resultado positivo é explicado por alguns fatores fundamentais: aumento da safra de café para exportação, incremento da importação de veículos elétricos e o aumento da operação de navios feeder (embarcações menores que levam e trazem cargas de portos maiores para os de menor capacidade).

Em contrapartida, a movimentação de carga geral do TVV registrou redução de 12% na comparação com o segundo trimestre de 2023 e de 29% quando comparado com os primeiros seis meses do ano passado. O impacto, de acordo com Log-In, se deu por causa do menor volume de carros em navios Ro-Ro (nessas embarcações o veículo não vem em contêiner). Além disso, cargas como granito foram impactadas, explica o documento, pela redução temporária, de 20%, da capacidade operacional do terminal em função da paralisação de um dos três portêineres do TVV até o final de setembro.

O resultado histórico é anunciado em meio a intensos debates, aqui no Espírito Santo, sobre como solucionar o nó logístico estadual. No início de julho, entidades ligadas ao comércio internacional de café e rochas ornamentais divulgaram uma carta reclamando das dificuldades para escoar suas cargas a partir do Porto de Vitória.

