Em carta aberta, empresários da rocha e do café pedem solução para apagão logístico no ES

A Vports esclarece que questões relacionadas à disponibilidade de contêineres, bem como referentes a espaços para armazenagem e movimentação nos portos, são desafios que hoje se impõem como um todo aos segmentos portuário e de comércio exterior no Brasil e no mundo, em decorrência do aumento do volume de exportações e importações.

A única solução possível para questões com essa complexidade envolve o trabalho conjunto focado em mapear dificuldades, propor soluções e construir ações concretas e sistêmicas com todos os envolvidos, unindo forças e definindo responsabilidades em prol do fortalecimento do segmento e do desenvolvimento econômico do Estado.

Como autoridade portuária, a empresa tem feito a sua parte, participando das discussões e investindo em infraestrutura, de forma a garantir mais eficiência e trazer melhorias às operações. Investimentos da ordem de R$150 milhões incluem, por exemplo, modernização de portarias, reforma de berços, recuperação de silos e áreas para armazenagem, revitalização da ferrovia, equipamentos e tecnologias de segurança, monitoramento e acesso.