Com um mês operando, área gigante já está tomada de carros importados na Serra

Área de veículos quase lotada no Tims Crédito: Divulgação/Tims

Há um mês, a Comexport, uma das gigantes do comércio internacional brasileiro, iniciou a utilização de uma área de 114 mil m² no Tims (Terminal Industrial Multimodal da Serra), que fica às margens da Rodovia do Contorno. A área já está completamente tomada - são 12 mil carros no local.

Diante do cenário, presente e futuro, as empresas estão tendo de se virar para encontrar áreas grandes (e seguras) para estocar os veículos. Não é fácil, afinal, na média, cada carro ocupa 10 m², portanto, para guardar 10 mil são necessários 100 mil m². Uma corrida por espaços está em pleno andamento no Estado, mas a pressão em cima da infraestrutura, ainda que expandida, não dá trégua.

Movimentos semelhantes estão sendo feitos por outros gigantes do setor. A Timbro, no dia 19 de junho, iniciou a operação, em Cariacica, de uma área de 100 mil m² exclusiva para carros. O espaço deve alcançar os 200 mil m² até o final do ano. A GDL (porto seco) vai colocar para funcionar, em Viana, uma unidade de 100 mil m² com possibilidade de chegar aos 200 mil m². Importante dizer que as áreas alfandegadas de Terca e GDL, são quase 1 milhão de m², estão praticamente tomadas por carros importados.