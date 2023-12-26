Vports e Comexport fecham acordo e importação de carros pelo ES será ampliada

De junho, quando o primeiro contrato com a Comexport foi assinado, para cá, o volume de veículos armazenados no porto cresceu 97%. Nos últimos três anos, a quantidade de carros importados pelo Espírito Santo quase dobrou: de 50 mil para 90 mil unidades, em 2023. Para 2024, é esperado um aumento de 25%, ultrapassando os 110 mil. Vitória é o porto que mais importa carros no Brasil, as principais origens são China e Argentina.

O contrato da Comexport com a Vports é inovador. A trading é a primeira e única empresa de comércio exterior a deter um terminal próprio dentro do principal porto de veículos do país, o que aumentou muito a eficiência da operação. Antes, os veículos eram removidos do cais e levados para recintos alfandegados em uma zona secundária, a fim de serem nacionalizados, mesmo durante operações noturnas, feriados e finais de semana.