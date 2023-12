Vports e Comexport fecham acordo e importação de carros pelo ES será ampliada

A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, fechou um acordo com a Comexport, uma das maiores empresas de comércio internacional do país, e a operação da trading, em Vila Velha, será ampliada em 8 mil m², o que deve fazer a movimentação de cargas avançar em 15%. Trata-se da expansão de um contrato recente, fechado em junho passado, tudo porque a importação de carros , principalmente os elétricos, só faz crescer e deve continuar na mesma toada.

De junho, quando o primeiro contrato com a Comexport foi assinado, para cá, o volume de veículos armazenados no porto cresceu 97%. Nos últimos três anos, a quantidade de carros importados pelo Espírito Santo quase dobrou: de 50 mil para 90 mil unidades, em 2023. Para 2024, é esperado um aumento de 25%, ultrapassando os 110 mil. Vitória é o porto que mais importa carros no Brasil, as principais origens são China e Argentina.