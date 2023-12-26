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Comércio internacional

Vports e Comexport fecham acordo e importação de carros pelo ES será ampliada

Trata-se da expansão de um acordo fechado em junho passado. O movimento de veículos importados pelo Porto de Vitória está crescendo forte e vai mais

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

26 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Atividade no Terminal Portuário de Vila Velha, TVV
Atividade no Terminal Portuário de Vila Velha, TVV Crédito: Fernando Madeira
A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, fechou um acordo com a Comexport, uma das maiores empresas de comércio internacional do país, e a operação da trading, em Vila Velha, será ampliada em 8 mil m², o que deve fazer a movimentação de cargas avançar em 15%. Trata-se da expansão de um contrato recente, fechado em junho passado, tudo porque a importação de carros, principalmente os elétricos, só faz crescer e deve continuar na mesma toada.
De junho, quando o primeiro contrato com a Comexport foi assinado, para cá, o volume de veículos armazenados no porto cresceu 97%. Nos últimos três anos, a quantidade de carros importados pelo Espírito Santo quase dobrou: de 50 mil para 90 mil unidades, em 2023. Para 2024, é esperado um aumento de 25%, ultrapassando os 110 mil. Vitória é o porto que mais importa carros no Brasil, as principais origens são China e Argentina.
O contrato da Comexport com a Vports é inovador. A trading é a primeira e única empresa de comércio exterior a deter um terminal próprio dentro do principal porto de veículos do país, o que aumentou muito a eficiência da operação. Antes, os veículos eram removidos do cais e levados para recintos alfandegados em uma zona secundária, a fim de serem nacionalizados, mesmo durante operações noturnas, feriados e finais de semana.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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