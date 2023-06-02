Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comércio exterior

Vports fecha acordo com Comexport e amplia espaço para carros em Vila Velha

A Comexport, uma das maiores tradings do país, torna-se a única empresa a deter um terminal próprio dentro do principal porto de veículos do país

Públicado em 

02 jun 2023 às 15:01
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Navio Torrens trouxe primeira leva de carros importados da Ford para o TVV
Navio trouxe primeira leva de carros importados da Ford para o TVV Crédito: Hélio Filho/ Governo do ES
A Vports (antiga Codesa) e a Comexport Trading, uma das maiores companhias do comércio internacional brasileiro, fecharam acordo para a exploração de um terminal de veículos dentro da área do porto em Vila Velha. Assim, a Comexport torna-se a primeira e única empresa de comércio exterior a deter um terminal próprio dentro do principal porto de veículos do país. A ideia é potencializar a importação de carros pelo Espírito Santo, que já é a maior porta de entrada de automóveis do Brasil. A trading fará um investimento de R$ 40 milhões nos próximos dois anos.
"O contrato com o Terminal de Veículos representa um avanço estratégico. Nos próximos dois anos, realizaremos um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões para aprimorar o terminal, que será integrado as demais estruturas que já possuímos no estado do Espírito Santo. Essas estruturas incluem dois complexos logísticos classificados entre os mais avançados do mundo”, afirmou Rodrigo Teixeira, vice-presidente Comercial da Comexport.
Ilson Hulle, CEO da Vports, comemorou o fechamento do negócio. "Esse é o terceiro contrato que firmamos em menos de um ano, demonstrando quanto estamos mais ágeis e assertivos nas negociações, posicionando o complexo portuário como um elo logístico ainda mais eficiente entre os ativos de infraestrutura”.
A instalação de um terminal específico, segundo os executivos, entrega um enorme ganho de eficiência para a operação. "Antes, os veículos eram removidos do cais e levados para recintos alfandegados em uma zona secundária, a fim de serem nacionalizados, mesmo durante operações noturnas, feriados e finais de semana. Agora, temos um espaço dedicado, no próprio porto, para receber os veículos, o que nos permite planejar as movimentações de forma mais eficiente, reduzindo custos e minimizando riscos para pessoas e bens”, assinalou Teixeira.
Hoje, o pátio de veículos de Capuaba tem espaço para 15 mil carros, a intenção da Vports com o acordo é ampliá-lo em 50%, para 22,5 mil automóveis.

Veja Também

Águia Branca faz aquisição no Centro-Oeste e coloca o pé no agronegócio

Governo do ES vai arrecadar até R$ 100 milhões a mais com novo ICMS da gasolina

Com nova licitação autorizada, segunda alternativa para a 101 passa a andar

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

carros Economia espírito santo Porto de Vitória Comércio exterior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Emaranhado de fios agarra em caminhão e dois postes tombam na Darly Santos
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 06 de abril de 2026
Imagem de destaque
Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados