Governo do ES vai arrecadar até R$ 100 milhões a mais com novo ICMS da gasolina

Antes, o Estado contabilizava, a cada 15 dias, o valor médio do litro da gasolina praticado em todo o Espírito Santo e jogava a alíquota de 17% em cima. Nos últimos meses, isso estava ficando em algo perto de R$ 1,05. A partir de agora, o imposto passa a ser cobrado na origem da cadeia (produção ou importação) e com uma tarifa única, em reais por litro (R$ 1,22), para todo o território nacional. Trata-se de uma média nacional do valor que era arrecadado anteriormente pelos Estados (alguns cobravam mais ICMS do que outros). Esse valor será revisitado anualmente.