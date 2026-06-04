Encontro dos Encalhados do ES enche quatro ônibus e congestiona zap

No começo era um; depois, foi preciso outro; logo a seguir, três; e agora quatro. O “1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo”, que será realizado neste sábado (6) num bar em Santa Teresa, reuniu tantos interessados que a agência de turismo responsável pela iniciativa teve que alugar quatro ônibus para levar a turma de encalhados para a festa.
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A procura por vagas e o interesse pelo passeio de desencalhe foram tão grandes que até o WhatsApp de contato da Michele Turismo entrou em colapso. “Estamos com instabilidade no WhatsApp da empresa por conta da grande demanda de passeio”, avisou a agência em suas redes sociais nesta quarta-feira (3).
“Se você ainda não recebeu atendimento, pedimos a gentileza de aguardar. Nossa equipe está respondendo todas as mensagens por ordem de chegada”, complementou a mensagem da empresa, que tomou a iniciativa aproveitando o último fim de semana antes do Dia dos Namorados.
Os ônibus sairão de diferentes pontos da Grande Vitória (Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari) com embarque a partir das 16h de sábado (6) e retorno às 3h30 da madrugada de domingo dia 7.
A excursão para o desencalhe custa R$ 139,99 (à vista via depósito/transferência/Pix) ou R$ 145 (pelo cartão de crédito) e inclui transporte climatizado, serviço de bordo na ida, guia credenciado e ingresso para a noite de música eletrônica em um pub de Santa Teresa.
O evento é exclusivo para maiores de 18 anos com apresentação obrigatória de documento de identificação. Alimentação, bebidas e despesas extras não estão incluídas no preço da excursão.
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