Encontro dos Encalhados do ES enche quatro ônibus e congestiona zap

No começo era um; depois, foi preciso outro; logo a seguir, três; e agora quatro. O “1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo”, que será realizado neste sábado (6) num bar em Santa Teresa, reuniu tantos interessados que a agência de turismo responsável pela iniciativa teve que alugar quatro ônibus para levar a turma de encalhados para a festa.









A procura por vagas e o interesse pelo passeio de desencalhe foram tão grandes que até o WhatsApp de contato da Michele Turismo entrou em colapso. “Estamos com instabilidade no WhatsApp da empresa por conta da grande demanda de passeio”, avisou a agência em suas redes sociais nesta quarta-feira (3).





“Se você ainda não recebeu atendimento, pedimos a gentileza de aguardar. Nossa equipe está respondendo todas as mensagens por ordem de chegada”, complementou a mensagem da empresa, que tomou a iniciativa aproveitando o último fim de semana antes do Dia dos Namorados.



