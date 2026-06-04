Sexo forte: por que elas vivem mais?

Essa diferença entres os sexos é observada em diferentes civilizações e países, sendo quase inexistente no México e muito divergente no Japão, onde as mulheres têm uma das maiores expectativas de vida observadas (há 3 a 4 vezes mais homens tabagistas no Japão do que mulheres).





Um novo estudo publicado no Jama (Jornal da Associação Medica Americana) agora em 2026, coordenado por uma mulher, a Dra. Sarah Jackson, do Instituto Nacional do Câncer em Maryland (EUA), traz curiosas e novas informações.





Jackson e sua equipe estudaram dados mais recentes de mortalidade e estilo de vida nos EUA até 2019. Os pesquisadores conseguiram ajustar seus dados de acordo com nível educacional, hábitos (como tabagismo, etilismo, atividade física), história de diabetes, hipertensão arterial e câncer, acesso a serviços de saúde, etc.





Os autores comentam que nas últimas décadas ocorreu uma convergência de comportamentos entre os dois sexos. Por exemplo, em 1965, 51% dos homens e 34% das mulheres fumavam nos EUA, comparado com 13% dos homens e 9% das mulheres que se diziam fumantes no mesmo país, em 2023.





Também a diferença entres os sexos no abuso de álcool também se reduziu. Até mesmo a diferença de busca e acesso a serviços de saúde se reduziu entre os sexos nas últimas décadas.





No entanto, a diferença de expectativa de vida entre os sexos permaneceu praticamente inalterada nos EUA (75,8 anos para homens e 81,8 para mulheres), ao final da década passada.