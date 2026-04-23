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Lauro Ferreira Pinto

Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

O leitor ou leitora pode se perguntar se é possível tomar café a qualquer hora... um trabalho extenso de revisão sistemática tenta responder a essa pergunta

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 04:30

Públicado em 

23 abr 2026 às 04:30
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Todos queremos um envelhecimento saudável, com qualidade e cabeça funcionando bem. Ainda com limitadas opções terapêuticas, a doença de Alzheimer, que afeta quase 2 milhões de brasileiros e perto de 6 milhões de pessoas nos EUA, continua a atrair atenção nas medidas de prevenção. 


Uma pesquisa recente foi publicada no Jama, intitulada Coffee and Tea intake, dementia risk, and cognitive function (Consumo de café e chá, risco de demência e função cognitiva). Os autores da escola de saúde pública da Universidade de Harvard, liderados pelo epidemiologista Yu Zhang, acompanharam mais de 130 mil enfermeiras (Nurse´Health Study) e 53 mil homens profissionais de saúde (Health Professionals Follow-up Study) por, em média, 40 anos, analisando suas funções cognitivas e dieta. 


Após ajustarem pelos fatores de risco conhecidos, os autores observaram que o consumo de café até três xícaras por dia, ou chás com conteúdo de cafeina em quantidade semelhante, estavam nitidamente associados a uma perda cognitiva menor. Não houve nenhum benefício adicional com ingestão diária de um maior número de xicaras de café além de três por dia. 

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Curiosamente, os autores comentam que achados semelhantes foram publicados por pesquisadores japoneses. Os mecanismos que podem explicar os efeitos neuroprotetores da cafeína são diversos. Estudos experimentais mostram que a cafeína reduz níveis de beta amilóide (A) no cérebro e melhoram a plasticidade neuronal. 


A cafeína também reduz citocinas pró-inflamatórias no cérebro, reduzindo a neuroinflamação, que contribui para o declínio cognitivo. O consumo de café descafeinado não mostrou quaisquer benefícios no estudo citado aqui.


O leitor ou leitora pode se perguntar se é possível tomar café a qualquer hora... um trabalho extenso de revisão sistemática tenta responder a essa pergunta analisando o efeito da cafeína no sono. Atualmente, recomenda-se uma média de 7 a 9 horas de sono para uma boa saúde, inclusive para preservação da memória. 


Pesquisadores da Austrália alertam que o consumo de cafeína pode prejudicar o sono. A meia vida da cafeína tem, curiosamente, uma larga variação entre adultos saudáveis, entre 2 e 10 horas. A Associação Americana de Medicina do Sono alerta que a cafeína pode interferir em uma boa noite de sono se tomada próximo à hora de deitar. 

Café Roberto Barros/Divulgação

Você, leitor ou leitora, deve conhecer pessoas que se gabam de tomar café depois do jantar e dormir serenamente sem qualquer contratempo. Da mesma forma, muitos só tomam café pela manhã, e evitam daí em diante com medo do prejuízo ao sono. É possível que ambos estejam certos. 


O que os pesquisadores australianos sugerem é que se você planeja dormir por volta das 22 horas, e tem dúvidas da sua agilidade em metabolizar a cafeína, é prudente tomar sua última xícara de café no máximo às 13 horas, 9 horas antes de deitar-se.


O Espírito Santo tem excelentes produtores de café. Tome seu café prazerosamente, mantendo prudentes 9 horas de distância da hora que quer dormir, se for o seu caso.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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