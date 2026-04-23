Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Todos queremos um envelhecimento saudável, com qualidade e cabeça funcionando bem. Ainda com limitadas opções terapêuticas, a doença de Alzheimer, que afeta quase 2 milhões de brasileiros e perto de 6 milhões de pessoas nos EUA, continua a atrair atenção nas medidas de prevenção.





Uma pesquisa recente foi publicada no Jama, intitulada Coffee and Tea intake, dementia risk, and cognitive function (Consumo de café e chá, risco de demência e função cognitiva). Os autores da escola de saúde pública da Universidade de Harvard, liderados pelo epidemiologista Yu Zhang, acompanharam mais de 130 mil enfermeiras (Nurse´Health Study) e 53 mil homens profissionais de saúde (Health Professionals Follow-up Study) por, em média, 40 anos, analisando suas funções cognitivas e dieta.





Após ajustarem pelos fatores de risco conhecidos, os autores observaram que o consumo de café até três xícaras por dia, ou chás com conteúdo de cafeina em quantidade semelhante, estavam nitidamente associados a uma perda cognitiva menor. Não houve nenhum benefício adicional com ingestão diária de um maior número de xicaras de café além de três por dia.