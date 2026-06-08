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Coletores de lixo paralisam atividades em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o sindicato, greve foi motivada pelo atraso no pagamento do salári e do tíquete-alimentação; prefeitura nega pendências financeiras

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 13:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jun 2026 às 13:10
Lixo acumulado em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (8)
Lixo acumulado em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (8) Luian Valadão

uas da região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceram com lixo acumulado nesta segunda-feira (8). O cenário é reflexo de uma paralisação por tempo indeterminado dos trabalhadores da limpeza pública, segundo o Sindilimpe ( Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública Urbana e Privada do Estado do Espírito Santo).


Segundo a entidade, a greve foi motivada pelo atraso no pagamento do salário de maio e do tíquete-alimentação de junho à empresa contratada pela prefeitura. 


Procurada pela reportagem, A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que os repasses financeiros de responsabilidade da gestão municipal são realizados regularmente, dentro dos prazos estabelecidos, e que não há pendências. A administração municipal ressaltou que acompanha a situação de perto e mantém diálogo com a prestadora de serviço para minimizar os impactos aos moradores. "A gestão adotará as medidas necessárias para preservar a prestação dos serviços essenciais à população”, concluiu a nota.

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