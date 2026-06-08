Dia dos Namorados 2026: Os 10 melhores perfumes para presentear

O Dia dos Namorados está chegando e, se existe um presente capaz de eternizar memórias, é o perfume. O cheiro tem uma ligação direta com a memória afetiva e com o desejo, tornando a escolha da fragrância o ápice do romantismo.





Para os parceiros que amam acompanhar tendências e exibir exclusividade, as grandes marcas trouxeram formulações intensas, magnéticas e muito sofisticadas para a temporada, como os lançamentos de O.U.i Paris, Yves Saint Laurent Beauty, Hugo Frances, Carolina Herrera e Rabanne.





Seja para surpreender com uma novidade que acabou de chegar às prateleiras ou para garantir aquele clássico infalível, preparamos uma curadoria com 10 opções de perfumes masculinos e femininos para todos os estilos de namorados. Prepare o print e escolha o match perfeito!