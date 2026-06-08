Dia dos Namorados 2026: Os 10 melhores perfumes para presentear

O Dia dos Namorados está chegando e, se existe um presente capaz de eternizar memórias, é o perfume. O cheiro tem uma ligação direta com a memória afetiva e com o desejo, tornando a escolha da fragrância o ápice do romantismo.
Para os parceiros que amam acompanhar tendências e exibir exclusividade, as grandes marcas trouxeram formulações intensas, magnéticas e muito sofisticadas para a temporada, como os lançamentos de O.U.i Paris, Yves Saint Laurent Beauty, Hugo Frances, Carolina Herrera e Rabanne.
Seja para surpreender com uma novidade que acabou de chegar às prateleiras ou para garantir aquele clássico infalível, preparamos uma curadoria com 10 opções de perfumes masculinos e femininos para todos os estilos de namorados. Prepare o print e escolha o match perfeito!
- Krink x Hugo Collector’s Eau de Parfum, de Hugo Fragrances. O perfume traz um acorde luminoso de banana inédito no coração, com uma impressão olfativa mais gourmand e nuances próximas da baunilha. A fragrância é intensificada por notas de gerânio vermelho, que adicionam energia e frescor, enquanto o cistus rosa confere profundidade e um rastro marcante com nuances rosadas.
- Daisy Wild Eau So Extra, de Marc Jacobs. Com uma assinatura floral gourmand, a composição se constrói a partir do contraste entre a saída vibrante do acorde de flor de banana, que traz um toque frutado e luminoso, e a riqueza do coração floral com nuances achocolatadas, que adiciona profundidade e sofisticação. Ao fundo, o óleo de vetiver revela uma base terrosa e amadeirada, criando um rastro quente, envolvente e confortável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Désir Parisien 750, da O.U.i Paris. A baunilha aparece envolvida por uma construção oriental amadeirada marcada pelo contraste entre feminilidade e magnetismo. Frésia e flor de laranjeira iluminam a composição, enquanto notas de praliné, âmbar, musk e sândalo criam um rastro quente e sofisticado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Libre Berry Crush, de Yves Saint Laurent Beauty. A fragrância combina mandarina, flor de laranjeira do Marrocos e lavanda da França em uma composição gourmand, sensual e luminosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Fearless & Fabulous Dot Drama, de Carolina Herrera. Uma versão frutada da fragrância clássica, que se inicia com um acorde doce de pêssego branco, seguido por uma radiante gardênia amarela que personifica a feminilidade destemida e uma base de patchuli que deixa uma impressão intrigante e duradoura.
- Myslf L’absolu, de Yves Saint Laurent Beauty. A nova fragrância floral amadeirada reinventa o conceito de intensidade com uma composição vibrante e energizante, marcada pelo frescor do gengibre, pela luminosidade da flor de laranjeira e pela sensualidade envolvente do patchouli. A fragrância combina cardamomo, essência vert de bergamota e um acorde floral cristalino em um rastro sofisticado, moderno e viciante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Seduction for Men, de Animale. A abertura apresenta uma explosão energizante de bergamota, sálvia e hortelã, criando um início refrescante e dinâmico. No coração, lavanda, frésia e alecrim revelam um acorde aromático elegante que adiciona sofisticação e caráter à fragrância. Por fim, o fundo composto por cedro, musgo e sândalo traz calor e profundidade, criando um rastro marcante e masculino.
- Watani Pink, da Al Wataniah. Combina acordes florais, nuances adocicadas e uma base cremosa que envolve a pele com suavidade. A abertura combina tuberosa, cacau e flores brancas. No coração, acordes amadeirados se unem a notas doces e cítricas, trazendo equilíbrio entre frescor e calor. No fundo, o patchouli garante profundidade e elegância, prolongando na pele um rastro romântico, marcante e contemporâneo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Deo Colônia Velvety, da Ciclo Cosméticos. A fragrância se abre com o frescor luminoso das frutas vermelhas e da tangerina verde, criando uma saída vibrante e alegre. No coração, a delicadeza da peônia e da flor de neróli se encontra com o exclusivo Hedyflor, ingrediente que adiciona textura e sofisticação à composição. Já as notas de fundo de sândalo e baunilha revelam uma base cremosa e envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)