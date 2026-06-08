Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Se Cuida
  • Dia dos Namorados 2026: Os 10 melhores perfumes para presentear
Opções masculinas e femininas

Dia dos Namorados 2026: Os 10 melhores perfumes para presentear

Seja para surpreender com uma novidade que acabou de chegar às prateleiras ou para garantir aquele clássico infalível, preparamos uma curadoria com 10 opções de perfumes masculinos e femininos para todos os estilos de namorados

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 13:30

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

08 jun 2026 às 13:30
Perfume Dia dos Namorados
Seleção de perfumes para surpreender no Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva

O Dia dos Namorados está chegando e, se existe um presente capaz de eternizar memórias, é o perfume. O cheiro tem uma ligação direta com a memória afetiva e com o desejo, tornando a escolha da fragrância o ápice do romantismo.


Para os parceiros que amam acompanhar tendências e exibir exclusividade, as grandes marcas trouxeram formulações intensas, magnéticas e muito sofisticadas para a temporada, como os lançamentos de O.U.i Paris, Yves Saint Laurent Beauty, Hugo Frances, Carolina Herrera e Rabanne. 


Seja para surpreender com uma novidade que acabou de chegar às prateleiras ou para garantir aquele clássico infalível, preparamos uma curadoria com 10 opções de perfumes masculinos e femininos para todos os estilos de namorados. Prepare o print e escolha o match perfeito!

Perfume Dia dos Namorados
Seleção de perfumes para surpreender no Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva

  1. Krink x Hugo Collector’s Eau de Parfum, de Hugo Fragrances. O perfume traz um acorde luminoso de banana inédito no coração, com uma impressão olfativa mais gourmand e nuances próximas da baunilha. A fragrância é intensificada por notas de gerânio vermelho, que adicionam energia e frescor, enquanto o cistus rosa confere profundidade e um rastro marcante com nuances rosadas.

  2. Daisy Wild Eau So Extra, de Marc Jacobs. Com uma assinatura floral gourmand, a composição se constrói a partir do contraste entre a saída vibrante do acorde de flor de banana, que traz um toque frutado e luminoso, e a riqueza do coração floral com nuances achocolatadas, que adiciona profundidade e sofisticação. Ao fundo, o óleo de vetiver revela uma base terrosa e amadeirada, criando um rastro quente, envolvente e confortável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Désir Parisien 750, da O.U.i Paris. A baunilha aparece envolvida por uma construção oriental amadeirada marcada pelo contraste entre feminilidade e magnetismo. Frésia e flor de laranjeira iluminam a composição, enquanto notas de praliné, âmbar, musk e sândalo criam um rastro quente e sofisticado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Libre Berry Crush, de Yves Saint Laurent Beauty. A fragrância combina mandarina, flor de laranjeira do Marrocos e lavanda da França em uma composição gourmand, sensual e luminosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Fearless & Fabulous Dot Drama, de Carolina Herrera. Uma versão frutada da fragrância clássica, que se inicia com um acorde doce de pêssego branco, seguido por uma radiante gardênia amarela que personifica a feminilidade destemida e uma base de patchuli que deixa uma impressão intrigante e duradoura.

  6.  Myslf L’absolu, de Yves Saint Laurent Beauty. A nova fragrância floral amadeirada reinventa o conceito de intensidade com uma composição vibrante e energizante, marcada pelo frescor do gengibre, pela luminosidade da flor de laranjeira e pela sensualidade envolvente do patchouli. A fragrância combina cardamomo, essência vert de bergamota e um acorde floral cristalino em um rastro sofisticado, moderno e viciante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Seduction for Men, de Animale. A abertura apresenta uma explosão energizante de bergamota, sálvia e hortelã, criando um início refrescante e dinâmico. No coração, lavanda, frésia e alecrim revelam um acorde aromático elegante que adiciona sofisticação e caráter à fragrância. Por fim, o fundo composto por cedro, musgo e sândalo traz calor e profundidade, criando um rastro marcante e masculino. 

  8. Watani Pink, da Al Wataniah. Combina acordes florais, nuances adocicadas e uma base cremosa que envolve a pele com suavidade.  A abertura combina tuberosa, cacau e flores brancas. No coração, acordes amadeirados se unem a notas doces e cítricas, trazendo equilíbrio entre frescor e calor. No fundo, o patchouli garante profundidade e elegância, prolongando na pele um rastro romântico, marcante e contemporâneo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE

  9. Deo Colônia Velvety, da Ciclo Cosméticos. A fragrância se abre com o frescor luminoso das frutas vermelhas e da tangerina verde, criando uma saída vibrante e alegre. No coração, a delicadeza da peônia e da flor de neróli se encontra com o exclusivo Hedyflor, ingrediente que adiciona textura e sofisticação à composição. Já as notas de fundo de sândalo e baunilha revelam uma base cremosa e envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

10. Phantom In Red, de Rabanne. Abertura com notas frutadas de licor de ameixa e açafrão sensual. Com notas florais e picantes únicas, o açafrão encontra a lavanda, a assinatura viciante de Phantom, agora reinventado em um elixir ainda mais cativante. Herbácea e aromática, a lavanda é envolvida pelo viciante benjoim e aprofundada pelo tabaco âmbar e por uma faceta amadeirada e quente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Veja Também 

Vitrine de presentes de dia dos namorados

Dia dos Namorados: 60 presentes de beleza que são puro objeto de desejo

O Dia dos Namorados é perfeito para harmonizar vinho com chocolate (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3 combinações de vinhos e chocolates para o Dia dos Namorados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ciência e pesquisa no laboratório
O dia em que a oncologia aplaudiu a esperança de pé
Imagem de destaque
Sorte no amor: 6 signos que podem se dar bem no Dia dos Namorados
Grupo toca e canta música em bar
Pesquisas no ES revelam violência disfarçada de romance em músicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados