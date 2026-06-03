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Para surpreender

Dia dos Namorados: 60 presentes de beleza que são puro objeto de desejo

Tem opções de presentes para todos os gostos, bolsos e estilos de namoro

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 14:43

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

03 jun 2026 às 14:43
Vitrine de presentes de dia dos namorados
Diversas opções de presentes do universo do autocuidado, da beleza e do bem-estar
 Arte Guilherme Sillva
O Dia dos Namorados está chegando e, vamos ser sinceros: expressar todo o seu amor em forma de presente às vezes dá um nó na cabeça. Se a sua ideia é apostar no universo do autocuidado, da beleza e do bem-estar, você está no caminho certo. Afinal, presentear com um cheiro marcante, um ritual de cuidados ou aquela maquiagem dos sonhos é dizer "quero que você se sinta ainda mais incrível".

Para te ajudar a sair do clichê e acertar em cheio, preparamos um guia com 60 opções de presentes. Tem para todos os gostos, bolsos e estilos de namoro. Escolha a que mais combina com o seu amor!

PARA ELAS

Presentes para o dia dos namorados
Uma seleção de presentes para celebrar o Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva
  1. Perfume Zaya, da Phytoderm. Preço: R$ 76,96 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Retinol Boost, de Neutrogena. Preço: R$ 173,02 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Batom Líquido Matte, da Negra Rosa. Preço: R$ 24,90

  4. Perfume Jasmine, de Chanson d'Eau. Preço: R$ 166,65 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Protetor Solar, da Helioderm. Preço: R$ 39,50 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Lil’ Mists, da Fenty Beauty. Preço: R$ 199,00

  7. Kit Désir Parisien, da O.U.i Paris. Preço: R$ 483,90

  8. Creme Para Mãos Amande Sublime, de L'Occitane en Provence. Preço: R$ 129,00

  9. Hair e Body Splash Brisa do Leblon, de Widi Care. Preço: R$ 37,27 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

10. Pallete Multifuncional Central Perk, da Quem Disse, Berenice? e Friends. Preço: R$ 234,90 
Dia dos namorados
Uma seleção de presentes para celebrar o Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva
  1. Kit Night Glow, da Mascavo. Preço: R$ 165,71 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Presilha Candy Lilás, da ProArt. Preço: R$ 25,90

  3. Kit Hello Hello Muse, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 200,00 

  4. Delineador para Olhos Dear May Crunchie Pop Slim Pen Eyeliner, da Osang Cosmetic. Preço: R$ 109,90

  5. Estojo Floratta Rede Passion Amor, de O Boticário. Preço: R$ 239,90

  6. Kit Luna Absoluta, da Natura. Preço: R$ 172,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Kit Make, da Guava. Preço: R$ 346,90

  8. Blush Stick Cinnamom, da Vizzela. Preço: R$ 59,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Blush & Lip Bouncy Melon Pop, da Ruby Kisses. Preço: R$ 38,90 (COMPRE NA AMAZON)

10. Body Splash Tropical Collection Copacabana, de Kiss New York. Preço: R4 37,90 (COMPRE NA AMAZON)
Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para celebrar o Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva
  1. Xêrosa Beleza Fatal, da Salon Line. Preço: R$ 33,00

  2. Kit 3 Shots De Glow, de Ollie. Preço: R$ 320,15

  3. Kit Coffret Yves Saint Laurent Libre, na Sephora. Preço: R$ 1.349,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Mousse de Banho Mel, da Allright. Preço: R$ 129,00

  5. Scandal Elixir, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 859,00

  6. Lip Kit Matte, da Kylie Cosmetics. Preço: R$ 291,00 

  7. Deo Colônia Camélia, da Avatim. Preço: R$ 140,00

  8. Repair Serum, da Cetaphil. Preço: R$ 162,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Spray Perfumado Desodorante Colônia Go!, da Ricca. Preço: R$ 29,90 (COMPRE NA AMAZON)

10. Creme de Beleza, da Rugól. Preço: R$ 23,61 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Vitrine dia dos namorados
Uma seleção de presentes para celebrar o Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva

  1. Kit Kiss Me, da Mari Maria Makeup. Preço: R$ 121,36 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Kit Ultimate Repair Duo Care, de Wella Professionals. Preço: R$295,92

  3. Kit Hidratante À Flor da Pele, da Tania Bulhões. Preço: R$ 700,00

  4. Body Splash Solar Muse, da Skelt. Preço: R$ 109,90 (COMPRE NA AMAZON)

  5. Flirt Alert Kiss Me Softly Peptide Lip Balm, da Kiko Milano. Preço: 49,90

  6. Potão do Amor, da Skala. Preço: R$ 13,57 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Gloss e Top Coat Maria Nicolly, da Impala. Preço: R$ 34,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Kit Eu Amo Cronograma, da Oh My!. Preço: R$72,60 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Eau de Parfum V, da Amyi. Preço: R$ 780,00

10. Body Splash Melatonina, da Epilê. Preço: R$ 32,50 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

PARA ELES

Namorados
Uma seleção de presentes para celebrar o Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva

  1. MYSLF L’absolu, de Yves Saint Laurent Beauty. Preço: R$ 1.329,00

  2. Combo Equilibrium Scalp, da Truss. Preço: R$ 306,65

  3. Kit Café Verde, da L'Occitane au Brésil. Peço: R$ 384,60

  4. Sabonete Sérum Intense Hydration, de Dove. Preço: R$57,69 (COMPRE NA AMAZON)

  5. Eau de Parfum Club Black, da Mercedes-Benz. Preço: R$ 378,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Creme Hidratante Facial Intensive Moisture Care, da Curél. Preço: R$ 139,90

  7. Kit Nécessaire GB Men Power, de  Giovanna Baby. Preço: R$ 99,90 

  8. Hidratante Facial Toque Seco Hialurônico, de Garnier. Preço: R$ 33,41 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Spa Sal de Banho Purificar, da Kur My Home. Preço: R$ 163,00

10. Sérum Antissinais Retinal, da Isdin. Preço: R$ 389,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Namorados
Uma seleção de presentes para celebrar o Dia dos Namorados Arte Guilherme Sillva
  1. Água Termal, de Avène. Preço: R$ 114,99 (COMPRE NA AMAZON)

  2. Jelly Lotion Moisture, de Bioré. Preço: R$ 77,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Kit L'Homme Ideal, de Guerlain. Preço: R$ 800,00

  4. Gel de Limpeza Essencial, da Payot. Preço: R$ 94,90

  5. Kit Linha H, de Haskell Cosméticos. Preço: R$ 222,60

  6. Kit Feelin’ Sexy Lust For Him,de Hinode. Preço: R$ 213,66 

  7. Hidratante Corporal Epidrat Corpo Intensivo, de Mantecorp. Preço: R$ 119,90 

  8. Hydragel Oil Control, da Creamy. Preço: R$ 59,00 (COMPRE NA AMAZON)

  9. Perfume Royal, de Eudora. Preço: R$ 123,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

10. Mist Perfumado Cotton Musk Body & Hair Mist, de  Calvin Klein. Preço: R$ 269,00

* Os preços foram consultados em 02 de junho de 2026. 

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