25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver

O mês de junho chegou e o mercado da beleza está a todo vapor com novidades que prometem transformar a sua rotina de cuidados e maquiagem. Se você é do tipo que não perde uma tendência e adora testar o que há de mais moderno em tecnologia cosmética, este guia é o seu ponto de partida. Reunimos os 25 lançamentos de beleza que estão dando o que falar, entre cuidados com a pele, perfumaria e maquiagem.





Neste mês, o grande destaque fica por conta das fórmulas híbridas - como o inovador sabonete sérum, que conta com formulações desenvolvidas para oferecer benefícios específicos -, além de fragrâncias marcantes para a temporada e itens de maquiagem de alta performance que unem cor e tratamento. Prepare o carrinho e confira a nossa seleção a seguir!