25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver

O mês de junho chegou e o mercado da beleza está a todo vapor com novidades que prometem transformar a sua rotina de cuidados e maquiagem. Se você é do tipo que não perde uma tendência e adora testar o que há de mais moderno em tecnologia cosmética, este guia é o seu ponto de partida. Reunimos os 25 lançamentos de beleza que estão dando o que falar, entre cuidados com a pele, perfumaria e maquiagem.
Neste mês, o grande destaque fica por conta das fórmulas híbridas - como o inovador sabonete sérum, que conta com formulações desenvolvidas para oferecer benefícios específicos -, além de fragrâncias marcantes para a temporada e itens de maquiagem de alta performance que unem cor e tratamento. Prepare o carrinho e confira a nossa seleção a seguir!
1
Sabonetes Sérum, de Dove
A nova linha chega com cinco variantes - Intense Hydration, Radiant Glow, Uniform Skin, Acne Control e Skin Firming - desenvolvidas para levar o skincare corporal para o momento do banho e atender diferentes necessidades da pele. Os produtos combinam agentes de limpeza suaves com séruns exclusivos e ingredientes amplamente utilizados no universo do skincare. Entre eles estão ácido hialurônico, vitamina C, niacinamida, retinol e ácido salicílico - reconhecidos por seus benefícios para hidratação, renovação, luminosidade e controle da oleosidade da pele. A linha - co-criada com dermatologistas e especialistas em beleza - conta com formulações desenvolvidas para oferecer benefícios específicos. Disponíveis em versões líquida e em barra. (COMPRE NA AMAZON)
2
Coleção Brasil Core, da Cathy Beauty
O lançamento traz o espírito nacional para as pontas dos dedos em dois trios que equilibram identidade e tendência. O primeiro, It’s Brasil, relê as cores da bandeira com uma estética suave e contemporânea, perfeita para quem quer celebrar o Brasil sem abrir mão do estilo. Com Sol do Brasil, Rio 40°C e Samba Queen, o trio entrega amarelo e azul em versão pastel e Samba Queen com acabamento furta-cor azul perolado. O segundo, Brasil com S, reúne as cores favoritas das brasileiras, aquelas que nunca saem de moda e vivem esgotadas. Branco, nude e vermelho nas versões Muvuca, Caramelo e Contatinho: um trio pra usar nos dias de jogo e na vida inteira. As fórmulas são enriquecidas com óleo de coco para auxiliar na hidratação, secagem rápida e alta durabilidade.
3
Protetor Solar Facial FPS 99, da Sunless
Com ação 2 em 1 – alta proteção contra os raios UVA+UVB e ação hidratante -, a novidade possui toque seco, tem rápida absorção, é muito resistente à água e ao suor, com até 80 minutos de proteção eficaz, mesmo em situações de água e sudorese, como em dias de calor extremo. Além disso, conta ainda com a tecnologia Carnosina, um ativo anti-rugas que estimula o colágeno, oferecendo tratamento antienvelhecimento junto com a fotoproteção. Ele foi desenvolvido para atender diferentes tipos de pele, inclusive as mais sensíveis, ajudando a reduzir os danos causados pela exposição solar contínua e oferece o nível máximo de proteção disponível no mercado brasileiro. (COMPRE NA AMAZON)
4
Linha para Peles Secas e Sensíveis, da Curél
5
MYSLF L’absolu, de Yves Saint Laurent Beauty
A nova fragrância floral amadeirada reinventa o conceito de intensidade com uma composição vibrante e energizante, marcada pelo frescor do gengibre, pela luminosidade da flor de laranjeira e pela sensualidade envolvente do patchouli. Criada pelos perfumistas Daniela Andrier, Christophe Raynaud e Antoine Maisondieu, a fragrância combina cardamomo, essência vert de bergamota e um acorde floral cristalino em um rastro sofisticado, moderno e viciante. O icônico frasco de MYSLF ganha acabamento espelhado em tons prateados, reforçando a intensidade vibrante da nova interpretação couture de Yves Saint Laurent. Disponível nas versões 60 ml e 100 ml. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
6
Color Shield, de Truss Professional
A nova linha propõe prolongar a durabilidade da cor sem comprometer a saúde dos fios. Combinando tecnologia antioxidante, proteção contra raios UV e reparação da fibra capilar, os produtos ajudam a manter a intensidade e o brilho dos fios por até 12 semanas, além de reduzir significativamente o desbotamento e a quebra. O grande diferencial está na Tecnologia Chroma Shield, que funciona como um escudo protetor do tom. Ao atuar diretamente no combate ao estresse oxidativo, um dos principais responsáveis pela perda de pigmento, a tecnologia fortalece a fibra capilar e prolonga a vitalidade dos fios, mantendo o efeito de “cor recém-feita” por mais tempo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
7
Loção Hidratante Velvety, da Ciclo Cosméticos
A marca sua apresenta a nova linha de fragrâncias criada para traduzir a força, a confiança e a liberdade da mulher contemporânea. Pensada especialmente para mulheres a partir dos 25 anos, a novidade aposta em uma assinatura olfativa sensual e envolvente. A Loção Hidratante proporciona hidratação e perfumação prolongada. Sua fórmula deixa a pele macia, delicadamente perfumada e com um toque aveludado, reforçando a elegância e o charme da fragrância. A linha conta ainda com Deo Colônia e Body Splash. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
8
Frappé Hidratante Desodorante Corporal Chamego, de L’Occitane au Brésil
A linha traduz o puro suco da brasilidade com o toque francês através da união de frutas que representam o Brasil, como o Coco, e frutas nativas da França, como a Framboesa, criando uma experiência sensorial única e característica da marca. Com a cremosidade do Coco e o toque azedinho da Framboesa, o Frappé proporciona uma experiência sensorial única, com textura leve, aerada e surpreendente. Hidrata, desodoriza e perfuma a pele com uma fragrância frutal floral gourmand envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Charming Gloss, da Cless Cosméticos
Desenvolvido para proporcionar luminosidade intensa, proteção térmica e acabamento sofisticado, o lançamento chega para complementar a etapa final dos cuidados capilares, entregando efeito gloss imediato sem pesar, além de auxiliar no controle do frizz e valorizar o movimento natural do cabelo. Com fórmula leve e de rápida absorção, a novidade pode ser utilizado em todos os tipos de cabelo - dos lisos aos cacheados e crespos -, promovendo reflexo uniforme e aparência saudável. Além do efeito brilho, o produto também contribui para um acabamento mais alinhado, ajudando a reduzir o aspecto opaco causado por agressões externas como poluição, calor e processos químicos.
10
Creme Multifuncional, da Yamasterol
A linha foi desenvolvida para acompanhar diferentes necessidades e momentos do dia, atuando como o aliado ideal de quem busca agilidade sem abrir mão do cuidado. Com fórmulas inteligentes e adaptáveis, os produtos podem ser utilizados como pré-shampoo, condicionador, hidratação suave, creme para pentear e até como barreira protetora contra o mar ou a piscina, sempre respeitando a identidade de cada fio. O de Babosa se destaca como um item essencial para quem mantém uma rotina ativa e necessita repor a hidratação dos fios de forma constante. Com fórmula enriquecida com babosa, um potente complexo natural de minerais, aminoácidos e enzimas, o creme restaura a maciez e protege a fibra capilar de dentro para fora. (COMPRE NA AMAZON)
11
Eau de Parfum Pour Homme Désir Parisien 750, da O.U.i Paris
A nova linha de fragrância mergulha em um território mais intenso, sensual e sofisticado da perfumaria ao explorar o chamado “dark side” da baunilha, tendência crescente que revela a nota em uma faceta mais quente, envolvente e provocante. O perfume masculino apresenta uma fragrância oriental especiada marcada pelo contraste entre frescor e intensidade. Bergamota, mandarina e pimenta rosa abrem caminho para um coração envolvente de lavanda, gerânio e baunilha, enquanto cedro, sândalo e musk criam um fundo sofisticado e marcante. Inspirada nas noites parisienses, a composição traduz confiança, magnetismo e presença. A linha conta com a fragrância feminina, Hidratante Desodorante Corporal e Shower Gel 2 em 1. (COMPRE NA AMAZON)
12
Hidratante Facial Toque Seco Hialurônico, de Garnier
A novidade incorpora o ativo nº1 do mercado em uma fórmula que une hidratação, controle de oleosidade e benefícios de tratamento. O produto entrega efeito preenchedor, melhora da elasticidade, ação calmante e uniformização da pele, tudo isso em uma textura ultraleve, com toque seco instantâneo e longa duração. Com um complexo potente que combina 4% de ácido hialurônico, niacinamida e aloe vera, o lnaçamento, ao ser refrigerado, é capaz de reduzir a temperatura da pele em até -3°C, proporcionando uma sensação refrescante imediata — reforçada por uma nova fragrância com notas mais aquáticas. Oferece até 48 horas de hidratação, oito horas de controle de brilho e rápida absorção. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Coleção Coffee Date, de Avon
Inspirada na tendência das "Coffee Parties", a coleção aposta na paleta de tons terrosos e marrons, que transitam do suave ao intenso, e conta com um portfólio completo que prioriza a multifuncionalidade e a adaptabilidade a diferentes rotinas. O grande destaque é o Balm Labial, que apresenta um design criativo em formato de mini copo de café disponível em duas cores com aromas envolventes de caramelo e expresso, ideal para dates casuais e promove lábios hidratados, macios e com brilho. Além da entrega funcional, o produto aposta na estética "fun" e no tamanho petit, transformando-se em um acessório colecionável, elevando o ritual da maquiagem ao status de uma pequena e necessária pausa de felicidade no dia a dia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Make B. Mate Salicylic, de O Boticário
A base foi desenvolvida para atender às necessidades da pele oleosa, combinando maquiagem e tratamento de alta performance. O principal diferencial está no controle da antioleosidade por até 18 horas, para uma pele com aspecto uniforme, de cobertura média construível, não craquela e não há necessidade de retoques com pó. Com acabamento matte aveludado, é resistente ao suor, além de disfarçar poros e linhas de expressão. Composta por Ácido Salicílico, a fórmula exclusiva atua continuamente no tratamento promovendo uma pele mais saudável a cada uso enquanto minimiza a aparência de acnes e espinhas e é não comedogênica. A novidade está disponível em 42 tons. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Linha Aroeira, da Ecosmetics
A linha traz a proposta de auxiliar no tratamento de diferentes desequilíbrios relacionados ao couro cabeludo e à saúde capilar, como queda capilar, alopecias, dermatite seborreica, oleosidade excessiva e sensibilidade no couro cabeludo. A formulação combina aroeira com ativos naturais como gengibre, alecrim, sálvia, cúrcuma e camomila, criando uma sinergia de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, equilibrantes e fortalecedoras.
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Body Protein Fresh, da Equaliv
A marca amplia sua linha com dois novos sabores tropicais e refrescantes: laranja com morango, e limão com seriguela. Desenvolvida com BodyBalance, tecnologia alemã de peptídeos de colágeno, a proteína contribui para ganho de massa muscular, redução de gordura, aumento de força e recuperação pós-treino. Leve, saudável, e com uma fórmula sem glúten, lactose, soro de leite, polióis e corantes artificiais, o produto é indicado para todos que buscam nutrição de alta qualidade. Estudos mostram que os peptídeos de colágeno favorecem a digestibilidade, além de uma rápida absorção pelo organismo, fazendo com que o consumo aliado à prática de exercícios de força regulares tornam-se aliados relevantes para manter a tonicidade e a saúde muscular ao longo do tempo. Com aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), a leucina, isoleucina e valina, o produto reforça a síntese proteica e ajuda a preservar a massa muscular. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Palette Multifuncional Central Perk, de Quem Disse, Berenice?
A marca lança a primeira linha de maquiagem de Friends co-criada com fãs. Inspirada no sofá mais famoso da cultura pop, a Palette Multifuncional transforma o universo do seriado em uma experiência colecionável. Com embalagem estofada em formato de sofá e design desmontável, o produto ainda conta com encaixes especiais para acomodar até três Berêsticks, recriando a atmosfera do café mais amado da série. A paleta reúne 12 cores inspiradas nos personagens, com acabamentos versáteis para diferentes propostas de look. Possui alta pigmentação e é fácil de esfumar.
18
DermoPure Clinical Sérum Facial Efeito Triplo, de Eucerin
19
Body Mists, da Al Wataniah
A nova coleção reúne oito versões, entre femininas e masculinas, que apresentam releituras mais leves de perfumes já conhecidos do público brasileiro, incluindo criações consagradas e best-sellers, como Attar Al Wesal, Sabah Al Ward, Durrat Al Aroos e Oud Mystery Intense. As composições combinam acordes orientais intensos a construções olfativas modernas, traduzindo diferentes estilos e momentos do dia em body mists que equilibram presença, leveza e praticidade. Destaque para o Sabah Al Ward, uma fragrância feminina oriental com forte influência floral, que combina frescor e sensualidade. Com notas vibrantes de tangerina e pimenta rosa, um coração envolvente de cacau, flor de laranjeira e jasmim, e fundo quente de baunilha, cumaru e patchouli. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
20
The Timeless Eyeshadow Palette, da Mascavo
Inspirado pela memória afetiva que acompanha as primeiras descobertas no universo da beleza, ela é a primeira paleta de sombras da marca. Com 10 cores atemporais, transita entre composições suaves e mais marcantes, equilibrando nuances quentes e frias em acabamentos matte e cintilantes. A fórmula tem textura em pó aveludado desliza suavemente sobre as pálpebras, minimizando resíduos esvoaçantes e proporcionando aplicação uniforme e confortável. A alta aderência aliada à construção progressiva de cor permite intensificar o resultado sem acúmulo e manchas, enquanto o esfumado difuso garante acabamento refinado e transições naturais entre as tonalidades. Já os cintilantes contam com partículas ultrafinas que refletem a luz de maneira delicada, entregando brilho sem evidenciar a textura da pele.
21
Body Splash Solar Muse, da Skelt
É uma fragrância quente, com um toque leve, cítrico e adocicado. A pirâmide olfativa combina notas de saída frescas e luminosas, como abacaxi rosa, água de coco e folhas de palmeira; evolui para um corpo floral envolvente, com jasmim manga, lírio do vale, gardênia e acorde floral doce; e finaliza em um fundo cremoso e marcante de baunilha, caramelo, âmbar doce, madeiras salgadas e musgo. O resultado é uma fragrância que equilibra frescor e doçura na medida, criando uma assinatura quente, solar e sofisticada. (COMPRE NA AMAZON)
22
Retinal Eye Cream, da Creamy Skincare
É um creme noturno antirrugas para a área dos olhos criado para quem quer tratar linhas finas e rugas, além de diminuir a perda de firmeza com alta performance. Sua fórmula inteligente conta com uma combinação única de ativos que potencializam os resultados anti-aging enquanto mantêm a área hidratada na medida certa. A formulação traz o retinal como destaque, um ativo com a máxima concentração permitida de Retinaldeído. Este é um componente de vanguarda reconhecido por sua eficácia superior no combate às rugas e que age até 11 vezes mais rápido. Sua performance fica ainda maior ao combinar com uma base hidratante inteligente que respeita a pele delicada dessa região. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
23
Encorpax Molecular Restore, da Prohall Professional
Voltada à recuperação de cabelos fragilizados por química, calor e agressões mecânicas, os produtos (shampoo, máscara, sérum e leave-in) foram desenvolvidos para fazer a reposição de massa capilar aliada ao encorpamento e à resistência dos fios, sem comprometer a leveza e o movimento natural. Com fórmula que combina óleo de jojoba, pantenol e aloe vera ao blend biomolecular Restore System, a linha atua na estrutura dos fios, reduzindo a porosidade e a quebra ao longo do tempo. Ao combinar hidratação, nutrição e reestruturação em um único sistema, os produtos evitam o aspecto pesado comum em tratamentos reconstrutores tradicionais, entregando fios mais encorpados, porém com movimento natural e toque macio. A tecnologia também atua na redução da quebra e da aspereza, promovendo melhora visível na densidade e na aparência geral do cabelo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
24
Sponge Pro, da Kohll Beauty
Esponja profissional que oferece textura ultra delicada, fácil higienização e menor desperdício de maquiagem. O diferencial está na tecnologia do material e na sua estrutura interna. Produzida com tecnologia japonesa, ela foi desenvolvida para oferecer uma experiência superior de aplicação, com extrema maciez, alta resistência e acabamento impecável na pele. Com textura ultra delicada permite uma aplicação uniforme, criando uma camada natural sobre a pele sem pesar e sem marcar. Ela possui uma absorção mínima de produto, auxiliando no melhor aproveitamento da maquiagem e entregando máxima performance profissional.
25
Sweet Skin Ice Cream Torta de Limão, da Dailus
Desenvolvidas dentro do universo gourmand, as novas fragrâncias traduzem o conceito de beleza indulgente com composições envolventes e memoráveis, inspiradas em verdadeiros sabores de gelateria. Tem o Sundae de Cereja, uma fragrância sensual e suculenta que envolve o corpo como uma calda cremosa de sorvete; a Torta de Limão, que equilibra frescor vibrante e cremosidade adocicada, criando uma assinatura sofisticada e marcante; e o Creme de Baunilha, que entrega conforto olfativo e sensação acolhedora, característica das fragrâncias quentes e envolventes. A linha conta com Sabonete Esfoliante, Hidratante Corporal e Body Splash.
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