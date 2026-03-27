Peptídeos: o que são e como podem beneficiar sua pele

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:37
Os peptídeos são os novos queridinhos do skincare de alta performance, ocupando o espaço que antes era dominado pelo retinol, pela vitamina C e a niacinamida. A dermatologista Pauline Lyrio faz a analogia dos peptídeos como pequenos mensageiros ou blocos de construção da nossa pele. "Tecnicamente, eles são cadeias curtas de aminoácidos que se unem para formar proteínas essenciais do nosso corpo. Na pele, as proteínas mais famosas são o colágeno e a elastina, responsáveis pela estrutura e firmeza".
A médica explica que a função principal deles na dermatologia tópica é a comunicação celular. "Eles basicamente 'conversam' com as células da nossa pele. Por exemplo, quando o nosso colágeno natural se degrada com o tempo ou pelo dano solar, algo que vejo diariamente no consultório, ele libera peptídeos".
Pauline LyrioDermatologista
São vários os benefícios do uso de peptídeos, mas o grande destaque é a ação antienvelhecimento. O uso contínuo ajuda a melhorar a barreira de proteção da pele, aumenta a retenção de hidratação, reduz inflamações e, principalmente, suaviza linhas finas. Mas Pauline reforça que é preciso entender que eles não funcionam com o peso de uma toxina botulínica, de um preenchimento ou de um bioestimulador de colágeno injetável, mas entregam uma melhora bonita, natural e gradual na textura geral e no viço da pele.
A dermatologista conta que a forma mais inteligente de incluí-los é através de produtos leave-on (aqueles que ficam na pele, como séruns e cremes hidratantes), em vez de sabonetes, por exemplo. "A rotina ideal sem muitos exageros seria: lavar o rosto com gel de limpeza adequado, aplicar o sérum com peptídeos (que tem textura mais leve e absorve rápido), seguido de um hidratante se houver necessidade, e finalizar sempre com o protetor solar pela manhã", explica Pauline.
O uso de produtos deve ser indicado - e acompanhado - pelo dermatologista. Podem usar de pacientes jovens a pessoas de peles maduras focadas em reparação. "Além disso, por não serem fotossensíveis nem irritantes, são uma excelente alternativa de tratamento para pacientes com pele muito sensível ou rosácea, que muitas vezes não toleram o uso do retinol tradicional".
Eles podem ser usados tanto na rotina matinal quanto na noturna. "Pela manhã, eles agem muito bem sob o filtro solar, ajudando a reforçar a barreira cutânea contra as agressões do dia a dia, como poluição e radiação. À noite, eles aproveitam o momento de regeneração natural do nosso corpo para estimular as fibras de sustentação. O segredo aqui não é a quantidade de produto, mas a constância", ressalta Pauline.
O uso de peptídeos combina perfeitamente com o ácido hialurônico, a vitamina C, a niacinamida e até com os retinoides, ajudando a acalmar e fortalecer a pele enquanto esses outros ativos agem. "A única ressalva que faço no consultório é ter cautela ao misturá-los na mesma passada com ácidos muito fortes (como os alfa-hidroxiácidos, como o ácido glicólico), pois ambientes muito ácidos podem quebrar as ligações dos peptídeos, reduzindo a eficácia deles".
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