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Peptídeos: o que são e como podem beneficiar sua pele

Aplicar produtos com peptídeos no rosto estimula a pele a fabricar mais colágeno como mecanismo de reparação

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:37

São vários os benefícios do uso de peptídeos, mas o grande destaque é a ação antienvelhecimento Crédito: Shutterstock

Os peptídeos são os novos queridinhos do skincare de alta performance, ocupando o espaço que antes era dominado pelo retinol, pela vitamina C e a niacinamida. A dermatologista Pauline Lyrio faz a analogia dos peptídeos como pequenos mensageiros ou blocos de construção da nossa pele. "Tecnicamente, eles são cadeias curtas de aminoácidos que se unem para formar proteínas essenciais do nosso corpo. Na pele, as proteínas mais famosas são o colágeno e a elastina, responsáveis pela estrutura e firmeza".

A médica explica que a função principal deles na dermatologia tópica é a comunicação celular. "Eles basicamente 'conversam' com as células da nossa pele. Por exemplo, quando o nosso colágeno natural se degrada com o tempo ou pelo dano solar, algo que vejo diariamente no consultório, ele libera peptídeos".



Pauline Lyrio explica quais são os benefícios do uso de peptídeos nos cosméticos Crédito: Divulgação

Aplicar produtos com peptídeos no rosto estimula a pele a fabricar mais colágeno como mecanismo de reparação Pauline Lyrio Dermatologista

São vários os benefícios do uso de peptídeos, mas o grande destaque é a ação antienvelhecimento. O uso contínuo ajuda a melhorar a barreira de proteção da pele, aumenta a retenção de hidratação, reduz inflamações e, principalmente, suaviza linhas finas. Mas Pauline reforça que é preciso entender que eles não funcionam com o peso de uma toxina botulínica, de um preenchimento ou de um bioestimulador de colágeno injetável, mas entregam uma melhora bonita, natural e gradual na textura geral e no viço da pele.

A dermatologista conta que a forma mais inteligente de incluí-los é através de produtos leave-on (aqueles que ficam na pele, como séruns e cremes hidratantes), em vez de sabonetes, por exemplo. "A rotina ideal sem muitos exageros seria: lavar o rosto com gel de limpeza adequado, aplicar o sérum com peptídeos (que tem textura mais leve e absorve rápido), seguido de um hidratante se houver necessidade, e finalizar sempre com o protetor solar pela manhã", explica Pauline.

Quem pode usar?

O uso de produtos deve ser indicado - e acompanhado - pelo dermatologista. Podem usar de pacientes jovens a pessoas de peles maduras focadas em reparação. "Além disso, por não serem fotossensíveis nem irritantes, são uma excelente alternativa de tratamento para pacientes com pele muito sensível ou rosácea, que muitas vezes não toleram o uso do retinol tradicional".

Eles podem ser usados tanto na rotina matinal quanto na noturna. "Pela manhã, eles agem muito bem sob o filtro solar, ajudando a reforçar a barreira cutânea contra as agressões do dia a dia, como poluição e radiação. À noite, eles aproveitam o momento de regeneração natural do nosso corpo para estimular as fibras de sustentação. O segredo aqui não é a quantidade de produto, mas a constância", ressalta Pauline.

O uso de peptídeos combina perfeitamente com o ácido hialurônico, a vitamina C, a niacinamida e até com os retinoides, ajudando a acalmar e fortalecer a pele enquanto esses outros ativos agem. "A única ressalva que faço no consultório é ter cautela ao misturá-los na mesma passada com ácidos muito fortes (como os alfa-hidroxiácidos, como o ácido glicólico), pois ambientes muito ácidos podem quebrar as ligações dos peptídeos, reduzindo a eficácia deles".



Veja cosméticos com peptídeos

Uma seleção de produtos com peptídeos para usar na pele Crédito: Arte Guilherme Sillva

Collagen Sérum 3X, da Adcos. Possui ação integrada que contribui para redução de todo as rugas da face, para o aumento da firmeza, da sustentação e da densidade da pele, favorecendo a recuperação dos contornos faciais e o reequilíbrio da harmonia do rosto. Para isso, conta com 3 vezes mais concentração de Peptídeos para redução perceptível de todos os tipos de rugas.



Neo Dermo Pró Age Collection 45+, de Eudora. Gel creme hidratante facial para peles a partir de 45 anos. Com efeito preenchedor e 72 horas de hidratação, ele reduz rugas e linhas de expressão. Contém Peptídeos que aumentam a produção de proteínas que preservam a firmeza da pele e diminui rugas e linhas de expressão. (COMPRE NA AMAZON)



Porcelain Glow Ultra Glass Skin Effect, da Ada Tina. O produto conta com a tecnologia Deep Microcrystal Needles, trazendo microagulhas invisíveis que penetram na pele para promover uma microestimulação até nas camadas mais profundas, favorecendo a produção de colágeno. A composição é rica em Vitamina C, Niacinamida e Peptídeos de Retinol-Like. (COMPRE NA AMAZON)



P-TIOX, de de SkinCeuticals. Sérum com neuropeptídeos para tratar rugas de expressão e melhorar a textura da pele. Sua fórmula previne e corrige nove tipos de rugas de contração (Rugas de Expressão, Rugas Dinâmicas ou Linhas de Expressão) causadas pelas expressões faciais repetitivas, inclusive rugas que a toxina botulínica não trata. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



RetrinAL Creme 0.1, de Avène. Creme anti-idade com retinaldeído e efeito clinicamente comprovado, que reduz rugas e linhas finas, recupera a firmeza da pele e uniformiza o tom da pele para uma aparência mais jovem e saudável. O retinaldeído, precursor da vitamina A, contribui para a renovação da pele com a redução de rugas e linhas finas.



Restorative Neck Complex, de Alastin. Creme anti-aging com formulação específica para os cuidados do pescoço e colo. Além de recuperar a barreira cutânea e aumentar a hidratação em 64,74% apenas 30 minutos após a aplicação, também conta com tecnologia TriHex, desenvolvida com peptídeos ativos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Cetaphil Healthy Renew Sérum Facial. Com peptídeos purificados em sua composição, 93% dos usuários sentiram melhora da elasticidade da pele após 56 dias de uso contínuo. Além do mais, ajuda na redução de 23% das rugas após 4 semanas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Peeling Facial, de Helene Deon. Com esfoliação que elimina impurezas e a poluição, ele desobstrui os poros e estimula a renovação e regeneração celular. Sua fórmula conta com ação antioxidante e anti-inflamatória, que previne novas manchas, uniformiza o tom da pele, mantém a hidratação e ilumina a pele. Possui microesferas de arroz + argila branca, papaína, alantoína, manteiga de Karité e peptídeos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



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