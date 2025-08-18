Época ideal

Skincare no inverno: saiba como usar ácidos e manter a pele hidratada

O tempo mais frio reduz a incidência dos raios UV o que também torna o momento ideal para realizar tratamentos mais intensivos na pele

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:00

É possível usar ácidos e garantir que a pele permaneça hidratada Crédito: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

O inverno é o período ideal do ano para investir em tratamentos de pele, como a inclusão de ácidos na rotina de skincare. Depois de um período de muita exposição solar, é comum que a pele apresente mais manchas. E na estação é comum que a nossa pele apresente ressecamento, vermelhidão e até descamação por causa das mudanças climáticas e pelos nossos hábitos. "Mas as estações mais frias reduzem a incidência dos raios UV o que também torna o momento ideal para realizar tratamentos mais intensivos na pele", conta a dermatologista Renata Bortolini.

A boa notícia é que é possível manter sua rotina de cuidados com ácidos e, ao mesmo tempo, garantir que a pele permaneça hidratada e saudável. O segredo está em ajustar a forma como você usa esses produtos e caprichar na hidratação. Entre os ativos mais recomendados estão a ácido retinóico ou tretinoína.

"Eles são alguns dos ácidos mais usados e eficazes na dermatologia há décadas por estimularem a renovação, a produção de colágeno e suavizar as manchas da pele. A exposição solar deve ser evitada durante o uso destes produtos", explica a dermatologista.

Os ativos são recomendados para peles oleosas, acneicas ou maduras, mas é importante ressaltar que peles sensíveis podem não tolerar o uso e apresentar irritações.



O inverno é a época ideal para: 1- Renovar a pele através de ácidos como o glicólico, retinóico e o salicílico. 2- Clarear as manchas aplicando cremes que contém hidroquinona, ácido kójico ou mandélico. 3- Caprichar na hidratação através de fórmulas com os ativos ácido hialurônico, aveia e dexapantenol.



A médica explica que no inverno a limpeza da pele deve ser mais suave, e para isso os sabões menos adstringentes são os mais indicados. "A hidratação da pele pode ser feita imediatamente após o banho, isso aumenta a absorção dos cremes, os ácidos renovadores devem ser aplicados em seguida". Mesmo no inverno, o sol continua presente. Por isso, o uso diário de protetor solar com FPS 30 ou mais é indispensável para proteger a pele.



Renata Bortolini explica como usar ácidos no inverno Crédito: Divulgação/Renata Bortolini

Os ácidos devem proporcionar a microesfoliação para a pele, ou seja, renovam sem irritar. E a hidratação é uma excelente aliada já que melhora a qualidade e a resistência da pele aos ácidos Renata Bortolini Dermatologista

A melhor hora para aplicar o hidratante é logo após o banho, com a pele ainda úmida. A dermatologista conta que os hidratantes tecnológicos possuem fórmulas inteligentes que hidratam e acalmam a pele. "Esses cremes são indicados para quem sofre de pele sensível ou que foi sensibilizada pelo frio extremo e tratamentos estéticos. Vale reforçar que para manter a pele hidratada e saudável é recomendado beber água e preferir banhos mornos e mais curtos".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta