Home
>
Se cuida
>
Skincare no inverno: saiba como usar ácidos e manter a pele hidratada

Skincare no inverno: saiba como usar ácidos e manter a pele hidratada

O tempo mais frio reduz a incidência dos raios UV o que também torna o momento ideal para realizar tratamentos mais intensivos na pele

Imagem de perfil de Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:00

Uso-de-ácido-no-inverno
É possível usar ácidos e garantir que a pele permaneça hidratada Crédito: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

O inverno é o período ideal do ano para investir em tratamentos de pele, como a inclusão de ácidos na rotina de skincare.  Depois de um período de muita exposição solar, é comum que a pele apresente mais manchas. E na estação é comum que a nossa pele apresente ressecamento, vermelhidão e até descamação por causa das mudanças climáticas e pelos nossos hábitos. "Mas as estações mais frias reduzem a incidência dos raios UV o que também torna o momento ideal para realizar tratamentos mais intensivos na pele", conta a dermatologista Renata Bortolini.

Recomendado para você

O tempo mais frio reduz a incidência dos raios UV o que também torna o momento ideal para realizar tratamentos mais intensivos na pele

Skincare no inverno: saiba como usar ácidos e manter a pele hidratada

Atualmente, seguindo tratamento com imunoterapia, ela diz que é considerada pelos médicos como uma "exceção da medicina". "Estou ótima"

Simony se diz 'grata' em fala sobre superação do câncer de intestino

O câncer de pulmão também é um dos tumores mais evitáveis, já que cerca de 85% dos casos têm relação direta com o tabagismo.

Até não fumantes: veja os principais sintomas do câncer de pulmão

A boa notícia é que é possível manter sua rotina de cuidados com ácidos e, ao mesmo tempo, garantir que a pele permaneça hidratada e saudável. O segredo está em ajustar a forma como você usa esses produtos e caprichar na hidratação. Entre os ativos mais recomendados estão a ácido retinóico ou tretinoína. 

"Eles são alguns dos ácidos mais usados e eficazes na dermatologia há décadas por estimularem a renovação, a produção de colágeno e suavizar as manchas da pele. A exposição solar deve ser evitada durante o uso destes produtos", explica a dermatologista.

Os ativos são recomendados para peles oleosas, acneicas ou maduras, mas é importante ressaltar que peles sensíveis podem não tolerar o uso e apresentar irritações.

O inverno é a época ideal para:

1- Renovar a pele através de ácidos como o glicólico, retinóico e o salicílico.

2- Clarear as manchas aplicando cremes que contém hidroquinona, ácido kójico ou mandélico.

3- Caprichar na hidratação através de fórmulas com os ativos ácido hialurônico, aveia e dexapantenol.

A médica explica que no inverno a limpeza da pele deve ser mais suave, e para isso os sabões menos adstringentes são os mais indicados. "A hidratação da pele pode ser feita imediatamente após o banho, isso aumenta a absorção dos cremes, os ácidos renovadores devem ser aplicados em seguida". Mesmo no inverno, o sol continua presente. Por isso, o uso diário de protetor solar com FPS 30 ou mais é indispensável para proteger a pele.

Renata Bortolini
Renata Bortolini explica como usar ácidos no inverno Crédito: Divulgação/Renata Bortolini

Os ácidos devem proporcionar a microesfoliação para a pele, ou seja, renovam sem irritar. E a hidratação é uma excelente aliada já que melhora a qualidade e a resistência da pele aos ácidos

Renata Bortolini

Dermatologista

A melhor hora para aplicar o hidratante é logo após o banho, com a pele ainda úmida. A dermatologista conta que os hidratantes tecnológicos possuem fórmulas inteligentes que hidratam e acalmam a pele. "Esses cremes são indicados para quem sofre de pele sensível ou que foi sensibilizada pelo frio extremo e tratamentos estéticos. Vale reforçar que para manter a pele hidratada e saudável é recomendado beber água e preferir banhos mornos e mais curtos".

Leia mais

Imagem - De shampoos a esfoliante corporal: veja 20 lançamentos de beleza incríveis

De shampoos a esfoliante corporal: veja 20 lançamentos de beleza incríveis

Imagem - Inverno: saiba por que é importante fazer a limpeza facial nos dia de frio

Inverno: saiba por que é importante fazer a limpeza facial nos dia de frio

Imagem - Câncer de mama: projeto oferece mamografia de graça no ES para prevenção da doença

Câncer de mama: projeto oferece mamografia de graça no ES para prevenção da doença

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais