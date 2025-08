Cuidados

Inverno: saiba por que é importante fazer a limpeza facial nos dia de frio

Uma limpeza suave, com ativos que hidratam e acalmam a pele são interessantes para esta época do ano, fazendo a limpeza eficaz sem agressão

A dermatologista Livia Pino diz que os cuidados devem ser adaptados de acordo com o tipo de inverno e as condições climáticas de cada região. "Quanto mais intenso o frio, a pele sofre não só pela baixa umidade do ar, mas também pela exposição a ventos frios e água quente dos banhos. Tendemos a danificar a pele com banhos quentes por exemplo, deixamos a pele mais seca com uso de aquecedores. Esse ressecamento da pele agrava os danos a integridade da barreira cutânea. Algumas dermatoses pioram nesta época do ano, e as queixas de coceira aumentam com a pele seca. Sendo assim, em climas secos e frio devemos redobrar a atenção ao uso de higienizadores suaves e no aumento da hidratação cutânea com cremes apropriados", explica. >