De shampoos a esfoliante corporal: veja 20 lançamentos de beleza incríveis

17

Clinical Friction Defense, de Adidas

O novo aerossol antitranspirante foi desenvolvido para atletas, corredores e pessoas com rotinas intensas e ativas, oferecendo máxima proteção e conforto. O produto não só proporciona 96 horas de proteção contra suor e odor, com três vezes mais defesa contra o suor em comparação a um antitranspirante regular, mas também conta com uma exclusiva tecnologia Friction Defense, que ajuda a restaurar e reequilibrar a pele durante atividades físicas intensas. Enriquecido com alantoína, um ingrediente de origem natural conhecido por suas propriedades hidratantes e calmantes para a pele, que ajuda a prevenir irritações, neutralizando odores e promovendo a regeneração da pele durante treinos intensos. A novidade está disponível em quatro versões: duas para mulheres, ‘Care’ e ‘Fresh’, e duas para homens, ‘Dry’ e ‘Fresh’.

