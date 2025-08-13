De shampoos a esfoliante corporal: veja 20 lançamentos de beleza incríveis

O mês está cheio de novidades para quem adora os produtos de beleza e bem-estar. E nos lançamentos de beauté de hoje, apresentamos o novo protetor solar hidratante corporal da Ollie que tem textura leve, de rápida absorção e não pegajosa, as novas linhas para os cabelos de L’Oréal Paris, Skala Cosméticos, Truss e Cless Cosméticos, além do novo esfoliante corporal de Dove que vai deixar o seu banho ainda mais gostoso. São 20 lançamentos de beleza que alegram nossa vida e também o nécessaire. Confira a nossa seleção!
-
01
Dove Beauty Scrub
A marca é pioneira ao trazer esse formato de esfoliante corporal ao Brasil com sua nova linha: Dove Beauty Scrub. O lançamento oferece três benefícios em um só produto: esfoliação eficaz, hidratação profunda e limpeza suave, removendo as células mortas e impurezas e repondo os nutrientes. O resultado é uma pele mais macia, suave e radiante desde o primeiro uso. A linha possui três variantes com fragrâncias exclusivas - Coco e Açúcar Mascavo, Romã e Manteiga de Karitê e Amora e Frutas Cítricas - que entregam diferentes níveis de esfoliação. Com textura cremosa e espessa, o produto entrega sensação imediata de maciez, com hidratação superior após o banho. (COMPRE AQUI)
-
02
Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie
Com uma textura leve, de rápida absorção e não pegajosa, a novidade oferece alta proteção solar aliada a uma fórmula super emoliente, que garante até 48 horas de hidratação. Com um blend de ativos de alta performance, o lançamento alia cuidado profundo da pele a uma experiência sensorial marcante. A fórmula reúne Niacinamida, Manteiga de Karité e Pantenol, que promovem hidratação prolongada, ação antioxidante e melhora da textura da pele. Além disso, conta também com o DN-Age, que atua contra os efeitos profundos da radiação UV e sinais de fotoenvelhecimento, e o Fucogel, que acalma imediatamente a pele, restaura o conforto e estimula a produção de colágeno.
-
03
Body Sprays, de Eudora
Com quatro versões inéditas, os lançamentos oferecem ação desodorante, frescor prolongado e perfumação, sendo ideais para aplicação em todo o corpo, inclusive nas axilas. Inspiradas nas fragrâncias masculinas mais queridas da marca, as versões dos novos body sprays chegam nas variantes Club 6, Impression, Intention e Volpe, cada uma refletindo a identidade olfativa consagrada da linha original. As composições exploram famílias como Fougère Oriental (Volpe), Fougère Amadeirado (Intention), Amadeirado Especiado (Club 6) e Amadeirado Ambarado (Impression), transitando entre notas mais frescas e outras mais quentes e intensas, que combinam com diferentes perfis e momentos do dia. (COMPRE AQUI)
-
04
Elseve Bond Repair, de L’Oréal Paris
A linha foi desenvolvida para reconstruir profundamente os fios danificados. Com tecnologia exclusiva à base de Ácido Cítrico e um passo inédito na rotina de cuidados – o Tratamento Pré-Shampoo –, é a primeira linha da marca com desempenho comparável aos tratamentos de alta performance. Os produtos atuam no nível mais profundo da fibra capilar, reconstruindo as ligações de dentro para fora graças ao poder do Ácido Cítrico — uma molécula pequena o suficiente para penetrar no córtex, o coração do fio, e reconstruir conexões com mais eficácia que ativos convencionais. A grande estrela da linha é o Tratamento Pré-Shampoo, um passo revolucionário que antecipa a lavagem e trata profundamente por conta da mais alta concentração de ativos da linha. (COMPRE AQUI)
-
05
Le Charmeur 250, de O.U.i Paris
É um eau de parfum amadeirado floral. Combina a intensidade do zimbro com a elegância floral da íris e as nuances aromáticas do Patchouli. Leva em sua composição a L’Essence de Grasse, um óleo essencial criado a partir das cinco colheitas de Grasse, no Sul da França – rosa, lavanda, mimosa, folhas de violeta e sálvia. Essa é a essência do savoir-faire da alta perfumaria francesa. (COMPRE AQUI)
-
06
Linha Frutástica, da Skala Cosméticos
A marca anuncia a expansão do portfólio da linha com quatro novidades: Maracujá, Cacau, Manga e Abacate. Criadas para atender diferentes curvaturas e necessidades dos fios, as novas linhas reforçam o compromisso da marca com uma beleza acessível, democrática e conectada ao poder dos ingredientes naturais. A fórmula do Maracujá combina óleo de patauá com extrato de maracujá para nutrir profundamente os fios, combater o ressecamento e devolver a maciez sem pesar. Já a Manga traz extrato de manga e castanha-do-pará, oferecendo hidratação profunda e ação antifrizz. Os fios ficam mais suaves, soltos e protegidos contra os efeitos da umidade, uma ótima opção para quem busca mais definição sem abrir mão do movimento natural.
-
07
Linha Equilibrium Scalp, da Truss
A linha - que é um tratamento completo em cuidados do couro cabeludo às pontas - investe no controle do equilíbrio, com ações antioleosidade, antidesconforto e antiscaspa desde a primeira aplicação graças à tecnologia exclusiva Scalp Reboost Technology, que tem efeito sinérgico no combate às desordens, prevenção e regeneração da microbiota capilar. A formulação é composta por Bio Balance Complex, um blend de extratos vegetais que restaura a barreira do couro cabeludo, reequilibra o pH e forma um escudo protetor contra os agentes externos, e o Reviscalp, composto de origem vegetal que estimula o equilíbrio do cabelo e do couro cabeludo diante alterações que possam afetar a saúde capilar. (COMPRE AQUI)
-
08
HA Intensifier Multi-Glycan, da SkinCeuticals
É o primeiro sérum da marca com efeito preenchedor facial. Formulado para atuar como uma seringa de preenchimento injetável, definindo os contornos do rosto, a tecnologia exclusiva do produto proporciona uma elevação dos níveis de ácido hialurônico, firmeza e elasticidade, garantindo uma pele visivelmente mais preenchida e hidratada por 24 horas. O diferencial está na combinação de ativos clínicos de alta performance: são três tipos de ácido hialurônico puro com a inovadora tecnologia multi-glycans, composta por moléculas biocompatíveis que reforçam a matriz extracelular e potencializam a síntese natural de ácido hialurônico.
-
09
Linha Eu Amo Charming, da Cless Cosméticos
A marca relança a finalizadores capilares com uma proposta ainda mais poderosa e sensorial. Os produtos chegam nas versões Gloss e Glow e foram criados para quem busca resultados visíveis desde a primeira aplicação. Na Linha Efeito Gloss, o shampoo limpa suavemente enquanto trata, fortalecendo e regenerando os fios. O condicionador tem hidratação duradoura, selagem das cutículas e redução do frizz para cabelos sedosos e protegidos. Já a máscara de tratamento promove nutrição profunda, combate o frizz, melhora a elasticidade e oferece reparação intensa. Para finalizar, o spray de Brilho Gloss alinha os fios, proporciona brilho espelhado e ainda atua como protetor térmico, garantindo um acabamento luminoso e sem frizz.
-
10
Fusion Water Magic Alcaraz, da Isdin
Com textura ultraleve, absorção imediata, efeito refrescante, resistente ao suor, FPS 50, o protetor solar não deixa resíduos, não arde os olhos, controla a oleosidade e promove proteção contra a degradação de colágeno, sendo ideal para atividades físicas ao ar livre com exposição prolongada ao sol. A fórmula contém Thermal Aging Protection, que protege a pele contra os radicais livres gerados pelo calor das atividades esportivas, além de ácido hialurônico, que hidrata a pele, Extrato de algas marinhas do Mediterrâneo, ingrediente rico em compostos antioxidantes, que ajuda a manter a estrutura celular da pele e a preservar suas defesas naturais, e Vitamina E, com ação antioxidante, que ajuda a evitar danos aos radicais livres induzidos pelos raios UV na pele. (COMPRE AQUI)
-
11
Sun Fresh Derm Care Pele Oleosa, de Neutrogena
Pensando nas necessidades específicas na pele dos brasileiros e já antecipando uma grande novidade para a próxima temporada de verão, a marca inova com o inédito protetor solar para pele oleosa. Com textura ultrafluida e FPS 80, o produto está disponível em três tons de cores e foi desenvolvido para combater cinco dos principais desafios da pele oleosa: brilho excessivo, marcas de acne, acne, poros dilatados e ressecamento, proporcionando hidratação sem pesar..
-
12
Porcelain Glow Ultra Glass Skin Effect, da Ada Tina
É o primeiro sérum com microagulhas invisíveis do mercado brasileiro capaz de entregar resultados de três tratamentos estéticos: microagulhamento, clareamento a laser e bioestimulação de colágeno. O produto conta com a inovadora tecnologia Deep Microcrystal Needles, trazendo microagulhas invisíveis que penetram na pele para promover uma microestimulação até nas camadas mais profundas, favorecendo a produção de colágeno e ativando intensamente a renovação celular de maneira indolor e sem os efeitos adversos dos procedimentos tradicionais. Também é capaz de promover resultados de clareamento a laser e bioestimulação de colágeno. (COMPRE AQUI)
-
13
Desodorante All Body Deo, de Rexona
A Unilever inova ao lançar nova categoria de desodorantes para o Brasil, desenvolvida para as outras partes do corpo. A categoria de All Body Deo chega ao mercado nacional em junho por meio das marcas Rexona, Dove e Dove Men + Care. Diferentemente dos antitranspirantes que já fazem parte dos portfólios das marcas e são voltados para as axilas, os novos desodorantes possuem a tecnologia 'odor block', capaz de neutralizar os diversos odores do corpo humano e prolongar a sensação de frescor, com fragrâncias variadas. É ideal para áreas do corpo como costas, pés, virilhas e peitos. O lançamento conta com os formatos aerossol e creme, com seis opções de fragrância. (COMPRE AQUI)
-
14
Protetor Solar em Bastão, da Beta
A marca lança o seu primeiro produto na categoria de proteção solar. Com fórmula vegana, FPS 50, toque seco e ação antioxidante com Vitamina E, o produto chega para simplificar a proteção solar no dia a dia. O novo protetor está disponível em seis versões iniciais: com variações de cores, desenvolvidas para se adaptar a diferentes tons de pele, e uma versão incolor, indicada para todos os tipos de pele. Com acabamento matte e textura leve, é ideal para reaplicações rápidas, inclusive por cima da maquiagem. Também disfarça linhas finas com efeito óptico, é resistente à água e ao suor, livre de óleos minerais e dermatologicamente testado, inclusive em peles sensíveis. (COMPRE AQUI)
-
15
Body Splashes Aquavibe, da Avon
Os body splashes ganham duas novas fragrâncias: Carambola com Flor de Laranjeira, que traz um splash de perfumação leve e refrescante, perfeita para os dias mais quentes. Sua combinação traz o toque da suculência frutada e exótico da carambola com a suavidade floral da flor de laranjeira e os tons que envolvem a cremosidade da Cashmere, garantindo uma perfumação delicada e energizante, exalando um brilho tropical. Já a de Abacaxi com Jasmine, une o aroma vibrante dos cítricos suculentos a notas florais delicadas e ao toque calmante do capim-limão, perfeito para um ritual revitalizante pós-banho com aroma de frutas tropicais.
-
16
Linha Cumaru, de L’Occitane au Brésil
A linha amplia o portfólio com o lançamento de dois novos produtos de cuidado diário: o Tônico de Crescimento para Cabelo e Barba Cumaru Raiz e o Bálsamo Pós-Barba Cumaru Instinto, além de uma nova fragrância que intensifica ainda mais o poder olfativo da semente de Cumaru. Com notas amadeiradas aromáticas, especiarias e raízes combinadas ao extrato natural da semente de Cumaru, a linha linha Raiz traduz força silenciosa, maturidade e autenticidade. Já a Instinto é ambarada amadeirada e celebra o mistério e o poder enigmático da natureza, combinando especiarias marcantes, como canela, gengibre e pimenta-preta ao Cumaru tostado e às madeiras envolventes.
-
17
Clinical Friction Defense, de Adidas
O novo aerossol antitranspirante foi desenvolvido para atletas, corredores e pessoas com rotinas intensas e ativas, oferecendo máxima proteção e conforto. O produto não só proporciona 96 horas de proteção contra suor e odor, com três vezes mais defesa contra o suor em comparação a um antitranspirante regular, mas também conta com uma exclusiva tecnologia Friction Defense, que ajuda a restaurar e reequilibrar a pele durante atividades físicas intensas. Enriquecido com alantoína, um ingrediente de origem natural conhecido por suas propriedades hidratantes e calmantes para a pele, que ajuda a prevenir irritações, neutralizando odores e promovendo a regeneração da pele durante treinos intensos. A novidade está disponível em quatro versões: duas para mulheres, ‘Care’ e ‘Fresh’, e duas para homens, ‘Dry’ e ‘Fresh’.
-
18
Terracotta Le Teint Glow, Guerlain
Com 95% de ingredientes de origem natural, a nova base garante alta durabilidade, fixação sem transferência e pele hidratada e radiante. O lançamento proporciona uma pele duas vezes mais radiante entre a primeira aplicação e quatro semanas de uso, ao mesmo tempo em que melhora visivelmente a saúde da pele. Combinando desempenho e naturalidade, sua fórmula infundida com água ativa de skincare e óleo de argan oferece 24 horas de luminosidade³ e um resultado naturalmente impecável.
-
19
Whey Protein 3W Baunilha, da Herbalife
A novidade é ideal para quem quer tirar o máximo proveito dos exercícios, ajudando na recuperação muscular, além de garantir mais variedade e versatilidade na nutrição do dia a dia. É um suplemento de alta qualidade, formulado com um blend dos três principais tipos de proteínas de soro do leite — concentrada, isolada e hidrolisada —, que oferece 26g de proteína de alta qualidade por porção, baixo teor de gorduras. Sua composição favorece a absorção gradativa dos aminoácidos (em fases lenta, média e rápida), contribuindo para a formação de músculos e ossos, especialmente em quem pratica atividades físicas, podendo ser consumido antes, durante ou logo após o treino ou conforme a orientação do nutricionista.
-
20
Coleção Secret Garden, da Skelt
Composta por dois perfumes mist e dois body creams que, por meio de duas fragrâncias diferentes e complementares, garantem experiências sensoriais ousadas para diversas ocasiões. O perfume é composto por notas vibrantes, sendo as de topo de bergamota da Itália, pera, pêssego e noz-moscada; as de meio de rosa damascena da Turquia, lírio-do-vale e olíbano; e as de fundo de vetiver do Haiti, âmbar, musk e baunilha. Já os body creams, com ativos de ceramida e glicerina, promovem hidratação intensa, manutenção da barreira cutânea e fragrâncias florais que fixam como perfumes.
