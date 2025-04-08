De azul a marrom: veja 6 cores de esmaltes que vão bombar no outono 2025

Quando o assunto é cor de esmalte, o outono 2025 chegou trazendo uma paleta de cores elegante e cheia de personalidade, refletindo as principais tendências de moda e beleza. Tons como mocha mousse, preto, azul, marrom e verde cintilante estão em alta, trazendo sofisticação e versatilidade para a temporada.
Mas, apesar das tendências, tons tradicionais como vermelho, rose a roxo continuam em alta. Acompanhados por outros como lilás, coral e nude. Os acabamentos cremosos garantem um visual clássico e elegante, enquanto o perolado adiciona um brilho sofisticado e envolvente. Já os esmaltes transparentes com brilho sutil trazem leveza e um toque de modernidade. Opções não faltam.
E, vale sempre lembrar, para o esmalte durar mais a dica é colocar as unhas em um pote com água fria após pintá-las. Outra dica é sempre usar uma base, que servirá como uma camada protetora para o esmalte. Veja a nossa seleção de cores para a estação!
6 cores de esmaltes para o outono
- Cor No Chips On My Shoulder (Azul), da OPI. Apresenta um tom de azul intenso, ideal para quem deseja unhas modernas sem perder a sofisticação. A cor integra a linha Infinite Shine.
- Cor Linho (Nude Rosado), da Impala. Um nude rosado suave e chique, que equilibra delicadeza e elegância em uma combinação perfeita. A cor, que integra a coleção A Cor da Moda 6, é ideal para quem busca um visual clean e versátil, mas cheio de estilo.
- Cor Winter Trip (Verde Cintilante), da Dailus. O tom de verde cintilante representa a paisagem das montanhas nevadas e o céu estrelado. O esmalte, da coleção Snowland, tem acabamento cintilante, brilho intenso, secagem rápida e longa duração.
- Cor Desfilando Em Milão (Marron), da Risqué. A cor traz a intensidade e sofisticação em um tom terracota, ideal para quem busca ousadia sem abrir mão da classe. A cor faz parte da coleção recém-lançada chamada Diamond Gel Divas No Poder.
- Cor Nude 7.0 (Nude), da Colorama. Esmalte de longa duração, cor e brilho intenso, cobertura uniforme e secagem rápida. A cor faz parte da coleção Nude Da Sua Cor.
- Cor Marrom Caramelo, da Vult&Fruit-tella. O esmalte 5FREE traz a fragrância e o brilho do caramelo. Sua fórmula é enriquecida com Extrato de Algas Marinhas, que desliza suavemente sobre as unhas, proporcionando um acabamento cremoso e uniforme com Efeito Gel.