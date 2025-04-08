Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • De azul a marrom: veja 6 cores de esmaltes que vão bombar no outono 2025
Novidades

De azul a marrom: veja 6 cores de esmaltes que vão bombar no outono 2025

Tons como mocha mousse, preto, azul, marrom e verde cintilante estão em alta, trazendo sofisticação e versatilidade para a temporada

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

08 abr 2025 às 09:01
Cores de esmaltes para o outono
Uma seleção de cores para usar no outono Crédito: Arte A Gazeta
Quando o assunto é cor de esmalte, o outono 2025 chegou trazendo uma paleta de cores elegante e cheia de personalidade, refletindo as principais tendências de moda e beleza. Tons como mocha mousse, preto, azul, marrom e verde cintilante estão em alta, trazendo sofisticação e versatilidade para a temporada.
Mas, apesar das tendências, tons tradicionais como vermelho, rose a roxo continuam em alta. Acompanhados por outros como lilás, coral e nude. Os acabamentos cremosos garantem um visual clássico e elegante, enquanto o perolado adiciona um brilho sofisticado e envolvente. Já os esmaltes transparentes com brilho sutil trazem leveza e um toque de modernidade. Opções não faltam.
E, vale sempre lembrar, para o esmalte durar mais a dica é colocar as unhas em um pote com água fria após pintá-las. Outra dica é sempre usar uma base, que servirá como uma camada protetora para o esmalte. Veja a nossa seleção de cores para a estação!

Veja Também

Verão 2025: 10 cores de esmalte para apostar

Quais cores de esmalte usar na Primavera/Verão? Confira as dicas!

Descubra as cores de esmaltes para apostar no outono

6 cores de esmaltes para o outono

Cores de esmaltes para o outono
Uma seleção de cores para usar no outono Crédito: Arte A GazetaArte A Gazeta
  1. Cor No Chips On My Shoulder (Azul), da OPI. Apresenta um tom de azul intenso, ideal para quem deseja unhas modernas sem perder a sofisticação. A cor integra a linha Infinite Shine. 

  2. Cor Linho (Nude Rosado), da Impala.  Um nude rosado suave e chique, que equilibra delicadeza e elegância em uma combinação perfeita. A cor, que integra a coleção A Cor da Moda 6, é ideal para quem busca um visual clean e versátil, mas cheio de estilo.

  3. Cor Winter Trip (Verde Cintilante), da Dailus. O tom de verde cintilante representa a paisagem das montanhas nevadas e o céu estrelado. O esmalte, da coleção Snowland, tem acabamento cintilante, brilho intenso, secagem rápida e longa duração.

  4. Cor Desfilando Em Milão (Marron), da Risqué. A cor traz a intensidade e sofisticação em um tom terracota, ideal para quem busca ousadia sem abrir mão da classe. A  cor faz parte da coleção recém-lançada chamada Diamond Gel Divas No Poder. 

  5. Cor Nude 7.0 (Nude), da Colorama. Esmalte de longa duração, cor e brilho intenso, cobertura uniforme e secagem rápida. A cor faz parte da coleção Nude Da Sua Cor. 

  6. Cor Marrom Caramelo, da Vult&Fruit-tella. O esmalte 5FREE traz a fragrância e o brilho do caramelo. Sua fórmula é enriquecida com Extrato de Algas Marinhas, que desliza suavemente sobre as unhas, proporcionando um acabamento cremoso e uniforme com Efeito Gel.

Veja Também

De batom a hidratantes: confira 20 lançamentos de beleza em abril de 2025

Pele iluminada: veja os benefícios da vitamina C para a pele

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados