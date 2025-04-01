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De batom a hidratantes: confira 20 lançamentos de beleza em abril de 2025

Tem a linha de edição limitada da Bepantol Derma, o batom de Carolina Herrera e as novas cores de esmaltes da Impala

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 15:02

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

01 abr 2025 às 15:02
Lançamento Carolina Herrera
Carolina Herrera apresenta novos batons que chegam com diversos acabamentos Crédito: Divulgação/Carolina Herrera/ Index
As novidades do mercado de beleza tem tudo para fazer você querer atualizar a sua rotina de skincare. Um dos principais lançamentos é a coleção de edição limitada que a Bepantol Derma que celebra o universo da Branca de Neve. São cinco produtos para você cuidar da pele. 
Já a Impala apresenta 10 novas cores de seus esmaltes, com tons neutros e discretos até nuances intensas e marcantes, proporcionando infinitas possibilidades de estilo. Carolina Herrera lança novos batons com diversos acabamentos e a Bioderma celebra os 30 anos da água micelar Sensibio H2O, com o produto co-criado com a estrela Victoria Beckham. O mês traz muitas outras novidades para você conhecer. Confira a nossa seleção!

1

Linha Branca de Neve, da Bepantol Derma

A marca de beleza lança uma edição limitada inspirada no live-action de Branca de Neve, que já está nos cinemas de todo o Brasil. São quatro produtos colecionáveis, entre eles a Loção Hidratante Corporal, com textura leve, não oleosa e de rápida absorção, para uma pele hidratada por até 96 horas; o Hidratante Multirrestaurador, para uma ultra-hidratação e prevenção do ressecamento externo; a loção facial noturna, para uma restauração profunda durante a noite; e o hidratante instantâneo, oil free, para hidratação da pele em segundos.

2

Coleção A Cor da Sua Moda 6, da Impala

A marca apresenta coleção que combina sofisticação, modernidade e um olhar atento às cores que conquistaram espaço na moda e na beleza. Com 10 novas tonalidades, a linha abraça desde tons neutros e discretos até nuances intensas e marcantes, proporcionando infinitas possibilidades de estilo. Os acabamentos cremosos garantem um visual clássico e elegante, enquanto o perolado adiciona um brilho sofisticado e envolvente. Já os esmaltes transparentes com brilho sutil trazem leveza e um toque de modernidade, perfeitos para um look natural e refinado. Um dos grandes destaques da coleção é o tom “Linho”, um nude rosado suave, uma das grandes apostas da temporada, já que é a cor Pantone do ano. As outras cores são: Roxo Intenso, Rosa Claro Acinzentado, Cinza Claro Neutro, Vermelho Fechado Intenso, Verde Esmeralda Perolado, Marrom Castanho Intenso, Lilás Transparente com Iridescência, Coral Transparente com Brilho Suave e Nude Transparente com Brilho Suave. 

3

Linha Fabulous Kiss, de Carolina Herrera

A marca amplia a linha Fabulous Kiss com novos tons e delineadores labiais. Os batons tem diversos acabamentos que vão do translúcido ao acetinado, blur matte e matte. Cada tom proporciona uma cor e um uso confortável, seja para um look suave e natural ou lábios ousados e marcantes. Além dos novos tons, os delineadores labiais trazem a melhor mistura de estilo e substância. Os lábios parecem definidos, esculpidos e moldados, com cores intensas.

4

Água Micelar Sensibio H2O, da Bioderma

A marca francesa lança uma edição limitada que foi co-criada com Victoria Beckham. A água micelar é formulada com pH fisiológico e 99,6% de ingredientes biomiméticos, que limpa a pele enquanto respeita seu ecossistema. O produto é eficaz na remoção de todas as impurezas (pólen, poluição, maquiagem e até metais pesados), preservando a função de barreira da pele e a diversidade do seu microbioma. Ela também acalma e previne os riscos de reação da pele. 

5

Blush Líquido Glow, de Quem Disse, Berenice?

Com uma textura ultra leve e fluida, ele se funde à pele sem esforço, garantindo um efeito natural e radiante. Sua fórmula permite a construção de camadas, realçando as bochechas com um glow sob medida e sem comprometer a base. Além disso, tem durabilidade de até 8 horas de cor e luminosidade fresh. Disponível em seis cores, a novidade pode ser usada como blush, iluminador ou até bronzer. 

6

SOS Frizz, da Riô SkinLab

O produto acaba de ser relançado. Composto por um blend de oito óleos vegetais nobres (Abacate, Argan, Coco, Girassol, Linhaça, Macadâmia, Oliva e Semente de Uva), o produto controla o frizz sem pesar nos fios e dá brilho imediato, deixando o cabelo alinhado, macio e com movimento. A fórmula também tem Biossilicone, que protege a hidratação natural e permite que os nutrientes cheguem até o interior dos fios, e Vitamina E, antioxidante que protege a cor natural ou tingida. Com textura fluida e ultraleve, não deixa textura pegajosa e pode ser usado por qualquer tipo de curvatura e espessura, inclusive em fios finos ou afinados.

7

Pure Vitamin C12 Oil Control, de La Roche-Posay

A nova fórmula, pensada para peles oleosas, proporciona uma sensação natural de frescor. O sérum facial possui uma fórmula exclusiva que traz uma textura leve, não oleosa e que confere uma sensação de frescor a cútis. Com ácido salicílico na formulação e 12% de Vitamina C pura, reduz o excesso de oleosidade e também das rugas. Além disso, auxilia na redução de rugas, garantindo um rosto com as aspecto mais saudável e renovado.

8

Perfume Diva Suprema, de Eudora

Inspirado na opulência da perfumaria árabe, o perfume é uma homenagem à exuberância feminina. Uma fragrância que destaca a força e o brilho do ouro e combina a sofisticação da Golden Flower, uma das flores mais raras e preciosas da perfumaria, com o brilho especiado do Açafrão. Tem como nota de saída uma explosão revigorante com Bergamota Italiana, Acorde Marinho, Pimenta Rosa, Maçã e Frutas Vermelhas, trazendo frescor e vivacidade.

9

Intense Retinol Balm Rejuvenescedor de Olhos, de Esthederm

O produto foi desenvolvido especialmente para a área delicada dos olhos e combina a tecnologia Eye Complex, com Pro-Retinol e Água Celular patenteada. Tem efeito energizante e antioxidante na pele, sendo eficaz contra rugas, flacidez e inchaço, enquanto estimula a microcirculação e promove um efeito antifadiga. Promove a renovação celular e a produção de colágeno e elastina, reduzindo rugas profundas e restaurando a firmeza da pele.

10

Loção Facial Hidratante AM FPS50, de CeraVe

A marca acaba de lançar três hidratantes faciais ideais para peles mistas e oleosas que buscam não apenas hidratação, mas também proteção solar e controle do brilho. Com fórmulas desenvolvidas em parceria com dermatologistas, o novo produto  (foto) combina hidratação e proteção solar, restaurando a barreira protetora da pele do rosto enquanto protege dos raios UV. Esse produto multitarefa para uso diurno possui uma proteção solar de amplo espectro FPS 50 e ingredientes benéficos como as três ceramidas essenciais, ácido hialurônico e niacinamida.

11

Óleo Perfumado Cabelo e Corpo Multy Chocolate, Salon Line

O Óleo + Sérum Bifásico promove cuidado intenso ao cabelo e corpo. Com ativos poderosos, ele garante aos fios: nutrição poderosa, combate ao ressecamento, controle do frizz e brilho. Para a pele: hidratação, nutrição intensa e toque macio. Além disso, oferece proteção térmica de até 230 graus e uma fragrância de chocolate. Tem como os  principais ativos a Manteiga de Cacau, que nutre profundamente, suaviza os fios e combate o ressecamento; e o Óleo de Argan, que evita a perda de água natural dos fios, promove hidratação e nutrição.

12

Linha Hidra Lábios, da Boca Rosa

A linha conta com uma formulação que combina ativos potentes como Esqualano, Manteiga de Karité e Vitamina E, que garantem hidratação imediata e profunda, prevenindo o ressecamento e deixando os lábios mais macios e saudáveis. Disponível em cinco cores translúcidas – Natural, Bege, Rosa, Vermelho e Marrom –, o lançamento realça a beleza natural e proporciona conforto extremo. Além disso, sua textura leve e sedosa não deixa sensação pegajosa, enquanto o aplicador exclusivo em formato de boquinha traz charme e facilita a aplicação precisa.

13

Sérum Antiacne Pro-Adapaleno, da Creamy

É o primeiro dermocosmético brasileiro com adapalenato em sua formulação. Esse retinoide é conhecido por oferecer maior eficácia no tratamento da acne, com menor potencial de irritação. No produto, essa característica é potencializada pela liberação gradual e controlada do ativo, permitindo que ele seja convertido em adapaleno diretamente na pele. A sua ação consegue ser prolongada e os efeitos adversos minimizados. O sérum também proporciona um efeito anti-aging, estimulando a produção de colágeno e reduzindo rugas e linhas de expressão. Outros benefícios incluem a diminuição de poros dilatados, controle da oleosidade e do brilho excessivo, uniformização do tom da pele e prevenção da desidratação.

14

Hyaluronic Eyes, de Isdin

O produto hidrata intensamente a pele com ação imediata e duradoura, tem efeito energizante que ajuda a reduzir bolsas e inchaços em 15 minutos, promovendo um olhar mais iluminado e descansado. Conta ainda com um aplicador massageador que proporciona efeito frio, podendo ser armazenado na geladeira para uma sensação ainda mais refrescante. A fórmula possui 85% de ingredientes de origem natural, oferecendo luminosidade e agindo nos sinais de envelhecimento ao redor dos olhos. O complexo hidratante combina ácido hialurônico, para hidratação intensa e melhora da elasticidade; hialuronato de sódio, que suaviza e diminui a profundidade das rugas; e betaína, que mantém a hidratação e estimula a produção de colágeno. 

15

Sabonetes Íntimos, de Monange & Lucretin

A nova linha traz sabonetes líquidos desenvolvidos exclusivamente para a região íntima. Com formulações inovadoras, os produtos mantém o equilíbrio do pH e da flora íntima, promovendo uma higiene suave, eficaz e ginecologicamente testadas. Disponível em três versões, todas contam com extratos vegetais cuidadosamente selecionados, e as Neutro e Hidrata são hipoalergênicos, atendendo às diferentes necessidades das consumidoras. A recomendação é para uso diário. 

16

Hidratante Antioleosidade, da Sallve

Com uma fórmula ultraleve e de rápida absorção, o lançamento oferece a hidratação necessária sem pesar na pele. Sua textura aquagel garante um acabamento sequinho e confortável ao longo do dia, equilibrando a oleosidade e mantendo a pele saudável. Ao mesmo tempo, a novidade controla o brilho excessivo e ajuda a reduzir a aparência dos poros, proporcionando uma pele mais uniforme e com um toque aveludado. A combinação de ativos na fórmula foi cuidadosamente pensada para oferecer uma solução prática para quem busca o equilíbrio perfeito entre hidratação e controle da oleosidade. 

17

Fixador Make Keep Mist, da Kosé

Inspirado nas exigências das consumidoras japonesas, o produto foi criado para oferecer uma fixação duradoura, protegendo a maquiagem contra suor, oleosidade e borrões sem comprometer a saúde da pele. Agora, essa tecnologia chega ao Brasil, trazendo a tecnologia japonesa de fixação 3D, que cria uma barreira invisível que protege a maquiagem por até 12 horas. A novidade também hidrata e acalma a pele com Centella Asiática, Colágeno Hidrolisado e Ácido Hialurônico.

18

Máscara de Cílios Hella Thicc Volumizing, da Fenty Beauty

A nova tonalidade Let’z Be Blunt  (marrom) entrega o mesmo efeito volumizador e de elevação dos cílios, e favorece todos os tipos de cílios – curtos, densos, finos, longos – sendo indicado para quem tem cílios loiros ou mais claros. Com um aplicador de fibras cônicas fáceis de usar, a novidade proporciona máximo volume e controle, cobrindo cada cílio com a quantidade ideal de fórmula para levantar e encorpar. Sua textura leve e de longa duração não borra, além de ser resistente ao suor, à umidade e à transferência, garantindo cílios impactantes o dia todo – sem pesar, empelotar ou precisar de retoques.

19

Primer Iluminador, da Nina Makeup

Com uma fórmula leve e aveludada, o produto desliza suavemente sobre a pele, criando a base perfeita para receber a maquiagem e prolongar sua duração. Enriquecido com partículas brilhantes, o primer proporciona um efeito Soft Glow Focus, que suaviza a textura da pele, iluminando o rosto de forma sutil e sofisticada. Além disso, sua secagem rápida garante uma aplicação ágil, sem comprometer o brilho delicado que ele entrega. Disponível nas cores Caramelo Rosê e Caramelo Bronzeado.

20

Linha para o Cabelo, da Needs

A marca investiu dois anos em pesquisas para ampliar sua participação no mercado de cuidados capilares. Os xampus, condicionadores e máscaras da oferecem cuidados específicos para cada tipo de necessidade: hidratação (Hidro Glow), nutrição (Nutry Expert), reparação (Rapair Pro) e cachos (Curly Define). Todos os produtos têm a tecnologia exclusiva Bio 3 Complex, uma combinação de ativos vegetais ricos em nutrientes. Testes feitos pela marca mostraram que esses ativos garantem uma recuperação mais profunda e duradoura por atuarem em três frentes essenciais para a saúde dos fios: estrutura capilar, hidratação e reposição lipídica dos fios.

DROPS

- O Grupo L'Oréal anunciou o programa Act for Dermatology, iniciativa com o objetivo de democratizar o acesso à saúde da pele para os 2,1 bilhões de pessoas em todo o mundo afetadas por doenças dermatológicas. O programa firma uma parceria com a Fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate às doenças de pele comuns e às doenças tropicais negligenciadas (DTNs), aumentando a conscientização global sobre o impacto dessas condições.

- O Boticário lança Her Touch, um livro dedicado às mulheres a fim de ressignificar a pele como o principal órgão de prazer. Com ilustrações exclusivas e uma abordagem sensorial, a obra lançada pela Editora Labrador e disponibilizada exclusivamente em versão digital (amazon.com.br) propõe um mergulho na experiência feminina, rompendo tabus e incentivando mulheres a explorarem o próprio corpo sem culpa ou pressões externas.

- O “Parceiros do B.E.M.” (Bem-Estar Mental), programa destinado ao público interno que a Nestlé Brasil, com o apoio do Hospital Israelita Albert Einstein, acaba de lançar, vai capacitar cerca de 50 pessoas colaboradoras da fábrica em Vila Velha, para atuarem como aliadas da saúde mental na empresa. 

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