Homem é preso após ameaçar de morte e agredir esposa em Atílio Vivácqua

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de ameaçar de morte e agredir a esposa, também de 43 anos, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, no domingo (3). Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava embriagado e iniciou uma discussão após um desentendimento envolvendo a filha do casal, de 11 anos, por causa de um controle remoto.





De acordo com relato da vítima, o homem passou a manhã em um bar e, ao retornar para casa, à tarde, teria derramado bebida alcoólica sobre o controle remoto da televisão, que parou de funcionar. Em seguida, ele teria se exaltado, agido de forma agressiva e causado abalo psicológico na criança, que possui diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e problemas respiratórios.





Ainda conforme a ocorrência, o homem empurrou a esposa, quebrou móveis e fez ameaças. Os policiais pediram que ele deixasse a residência, mas o suspeito resistiu à abordagem.

Para contê-lo, foi necessário o uso de força e de spray de pimenta. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por vias de fato, injúria, ameaça, dano qualificado e resistência, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional.