Quais cores de esmalte usar na Primavera/Verão? Confira as dicas!

Saiba quais esmaltes estão em alta na nova estação. Crédito: Divulgação

Com a chegada da primavera, o universo das unhas ganha uma explosão de cores e estilos que refletem algumas das principais tendências da moda . Desde tons vibrantes e chamativos até os clássicos neutros, agora, renovados.

Esta temporada está repleta de opções para quem quer arrasar nas unhas. Confira as cores que serão sucesso e como combiná-las com as tendências de moda, formatos de unhas e nail arts que estão em alta.

Tendências Primavera/Verão

As cores da Primavera /Verão 2025 no mundo das unhas refletem as tendências de moda do período. Segundo a Pantone , a paleta dessa estação evidencia a autoexpressão, em um movimento que une modernidade e tradição, autenticidade e liberdade. Aliada a isso, está a vivacidade da estação, trazendo não só alegria como também a suavidade que dá lugar à escolha de cores pastéis. Assim, entre os destaques estão:

Branco porcelana

O branco porcelana traz um toque de sofisticação e pureza às unhas. Crédito: Divulgação

Para começar a nossa lista, confira uma opção que representa simplicidade e modernidade. Elegante e ao mesmo tempo discreta, ela mostra um acabamento limpo muito indicado para ressaltar o brilho e suavidade da primavera. Além disso, seu efeito ilumina as unhas , de modo que confere uma aparência fresca e polida.

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Azul bebê

Delicado e sereno, o azul bebê evoca a tranquilidade. Crédito: Divulgação

Outra opção que realça suave e delicada, essa é uma esmaltação clássica. Sua tonalidade transmite leveza, serenidade, tranquilidade, de modo que se enquadra na tendência das cores pastéis, em contrapartida ao uso das cores mais intensas.

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Verde Menta e Verde Esmeralda

O verde menta é a escolha perfeita para quem quer adicionar um toque de frescor às unhas. Crédito: Divulgação

Para os dias mais quentes, essas são indicações que oferecem toques de refrescância sem deixar a elegância de lado.

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Lilás

Romântico e delicado, o lilás traz uma sensação de leveza e feminilidade. Crédito: Divulgação

Uma cor que combina muito bem com a estação e é uma tendência do momento. Ela evoca o frescor, delicadeza e feminilidade das flores.

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Peach Fuzz

Conheça a cor do ano. Crédito: Divulgação

Eleita a cor do ano de 2024 pela Pantone , é uma das maiores apostas de tendência. A cor pêssego com seu mais suave e romântico traz, segundo a marca "traz uma sensação de gentileza e acolhimento, comunicando uma mensagem de cuidados e compartilhamento, vida comunitária e colaboração".

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Amarelo Manteiga

Alegre e luminoso, o amarelo manteiga é a cor que traz a energia para as unhas. Crédito: Divulgação

A polêmica cor de esmalte chega a nova estação em sua versão mais clara e pastel, bastante misturada ao branco. Ela traz calor e descontração, em uma tonalidade que ao mesmo tempo é cheia de suavidade, expressão e alegria. Pode ser usado tanto para pintar todo o espaço da unha como também na tendência das unhas francesinhas amanteigadas.

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Vermelho Vibrante

Conheça uma escolha clássica que nunca sai de moda. Crédito: Divulgação

Esta é uma cor clássica que retorna com tudo nessa Primavera/Verão. Como uma moda atemporal, é uma aposta segura para se atualizar na estação e ainda evocar a paixão e autoexpressão.

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Nudes e Neutros

Versáteis e elegantes, os nudes e neutros são perfeitos para qualquer ocasião. Crédito: Divulgação

Para quem prefere um visual mais discreto e sofisticado, os esmaltes em tons como nude, areia e bege rosado, continuam sendo uma ótima opção para a estação. Eles auxiliam na criação de um look mais minimalista e são perfeitos para combinar com diversas nail arts, especialmente quando combinados com peças de alfaiataria e moda resort, que têm sido uma grande aposta nas passarelas.

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Formatos de Unhas em alta

Os formatos de unhas também desempenham um papel importante nas tendências da Primavera/Verão 2025. Veja os formatos que vão se destacar:

Saiba mais sobre os estilos que transitam entre o ousada e dramático até o suave e feminino. Crédito: Divulgação

Unhas Amêndoa ou Amendoadas: Uma das maiores apostas do momento, esse estilo de unhas é sofisticado e têm se tornado popular até entre os famosos. O formato é o que dá nome ao modelo, de forma que lembra a amêndoa. Ela é um meio termo entre as unhas stiletto e ovais, e é muito indicada se seu objetivo é se aventurar em nail arts mais ousados e criativos.

Unhas Bailarina: Também conhecido como “coffin”, o formato bailarina é moderno e chique. Esse tipo de unha é outra aposta para a estação, e é caracterizada pelo formato de pontas quadradas e laterais afiladas. É uma pedida ousada e que se destaca.

Unhas Stiletto: Em alta, o estilo representa ousadia, individualidade e elegância. É conhecido por suas pontas afiadas, tais quais a de um salto agulha, e alongadas, de forma que são ideais para um look poderoso e cheio de atitude.

Unhas Ovais: Uma aposta segura e atemporal. Sempre na moda, o formato ganha adeptos por esbanjar delicadeza e sofisticação. Pode ser utilizado de modo a evocar uma aura mais discreta, suave e receptiva. Também combina com qualquer estilo de nail art, desde o mais simples até o mais elaborado.

Tendências de Nail Art

Efeito Aura

Místico e encantador, o efeito aura cria um degradê de cores que parece emanar das unhas. Crédito: Divulgação

Essa tendência busca criar nas unhas um degradê suave, que se assemelha a uma aurora ou ao campo energético de uma pessoa, mesclando tons translúcidos de maneira harmoniosa. Ele traz um toque místico e elegante às unhas, além de uma sensação de movimento e profundidade.

Minimalista

Linhas finas, pontos delicados e espaços negativos criam um visual clean. Crédito: Divulgação

Linhas finas, traços delicados e formas geométricas simples são a grande aposta para quem gosta de nail art mais clean e sofisticada. Os desenhos podem ser feitos em tons contrastantes ou na mesma paleta de cores, criando um efeito visual interessante sem exageros.

Tons metálicos e cromados (chrome nails)

Brilhantes e futuristas, os tons metálicos trazem um toque de glamour e modernidade. Crédito: Divulgação

Em contraste com as cores suaves da primavera, são outra grande aposta para a Primavera/Verão 2025, trazendo um toque de ousadia e sofisticação. Eles vão desde os clássicos dourado e prata até novas opções como cobre rosado, verde metalizado e azul cobalto com acabamento metálico.

Velvet Nails

Luxuosas e aveludadas, as velvet nails têm um acabamento que lembra o veludo. Crédito: Divulgação

As velvet nails, ou unhas de veludo, estão conquistando espaço na nail art com seu acabamento aveludado e brilhante, que imita o tecido veludo. Elas criam um visual sofisticado e cheio de textura, ideal para quem busca algo diferente e luxuoso.

Florais

Românticos e delicados, os designs florais trazem a beleza da natureza para as unhas. Crédito: Divulgação

As flores voltam com tudo, incluindo em versões artísticas. Nesse caso, em vez de desenhos perfeitos, a nail art floral em 2024 aposta em traços mais livres, que lembram pinturas à mão. Essa tendência reflete a criatividade da estação.

Acessórios para fazer as unhas

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