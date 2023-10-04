4 dicas para trazer a primavera para a decoração da casa

As flores suavizam o ambiente e deixam o local mais bonito Crédito: El Nariz | Shutterstock

A primavera chegou! A época do ano com flores e cores suaves vai até o final de dezembro. Nela, a natureza se enfeita com cores mais bonitas, trazendo um clima aconchegante e renovador, não só visualmente, mas também com cheiros agradáveis, que mexem com nossos sentidos.

E você não precisa limitar a primavera ao lado de fora. Pode trazer um pouco dela para dentro de sua casa sem grandes reformas ou gastar muito em decoração. A arquiteta Giovanna Martins, da Lieben Hauss, junto com o home center Balaroti, trazem algumas dicas fáceis de itens e materiais capazes de dar uma cara de primavera à sua casa.

“Não é preciso investir muito para ser possível celebrar a chegada da estação mais colorida do ano. Com peças e adornos simples, é possível transformar qualquer ambiente, com estilo e elegância , trazendo toda a magia dessa época para dentro dos nossos lares”, ressalta a profissional.

1. Vasos e arranjos de flores

Marca registrada da estação, as flores são as opções mais simples para quem deseja trazer um pouco mais de cor aos ambientes. Segundo a arquiteta, utilizar flores naturais — seja em casa ou em apartamentos — é uma forma de suavizar e humanizar o espaço. Elas podem ser colocadas como arranjos ou buquês em vasos dispostos em mesas de centro, de jantar e até mesmo nos lavabos.

Ainda segundo Giovanna, as rosas nunca saem de moda e podem ser utilizadas em qualquer situação, seja em unidade, buquês ou arranjos, nas mais diversas cores, trazendo uma beleza clássica, além de perfumarem o ambiente. Junto a elas, as tulipas são outra ótima opção. As plantas apresentam bulbos, que duram por muito tempo se tratados adequadamente. Cada um deles produz, em regra, uma única flor no início da primavera.

Os aromatizadores ajudam a deixar o ambiente mais aconchegante Crédito: pvproductions | Shutterstock

2. Aromatizadores

Para ir além do visual e intensificar ainda mais o perfume natural das flores, outra indicação são os difusores e os aromatizadores de ambiente, que podem ser utilizados especialmente nos banheiros. Além de trazerem um charme à decoração, também proporcionam um ar de frescor e aquela sensação permanente de “casa limpa”.

3. Cores e estampas

No que se refere às cores, a arquiteta recomenda investir em tons terrosos, areia e verdes para itens como capas de sofá e cortinas. A combinação com essas tonalidades pode ser feita utilizando almofadas e toalhas de mesa com estampas floridas, montando uma composição harmônica e equilibrada para a estação.

4. Decoração da mesa

Outra recomendação da arquiteta é apostar em itens que poderão ser usados não só na primavera , mas ao longo de todo o ano, principalmente em ocasiões especiais. Nesse caso, a dica é para a composição da mesa de jantar: pratos, copos, xícaras e talheres mais coloridos podem ser aliados aos vasos de flores para trazer as vibrações intensas da estação.