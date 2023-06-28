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O inverno chegou

Cozy: conheça a tendência de decoração que prioriza o conforto e aconchego

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, priorizar elementos decorativos que busquem tornar os espaços mais aconchegantes é fundamental
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

28 jun 2023 às 15:54

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 15:54

O termo vem do inglês “aconchegante” e representa um tipo de decór que prioriza a construção de uma casa acolhedora, especialmente, em épocas mais frias, como o inverno.
O termo vem do inglês “aconchegante” e representa um tipo de décor que prioriza a construção de uma casa acolhedora, especialmente, em épocas mais frias, como o inverno Crédito: Shutterstock
Com a chegada do inverno no hemisfério sul, as temperaturas tendem a cair. É hora de tirar o casaco mais quentinho do armário e investir em agasalhos e roupas mais quentes. Até porque nessa época, “conforto” se torna palavra de ordem. Isso pode ser observado desde a composição dos looks até mesmo na decoração da casa, com a chamada tendência cozy.
O termo vem do inglês “aconchegante” e representa um tipo de decór que prioriza a construção de uma casa acolhedora, especialmente, em épocas mais frias, como o inverno.

A consultora de vendas da Móveis Conquista, Adriana Lovatto, explica que essa tendência é facilmente aplicada a diferentes tipos de decoração por buscar a construção de um espaço de refúgio e relaxamento.
“Os elementos decorativos são peças-chaves. Como a escolha de um sofá aconchegante, texturas, formas e peças que fazem total diferença no ambiente. Mantas decorativas, almofadas em tons terrosos, um aconchegante tapete, peças amadeiradas, materiais naturais e folhagens, por exemplo, também podem ser usadas nesse estilo”, pontua a especialista.
Mesmo que o aconchego seja uma sensação individual, como define a arquiteta Maria Alice Marins, segundo ela, é possível priorizar o conforto quando não se pensa apenas em questões estéticas, mas também na funcionalidade do ambiente e bem-estar.
“A cor também é algo pessoal, tem pessoas que se sentem super bem num ambiente mais escuro, mais intimista, outras adoram tudo branco, bege claro. Mas, no geral, os tons pastéis são mais aconchegantes e descansam mais o olhar”, recomenda a especialista.
Para deixar a casa mais quentinha e confortável, confira algumas dicas de como incorporar a tendência cozy na decoração:

01

Iluminação

A iluminação é um elemento decisivo para o conforto visual. “Geralmente ambientes com muita luz artificial, principalmente a luz branca, deixam a pessoa estressada. Já as luzes mais neutras são mais aconchegantes. O ideal é fazer um bom projeto luminotécnico para pontuar o que cada pessoa, ambiente e atividade vai necessitar”, destaca a arquiteta Maria Alice.

02

Materiais

Ainda de acordo com a arquiteta, é importante investir em materiais de algodão e deixar os sintéticos de lado. Já em relação aos revestimentos, a dica é apostar nos que são mais práticos de se limpar e que remetam à natureza.

03

Cor

De acordo com a consultora de vendas da Móveis Conquista, Adriana Lovatto, cores pastéis são as mais recomendadas para esses ambientes, assim como tons quentes e terrosos.

04

Elementos

Almofadas e pufes são ótimas opções para criar um clima aconchegante. Mas também vale investir em mantas decorativas, peças amadeiradas, folhagens e outros elementos que ajudem no aconchego.

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