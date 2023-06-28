Cozy: conheça a tendência de decoração que prioriza o conforto e aconchego

O termo vem do inglês “aconchegante” e representa um tipo de décor que prioriza a construção de uma casa acolhedora, especialmente, em épocas mais frias, como o inverno Crédito: Shutterstock

Com a chegada do inverno no hemisfério sul, as temperaturas tendem a cair. É hora de tirar o casaco mais quentinho do armário e investir em agasalhos e roupas mais quentes. Até porque nessa época, “conforto” se torna palavra de ordem. Isso pode ser observado desde a composição dos looks até mesmo na decoração da casa, com a chamada tendência cozy.

O termo vem do inglês “aconchegante” e representa um tipo de decór que prioriza a construção de uma casa acolhedora, especialmente, em épocas mais frias, como o inverno.

A consultora de vendas da Móveis Conquista, Adriana Lovatto, explica que essa tendência é facilmente aplicada a diferentes tipos de decoração por buscar a construção de um espaço de refúgio e relaxamento.

“Os elementos decorativos são peças-chaves. Como a escolha de um sofá aconchegante, texturas, formas e peças que fazem total diferença no ambiente. Mantas decorativas, almofadas em tons terrosos, um aconchegante tapete, peças amadeiradas, materiais naturais e folhagens, por exemplo, também podem ser usadas nesse estilo”, pontua a especialista.

Mesmo que o aconchego seja uma sensação individual, como define a arquiteta Maria Alice Marins, segundo ela, é possível priorizar o conforto quando não se pensa apenas em questões estéticas, mas também na funcionalidade do ambiente e bem-estar.

“A cor também é algo pessoal, tem pessoas que se sentem super bem num ambiente mais escuro, mais intimista, outras adoram tudo branco, bege claro. Mas, no geral, os tons pastéis são mais aconchegantes e descansam mais o olhar”, recomenda a especialista.

Para deixar a casa mais quentinha e confortável, confira algumas dicas de como incorporar a tendência cozy na decoração: