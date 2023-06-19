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No tom certo

Veja como escolher as cores certas para ambientes pequenos

É possível criar um espaço visualmente mais amplo, agradável e funcional com algumas dicas básicas de especialistas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 jun 2023 às 09:35

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 09:35

Imagem Edicase Brasil
Com aplicativos que utilizam inteligência artificial é possível simular um ambiente pintado com determinadas cores Crédito: Ground Picture | Shutterstock
As cores dos ambientes, além de dizerem muito sobre a personalidade e o estilo do morador, podem transmitir variadas sensações, como otimismo, tranquilidade, alegria e aconchego. Dessa forma, é importante tomar cuidado na hora de escolher os tons tanto para as paredes quanto para os móveis e os itens decorativos.

Atenção à composição

Para ambientes pequenos , por exemplo, as cores claras e neutras costumam ser indicadas, pois refletem mais a luz. No entanto, não existe exatamente uma regra. Conforme explica a arquiteta e urbanista Jéssica Ruy, as sensações proporcionadas pelo ambiente também vão depender do tom escolhido e da composição com outras cores e elementos. “É possível usar cores vibrantes e ainda criar uma percepção de amplitude. Por exemplo, uma pintura de meia parede que faça estender o olhar horizontalmente”, acrescenta a profissional.

Como começar?

Ana Viana, do escritório de decoração Buji, ensina que, para mudar as cores das paredes , basta “olhar nas suas referências qual a cor que você gostaria de ter na parede, fazer um teste de cor antes de aplicar e depois pintar (vale se inspirar em vídeos que tem aos montes na internet)”.

Use a tecnologia a seu favor

Atualmente, algumas marcas de tintas possuem aplicativos que utilizam inteligência artificial e permitem simular como ficaria um ambiente pintado com determinadas cores. Isso facilita bastante o momento de escolha do tom da tinta.

4 dicas para a escolha das cores

Ao escolher as cores para as paredes de ambientes pequenos, é importante considerar alguns cuidados específicos para criar a sensação de amplitude e aproveitar ao máximo o espaço disponível. Veja a seguir:

01

Opte por cores claras

Optar por cores claras é uma estratégia eficaz para ampliar visualmente um espaço pequeno. Tons como branco, bege, cinza claro e pastéis ajudam a refletir a luz, criando a ilusão de um ambiente mais espaçoso e arejado.

02

Evite cores escuras

Cores escuras, como preto, marrom escuro ou azul marinho, tendem a absorver a luz, diminuindo a sensação de espaço. Portanto, é melhor evitá-las nas paredes principais de ambientes pequenos.

03

Crie um contraste suave

Criar um contraste suave entre as cores das paredes e dos móveis pode adicionar profundidade ao ambiente. Por exemplo, se as paredes são claras, é possível escolher móveis em tons mais escuros, desde que sejam equilibrados para não sobrecarregar o espaço.

04

Use cores monocromáticas

Outra opção interessante é utilizar uma paleta de cores monocromáticas, ou seja, tons variados da mesma cor. Isso ajuda a criar uma sensação de continuidade e fluidez, evitando a fragmentação visual do ambiente.

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