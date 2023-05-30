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Veja como planejar um quarto seguro para crianças e bebês

Especialistas dão dicas para garantir a tranquilidade e o conforto dos pequenos por meio da decoração, deixando o ambiente mais seguro e funcional
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 mai 2023 às 14:37

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 14:37

Quarto de bebê
Para a escolha dos móveis e de outros elementos, é preciso levar em consideração a segurança Crédito: Shutterstock
O momento de decorar o quarto costuma ser de grande expectativa para os pais que aguardam pela chegada de um filho. Afinal, é o ambiente da casa que mais passa por mudanças para receber o novo integrante da família. No entanto, este é um ambiente que pode impactar no bem-estar e no desenvolvimento do bebê.

Isso porque, durante o crescimento, ele passará por uma fase de descobertas e logo irá se locomover, tocar e experimentar cada elemento presente no espaço. Por isso, segundo a designer de interiores Mimy Anselmo, “é importante, se for criar um espaço que é para o uso da criança, elaborar algo para que ele possa interagir de forma segura”.

Atenção aos detalhes

Alguns itens podem parecer simples, mas oferecem uma série de riscos aos pequenos. “Todas as texturas e brinquedos precisam ter esse pensamento: a criança não pode conseguir engolir, se afogar ou enrolar naquele elemento, principalmente dentro do berço e ao alcance”, explica a arquiteta e urbanista Marina Belotto.
Para a escolha dos móveis e de outros elementos, mesmo que decorativos, é preciso levar em consideração a segurança do bebê, a fim de evitar acidentes. Por isso, a designer de interiores alerta que é essencial adquirir itens que tenham o selo do Inmetro.
A supervisão constante dos pais ou responsáveis é fundamental para garantir a segurança das crianças. No entanto, algumas dicas servem como orientações adicionais para tornar o ambiente mais seguro. Veja abaixo!

01

Sem pontas

Escolha móveis e acessórios sem quinas pontiagudas ou partes salientes que possam causar ferimentos. Também é possível utilizar protetores de cantos nas quinas dos móveis, como mesas de cabeceira e mesas de apoio.

02

Tintas sem toxinas

Use tintas à base de água e livres de toxinas para evitar a exposição a produtos químicos prejudiciais.

03

Móveis presos

Prenda adequadamente todos os móveis pesados, como cômodas e estantes na parede para evitar que tombem.

04

Tomadas protegidas

Cubra as tomadas elétricas com protetores de segurança para evitar choques elétricos.

05

Cortinas e persianas

Mantenha as cortinas ou persianas fora do alcance das crianças, evitando o risco de estrangulamento.

06

Grades e telas de segurança

Instale grades ou telas de segurança nas janelas para evitar quedas acidentais.

07

Atenção aos tapetes

Evite o uso de tapetes soltos ou escorregadios para evitar quedas. Se usar tapetes, certifique-se de que estejam firmemente fixados no chão.

08

Berço e cama

Certifique-se de que o berço ou cama infantil seja seguro, com grades adequadas e um colchão firme e ajustado.

09

Sem objetos pequenos

Evite o uso de objetos pequenos que possam ser engolidos ou representem risco de asfixia, como brinquedos com peças soltas.

10

Boa iluminação

Garanta uma boa iluminação no quarto, com luz natural durante o dia e uma iluminação suave durante a noite para facilitar a movimentação segura.

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