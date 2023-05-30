Veja como planejar um quarto seguro para crianças e bebês

O momento de decorar o quarto costuma ser de grande expectativa para os pais que aguardam pela chegada de um filho. Afinal, é o ambiente da casa que mais passa por mudanças para receber o novo integrante da família. No entanto, este é um ambiente que pode impactar no bem-estar e no desenvolvimento do bebê.
Isso porque, durante o crescimento, ele passará por uma fase de descobertas e logo irá se locomover, tocar e experimentar cada elemento presente no espaço. Por isso, segundo a designer de interiores Mimy Anselmo, “é importante, se for criar um espaço que é para o uso da criança, elaborar algo para que ele possa interagir de forma segura”.
Atenção aos detalhes
Alguns itens podem parecer simples, mas oferecem uma série de riscos aos pequenos. “Todas as texturas e brinquedos precisam ter esse pensamento: a criança não pode conseguir engolir, se afogar ou enrolar naquele elemento, principalmente dentro do berço e ao alcance”, explica a arquiteta e urbanista Marina Belotto.
Para a escolha dos móveis e de outros elementos, mesmo que decorativos, é preciso levar em consideração a segurança do bebê, a fim de evitar acidentes. Por isso, a designer de interiores alerta que é essencial adquirir itens que tenham o selo do Inmetro.
A supervisão constante dos pais ou responsáveis é fundamental para garantir a segurança das crianças. No entanto, algumas dicas servem como orientações adicionais para tornar o ambiente mais seguro. Veja abaixo!
01
Sem pontas
Escolha móveis e acessórios sem quinas pontiagudas ou partes salientes que possam causar ferimentos. Também é possível utilizar protetores de cantos nas quinas dos móveis, como mesas de cabeceira e mesas de apoio.
02
Tintas sem toxinas
Use tintas à base de água e livres de toxinas para evitar a exposição a produtos químicos prejudiciais.
03
Móveis presos
Prenda adequadamente todos os móveis pesados, como cômodas e estantes na parede para evitar que tombem.
04
Tomadas protegidas
Cubra as tomadas elétricas com protetores de segurança para evitar choques elétricos.
05
Cortinas e persianas
Mantenha as cortinas ou persianas fora do alcance das crianças, evitando o risco de estrangulamento.
06
Grades e telas de segurança
Instale grades ou telas de segurança nas janelas para evitar quedas acidentais.
07
Atenção aos tapetes
Evite o uso de tapetes soltos ou escorregadios para evitar quedas. Se usar tapetes, certifique-se de que estejam firmemente fixados no chão.
08
Berço e cama
Certifique-se de que o berço ou cama infantil seja seguro, com grades adequadas e um colchão firme e ajustado.
09
Sem objetos pequenos
Evite o uso de objetos pequenos que possam ser engolidos ou representem risco de asfixia, como brinquedos com peças soltas.
10
Boa iluminação
Garanta uma boa iluminação no quarto, com luz natural durante o dia e uma iluminação suave durante a noite para facilitar a movimentação segura.