Arquitetos dão dicas de projetos fáceis para se fazer em casa

Quarto infantil foi modificado para acomodar duas crianças de idades diferentes Crédito: Projeto de Vivyan Modesto | Foto de Johny Roger

Quando pensamos em dar uma nova cara ao ambiente, é importante contar com a assessoria de um profissional. E aproveitando que em dezembro se comemora o Dia do Arquiteto, conversamos com alguns especialistas para falar sobre a importância de um bom projeto para transformar e adaptar um local.

Afinal, a Arquitetura está presente em todos os momentos, além da construção de uma casa ou apartamento. De acordo com o mestre em arquitetura e presidente do Conselho de Arquitetura do Espírito Santo (CAU/ES), Heliomar Venâncio, a Arquitetura é parte da vida de todos.

Está na obra de um hospital, de escolas e creches, comércio e indústrias, praças e vias onde as pessoas circulam e se divertem, igrejas e templos e até mesmo em cemitérios, onde será a última morada. Portanto, Arquitetura e Urbanismo estão presentes em toda a trajetória da humanidade.

“De tempos em tempos ela se renova, devido às novas tecnologias e também das novas gerações de profissionais. Profissionais que hoje estão mais conectados aos equipamentos de informática e a seus infinitos recursos na elaboração de projetos, adaptados à abundância de revestimentos. Mas não deixam de estar próximos da obra e se encontram sempre orgulhosos de apresentá-las em suas redes sociais”, conta.

E para ajudar a inspirar em criar um espaço especial dentro da sua casa, conversamos com algumas arquitetas, que separaram projetos com soluções criativas, que usaram em suas residências.

Quarto para duas meninas

A arquiteta Vivyan Modesto, por exemplo, já tinha uma criança em casa quando descobriu a gravidez de sua filha mais nova. Na ocasião, não poderia mudar para um apartamento maior, foi então que recorreu a um projeto de interiores que acomodasse as duas meninas no mesmo quarto, de forma aconchegante e confortável.

Vyvian utilizou cubas para dar profundidade ao espaço, trazendo a sensação de aumento do mesmo. Além disso, a cama e o berço foram posicionados em diferentes ângulos, o que ajuda na locomoção das crianças no quarto. Guarda-roupas foram substituídos por armário embutidos para liberar mais espaço no ambiente.

Otimização de espaços

Já a arquiteta Roberta Drummond usou peças que tinha em casa para fazer a transformação de sua sala. “A otimização dos espaços, com certeza, é um dos principais benefícios dos ambientes integrados. Minha escolha foi o living da minha casa. Um espaço de convivência amplo, que pode reunir uma ou mais peças, integrando ambientes e servindo como uma excelente área de socialização na nossa família e amigos”, conta.

Otimização de espaços com objetos que já estavam no ambiente Crédito: Projeto de Roberta Drummond

“Funciona como uma extensão da sala de jantar, usando vasos de plantas para fazer a transição entre os espaços, tendo o aparador como elemento de transição e um objeto de arte para distinguir a sala de jantar da de agosto estar”, explica Roberta.

Sala de jantar se transforma em mais de um espaço com a utilização de objetos Crédito: Projeto de Roberta Drummond

Penteadeira e espaço para o pet

Já imaginou ter um local para se maquiar, com direito a ganhar mais espaço na casa? É possível e foi o que a arquiteta Carol Zamboni fez em sua residência. “Aproveitei essa área, que era uma varanda, para aumentar espaço de armazenamento do meu quarto e fiz uma penteadeira. Assim, posso realizar meus cuidados diários. Esse cantinho é mega especial para nós, mulheres, para termos esse momento de cuidado, com iluminação frontal adequada, conforto e espaço para os itens de uso”, diz.

Varanda se transformou em uma área para a arquiteta se maquiar, com direito a uma penteadeira Crédito: Projeto de Carol Zamboni

Mas e os outros moradores da casa, também podem se beneficiar dessas dicas? A resposta é sim. Carol também foi a responsável por trazer mais conforto ao Tom, seu pet, sem ter que investir em novos objetos.

“Aproveitei um espaço abaixo das gavetas, no quarto, para criar um local para o meu cachorro, deixando ele com seu cantinho e ficando uma caminha com local fixo e organizado”, explica.