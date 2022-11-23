Barbiecore: conheça essa tendência da decoração que tem conquistado adultos

A estudante Natália Telha resolveu utilizar o cor-de-rosa em peso para decorar o espaço gourmet do seu apartamento, batizado agora de Pink Lounge Crédito: Natália Telha

Quando a americana Ruth Handler criou a Barbie, em 1959, ela jamais imaginaria que décadas depois sua criação continuaria a ser uma das bonecas mais amadas do mundo. Para além de um brinquedo, a Barbie marcou gerações e se tornou um ícone fashion, inspirando a cultura mundial e levando influência à moda, cinema e comportamento.

Com a gravação do filme em live action da Barbie, protagonizado por Margot Robbie, o universo cor-de-rosa virou tendência. Na área de decoração ele não ficou de fora. A junção das palavras "Barbie" e "decór" deu origem ao termo "Barbiecore". Com soluções divertidas e cheias de atitude, os tons da paleta da boneca mostram que é possível transformar qualquer lar em um mundo de fantasia e estilo.

Usar o rosa na decoração não é novidade. E mesmo que o estilo esteja muito associado ao romântico e ao feminino, é possível criar decorações que sejam modernas a partir desse conceito. Quem fala sobre isso é a arquiteta Renata Modenesi.

"A tendência do rosa vem muito forte e tende a ficar. Eu já trago isso em alguns projetos. Mas desta vez, a cor está vindo com mais aceitação." Renata Modenesi - Arquiteta

A arquiteta aconselha usar o rosa pink com certo cuidado, afinal, é uma cor forte e vibrante que traz estímulo, por isso, quando usada no quarto, escritório ou sala, o ideal é equilibrá-la com tons neutros. Renata sugere mesclar os tons de rosa com outras cores, trabalhando rosas mais secos e menos vibrantes.

Quem aderiu à moda foi a estudante Natália Telha. Ela resolveu utilizar o cor-de-rosa em peso para decorar o espaço gourmet do seu apartamento, batizado agora de Pink Lounge.

"Eu já gosto de rosa há muito tempo, sempre foi minha cor preferida. Peguei várias referências na internet para fazer minha área externa, que estava precisando de uma reforma. Passei a ideia para as arquitetas e montamos o projeto", conta

Pink Lounge utiliza Barbicore na decoração

Com o objetivo de transmitir alegria, o projeto utilizou tons bem vibrantes. O ambiente criado serve para receber amigos e também como lavanderia. Mas quem faz bom uso do espaço são os pets da Natália. O conceito do projeto também uniu a funcionalidade de um playground para os gatos.

"Para mim, o rosa transmite doçura, alegria e acolhimento. Muita gente gostou e elogiou. Virou minha parte preferida da casa", conta Natália. Ela comenta que a próxima reforma será no banheiro e o cômodo também vai ter elementos nos tons rosados.