Imóveis com vista privilegiada estão entre os mais procurados no ES

Apreciar a vista de onde mora pode ser um ritual relaxante para os moradores Crédito: Pixabay

Durante os meses de distanciamento social por causa da pandemia, a casa se transformou no centro da rotina das pessoas e, literalmente de um dia para o outro, de um mero dormitório, o lar passou a abrigar também os momentos de trabalho, de estudo e de lazer.

Embora tenha ocorrido um abrandamento da situação de emergência de saúde pública, algumas pessoas tiveram a oportunidade de continuar em casa, tocando o regime remoto ou híbrido de trabalho, de forma permanente. Ainda assim, a tendência de olhar para dentro das paredes e questionar o espaço, a luz natural, a privacidade e a proximidade com a natureza continua na hora de escolher um lugar para morar.

Para o corretor Fábio Chiabai, a pandemia potencializou o sentimento das pessoas sobre a necessidade de morar em lugares com mais espaços de contato com a natureza. “As pessoas começaram a dar mais valor ao conforto na parte de dentro de suas casas. Algo que, às vezes, passava despercebido, agora é notado com muita atenção. Quem morava em um apartamento menor também sentiu a necessidade de ir para um apartamento maior, onde o condomínio oferece uma infraestrutura maior de lazer, por exemplo", analisa.

rooftops. Essas áreas permitem que os moradores e seus convidados se divirtam, tendo como cenário uma vista privilegiada da cidade. É uma tendência mundial para espaços de convivência com vistas panorâmicas das cidades e que também andam ganhando força na Grande Vitória. Entre as saídas encontradas pelo mercado imobiliário está a construção de. Essas áreas permitem que os moradores e seus convidados se divirtam, tendo como cenário uma vista privilegiada da cidade. É uma tendência mundial para espaços de convivência com vistas panorâmicas das cidades e que também andam ganhando força na Grande Vitória.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, frisa que os imóveis que possuem como atributo uma vista privilegiada exigem um investimento maior. “Hoje em dia temos certas limitações, dado que não se encontra mais tantos empreendimentos com vista para praia, parques e montanhas. Por isso, o valor cobrado está sendo maior”, destaca.

No mesmo sentido, para a diretora da Kemp Engenharia, Rubia Zanelato, a localização, a posição em relação ao vento, a iluminação e a paisagem são referências na hora de escolher um imóvel atualmente: “As pessoas querem acordar e poder apreciar a vista para o mar, admirar a natureza, o que influencia diretamente na qualidade de vida delas. Alivia a ansiedade e melhora até o humor. Representa ter em casa o seu próprio espaço para se desconectar dos problemas", pontua.

"Além de tudo isso, um apartamento com varanda e vista para o mar, por exemplo, possibilita uma melhor entrada de luz natural e garante boa ventilação, o que proporciona economia de energia e deixa o ambiente mais arejado e bonito. Por isso, os imóveis com vistas privilegiadas estão cada vez mais valorizados”, explica ainda.

Assim como Rubia, a diretora da CG Engenharia, Flávia Gimenes, acredita que “um apartamento com vista para o mar, por exemplo, não traz apenas benefícios para os olhos, mas para a vida como um todo”. Para ela, a vista privilegiada abre outras possibilidades de estilo de vida perto de casa, tais como a prática de exercícios e esportes e atividades de lazer em família.

Já a head de Marketing da Argo e especialista em mercado imobiliário, Lynette Feu, aponta outros benefícios de morar em um imóvel com uma vista desimpedida, como: qualidade de vida por causa da proximidade com a natureza, opções diversificadas de lazer e valorização imobiliária. “De forma geral, são empreendimentos que costumam também explorar recursos modernos e inovadores, além de estarem em localizações mais privilegiadas e nobres”, acrescenta ainda.

Mais exigentes

O engenheiro e diretor de negócios da FHS Construtora e Incorporadora, Leandro Cunha, enxerga que os compradores estão mais preocupados com a qualidade de vida: “Os clientes sempre preferem, até mesmo dentro de um mesmo empreendimento, unidades com vistas mais livres e privilegiadas e elas são sempre vendidas primeiro. Isso muda até mesmo o preço de uma unidade para a outra em um mesmo empreendimento”, acrescenta.

"Isso é bom tanto para a construtora ou incorporadora que vende o produto com mais valor agregado; quanto para o futuro comprador, que pode revender esse imóvel e, por ter um valor agregado maior, o retorno do investimento também é maior." Leandro Cunha - Diretor de negócios da FHS Construtora e Incorporadora

A diretora da MZI, Rachel Menezes Gava, ressalta, no entanto, que poucas pessoas têm oportunidade de ter apartamentos de frente para o mar, por exemplo, mas ela dá outras soluções: “Uma opção é apostar em áreas de abertura, como estar em uma rua arborizada e com praças, que trazem uma sensação boa de profundidade do que um edifício colado no outro”, sugere.

Alguns lançamentos com vista privilegiada

Reserva Vitória – Ilha de Vitória e Ilha de Trindade

As unidades Park View do Complexo Reserva Vitória contam com uma vista privilegiada do parque, da baía de Vitória, do Convento da Penha e da Terceira Ponte Crédito: Nazca Incorporadora/Divulgação

Realização e construção : Abaurre Construtora

: Abaurre Construtora Realização : Nazca Incorporadora

: Nazca Incorporadora Endereço : Ilha Vitória – Avenida José Miranda Machado, 400, Enseada do Suá, Vitória; Ilha Trindade – Avenida Marília de Rezende Scarton Coutinho, 735, Vitória

: Ilha Vitória – Avenida José Miranda Machado, 400, Enseada do Suá, Vitória; Ilha Trindade – Avenida Marília de Rezende Scarton Coutinho, 735, Vitória Características : residências de luxo com unidades de 177 até 224 m² com quatro suítes, gardens de 311 a 403 m² e coberturas lineares de 361 a 488 m²

: residências de luxo com unidades de 177 até 224 m² com quatro suítes, gardens de 311 a 403 m² e coberturas lineares de 361 a 488 m² Preços : a partir de R$ 3.104.000,00

: a partir de R$ 3.104.000,00 Previsão de entrega: Ilha Vitória – dezembro de 2024; Ilha Trindade – junho de 2025

Fazenda Barão do Império

O condomínio conta com uma portaria 24 horas com controle de entrada e saída, videomonitoramento e segurança motorizada Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgação

Realização : Vaz Desenvolvimento Imobiliário (obra em estágio inicial)

: Vaz Desenvolvimento Imobiliário (obra em estágio inicial) Endereço : Rodovia José Sette, Km 29, Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina

: Rodovia José Sette, Km 29, Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina Características : 428 terrenos com áreas privativas de 1.000 m² a 3.000 m². Terá apiário, queijaria, cervejaria, piscicultura, piscinas, bar, restaurante, spa, playground, quadras de tênis e áreas de vivência e descanso; bem como espaço para pets, matas nativas, circuitos para passeios ecológicos em torno dos cinco lagos

: 428 terrenos com áreas privativas de 1.000 m² a 3.000 m². Terá apiário, queijaria, cervejaria, piscicultura, piscinas, bar, restaurante, spa, playground, quadras de tênis e áreas de vivência e descanso; bem como espaço para pets, matas nativas, circuitos para passeios ecológicos em torno dos cinco lagos Preço: a partir de R$ 312.940,32

Condomínio Costa Nova

O novo bairro, chamado de Costa Nova, ocupará uma área total de 615.500 m², com acesso direto pela Rodovia do Sol Crédito: Opportunity/Divulgação

Realização : Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário Endereço : Rodovia do Sol, s/n, Itaparica, Vila Velha (em frente ao Boulevard Shopping Vila Velha)

: Rodovia do Sol, s/n, Itaparica, Vila Velha (em frente ao Boulevard Shopping Vila Velha) Características : Duas torres, 120 apartamentos, três por andar, com quatro suítes com até 188 m², três vagas de garagem e seis coberturas com até 342 m², com seis ou sete vagas para veículos; piscina adulto, salões de festas, quadra recreativa, jogos adultos gourmet, pet park, brinquedoteca, fitness, espaço coworking, spa, entre outros

: Duas torres, 120 apartamentos, três por andar, com quatro suítes com até 188 m², três vagas de garagem e seis coberturas com até 342 m², com seis ou sete vagas para veículos; piscina adulto, salões de festas, quadra recreativa, jogos adultos gourmet, pet park, brinquedoteca, fitness, espaço coworking, spa, entre outros Preço: não informado

AM100 – Edifício Alice Madeira

O Edifício Alice Madeira foi pensado para agradar quem busca tranquilidade e segurança. Crédito: CG Engenharia/Divulgação

Realização : CG Engenharia

: CG Engenharia Endereço : Rua Júlia Lacourt Penna, 100, Jardim Camburi, Vitória

: Rua Júlia Lacourt Penna, 100, Jardim Camburi, Vitória Características : tem dois blocos com nove andares, que conta com apartamentos de dois ou três quartos, com unidades de 67 m² a 171 m², localizados na quadra do mar. Espaço de coworking integrado ao condomínio, lounge para reuniões, instalações para telefonia e internet ultrarrápida, áreas para conferências e espaços para trabalho tranquilo e colaborativo, além de piscina, sauna, salão de festas, espaço gourmet, brinquedoteca, academia, deck com solarium, ducha, entre outros.

: tem dois blocos com nove andares, que conta com apartamentos de dois ou três quartos, com unidades de 67 m² a 171 m², localizados na quadra do mar. Espaço de coworking integrado ao condomínio, lounge para reuniões, instalações para telefonia e internet ultrarrápida, áreas para conferências e espaços para trabalho tranquilo e colaborativo, além de piscina, sauna, salão de festas, espaço gourmet, brinquedoteca, academia, deck com solarium, ducha, entre outros. Preço : Dois quartos-suíte com 67 m² privativos a partir de R$ 730.000,00

: Dois quartos-suíte com 67 m² privativos a partir de R$ 730.000,00 Previsão de entrega: dezembro de 2023



Ilha de San Pietro Residence

O empreendimento Ilha de San Pietro Residence conta também com 5 lojas Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

Realização : Kemp Engenharia

: Kemp Engenharia Endereço : Rua Itaboraí, esquina com a Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

: Rua Itaboraí, esquina com a Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha Características : 80 apartamentos, mais três coberturas duplex com até três suítes e até duas vagas. Área privativa de 58,06 a 72,70 m² e coberturas duplex com até 140,73 m². Tem área de lazer com churrasqueira, play kids, piscinas, espaço pet, beach point, entre outros

: 80 apartamentos, mais três coberturas duplex com até três suítes e até duas vagas. Área privativa de 58,06 a 72,70 m² e coberturas duplex com até 140,73 m². Tem área de lazer com churrasqueira, play kids, piscinas, espaço pet, beach point, entre outros Preço: a partir de R$ 649.900

Uniplace Easy Life

Uniplace Easy Life possui área de lazer completa na cobertura, com piscina com borda elevada e deck molhado, churrasqueira, salão de festas gourmet, bar da piscina Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação

Realização: MZI Incorporadora

MZI Incorporadora Características: residencial em Jardim Camburi, com apartamentos de doiss e três quartos, com opções de até três suítes. Metragem de 60 a 88 m² com uma ou duas vagas de garagem, lazer na cobertura, entregue decorado.

residencial em Jardim Camburi, com apartamentos de doiss e três quartos, com opções de até três suítes. Metragem de 60 a 88 m² com uma ou duas vagas de garagem, lazer na cobertura, entregue decorado. Endereço: rua Desembargador Eurípedes Queirós do Valle, 620, Jardim Camburi, Vitória

rua Desembargador Eurípedes Queirós do Valle, 620, Jardim Camburi, Vitória Preço: não informado