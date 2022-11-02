Mão na massa: dicas para personalizar a casa sozinho

Quanto mais personalizado o ambiente, mais confortável o cômodo fica Crédito: Projeto de Luciana Carvalho

Nada melhor do que deixar a casa com a nossa cara. Afinal, quanto mais personalizado o ambiente, mais confortável o cômodo fica, além de estar recheado com as histórias e lembranças que os itens carregam. Por isso, a decoração DIY - do inglês do it yourself (faça você mesmo) - tem se popularizado nas redes sociais, já que permite renovar o ambiente sem muitos gastos.

“A criatividade é fundamental para quem quer reformar gastando pouco. Muitas vezes, tudo o que você precisa é mudar os móveis de lugar ou trocá-los de cômodo. Tentar fazer os serviços com as próprias mãos também pode ser uma boa forma de economizar e de se conectar mais com o próprio lar”, destaca a arquiteta Luciana Carvalho.

De acordo com ela, uma dica importante é pesquisar bastante e buscar melhores preços ou soluções mais viáveis e compatíveis com o tipo de investimento que se pretende fazer. “Uma ótima opção são os sites que vendem peças usadas”, recomenda.

Entretanto, apesar das mil e uma possibilidades, nem tudo é indicado para ser feito. Alguns itens de decoração precisam de auxílio profissional, como conta a arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans.

“Não recomendo que as pessoas façam cadeiras, por exemplo, por questões de segurança mesmo. É um tipo de item que exige estudos ergométricos e precisa passar por alguns testes para certificar o peso suportado. Acredito que vale investir em coisas pequenas como almofadas, cortinas, entre outros objetos”, pontua.

Se você ficou interessado no assunto e não tem medo de colocar a mão na massa, separamos algumas dicas de decoração DIY para aplicar na casa. Confira:

01 Invista na pintura Pintar uma parede, ou pelo menos parte dela, já ajuda a dar uma cara nova ao ambiente e fugir um pouco da decoração tradicional da casa. Você pode transformar o espaço com o seu tom favorito e dar personalidade com cores ousadas. 02 Plantinhas pela casa Para dar vida e levar a natureza a outros cantos, investir em algumas plantinhas pode ser uma boa alternativa. Algumas espécies são bem fáceis de cuidar e ajudam no design biofílico do cômodo. 03 Fotos e quadros Os amantes de fotografia podem revelar algumas imagens e colocá-las em quadros pela casa. Além de personalizar o espaço, isso também é uma ótima maneira de manter memórias importantes vivas. 04 Almofadas e cortinas Aos mais prendados, almofadas de crochês e cortinas são ótimas dicas de peças para decorar a casa. De acordo com as arquitetas, esses itens ajudam a compor o cômodo e podem funcionar como pontos de destaque no ambiente.

Planejamento

Antes de começar qualquer reforma na casa é preciso ter planejamento. “É o primeiro passo para quem deseja dar uma renovada no seu imóvel. Mesmo para aqueles que não podem ou não pretendem contratar um profissional para essa atividade, é recomendado se planejar para fazer boas escolhas e compras. Pesquisar na internet também é importante para saber em que tipo de ambiente se inspirar”, ressalta a arquiteta Luciana Carvalho.

O ideal é manter tudo bem aconchegante e do jeitinho que você gosta, já que não há lugar melhor no mundo do que o nosso próprio lar. “O planejamento é importante para saber qual o objetivo final, além de ajudar a economizar e não pesar no bolso”, finaliza a arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans.