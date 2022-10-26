Embutida, de sobrepor, de encaixe: qual a cuba ideal para o banheiro?

Banheiro com decoração neutra com uma cuba de apoio Crédito: Projeto de Daniela Funari/Foto de Mariana Camargo/Divulgação

O banheiro é uma área da casa onde sempre há novidades, principalmente para quem deseja mudar o visual ou atualizar esse espaço. Opções não faltam no mercado, principalmente quando falamos de cubas, já que estas possuem uma diversidade de formatos, utilizações e até mesmo materiais. Além de serem funcionais, elas também trazem beleza para complementar o espaço, explica a arquiteta Daniela Furnari.

“É comum que elas acompanhem as tendências, alterando modelos, formatos e acabamentos. Portanto, tento sempre propor ideias originais aos clientes e que façam uma boa composição com o local”, afirma a profissional.

MOMENTO DA ESCOLHA

Na hora da seleção, é preciso se atentar aos detalhes, para que a compra contemple a expectativa do consumidor e o projeto. Ainda mais quando há uma grande diversidade de peças e modelos. A designer de interiores Giseli Koraicho fala um pouco sobre os cuidados na hora de adquirir esse elemento importante para compor o visual do banheiro.

“Para a escolha, é essencial saber qual é o espaço físico disponível e o tamanho da bancada, bem como ter um bom projeto em mãos para deixar o ambiente confortável. O tipo de sistema que será utilizado também é muito importante. Se a cuba é de embutir, semiencaixe, de sobrepor, apoio, esculpida, de piso, cuba de parede, tudo isso é importante na hora de escolher o projeto”, atenta.

Além disso, explica a profissional, conforto é um fator fundamental, pois cada pessoa possui uma ergonomia diferente. O que faz de cada detalhe um aspecto importante, principalmente no momento de instalação das peças e a sua altura.

Já arquiteta Aline Leivas ressalta a importância de analisar a funcionalidade do ambiente. "Ao escolher um elemento, tudo deve ser observado. A análise principal para inclusão do objeto é o espaço disponível. Diante disso, criamos o layout e começamos a dispor os itens escolhidos para o ambiente. Essa escolha se distingue pelo estilo arquitetônico ali empregado e suas demais composições", afirma a especialista.

BUSCA POR MODELOS INOVADORES

A utilização de modelos diferenciados, de acordo com a designer de interiores Giseli Koraicho, deve buscar por um convívio harmônico e prazeroso com a casa. "Com isso, consumidores estão buscando soluções que contemplem inovação em termos estéticos, mas que também facilitem rotinas diárias, trazendo mais praticidade, conforto e bem-estar", ressalta.

De modelos mais simples a opções exclusivas, os mais procurados são as cubas de sobrepor, principalmente por oferecerem mais opções de materiais e cores, afirma Giseli. Outros tipos, como as cubas esculpidas ou em louça com design moderno, também estão em alta no mercado.

Sobre a busca no mercado, Aline Leivas reforça a singularidade de cada proposta e a dedicação do profissional para entregar a cuba ideal.

"Cada projeto é muito particular. Estudamos o briefing e o estilo do cliente, criamos uma proposta de acordo com a nossa análise e pensamos em cada detalhe. A mais utilizada em nossos trabalhos é a cuba esculpida. Grande parte dos nossos clientes gostam de ter algo personalizado e desenhado por nós. Mas há também aqueles que não abrem mão das cubas de louça", afirma a arquiteta.

TIPOS DE CUBA PARA BANHEIRO