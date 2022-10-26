Embutida, de sobrepor, de encaixe: qual a cuba ideal para o banheiro?

O banheiro é uma área da casa onde sempre há novidades, principalmente para quem deseja mudar o visual ou atualizar esse espaço. Opções não faltam no mercado, principalmente quando falamos de cubas, já que estas possuem uma diversidade de formatos, utilizações e até mesmo materiais. Além de serem funcionais, elas também trazem beleza para complementar o espaço, explica a arquiteta Daniela Furnari.
“É comum que elas acompanhem as tendências, alterando modelos, formatos e acabamentos. Portanto, tento sempre propor ideias originais aos clientes e que façam uma boa composição com o local”, afirma a profissional.
MOMENTO DA ESCOLHA
Na hora da seleção, é preciso se atentar aos detalhes, para que a compra contemple a expectativa do consumidor e o projeto. Ainda mais quando há uma grande diversidade de peças e modelos. A designer de interiores Giseli Koraicho fala um pouco sobre os cuidados na hora de adquirir esse elemento importante para compor o visual do banheiro.
“Para a escolha, é essencial saber qual é o espaço físico disponível e o tamanho da bancada, bem como ter um bom projeto em mãos para deixar o ambiente confortável. O tipo de sistema que será utilizado também é muito importante. Se a cuba é de embutir, semiencaixe, de sobrepor, apoio, esculpida, de piso, cuba de parede, tudo isso é importante na hora de escolher o projeto”, atenta.
Além disso, explica a profissional, conforto é um fator fundamental, pois cada pessoa possui uma ergonomia diferente. O que faz de cada detalhe um aspecto importante, principalmente no momento de instalação das peças e a sua altura.
Já arquiteta Aline Leivas ressalta a importância de analisar a funcionalidade do ambiente. "Ao escolher um elemento, tudo deve ser observado. A análise principal para inclusão do objeto é o espaço disponível. Diante disso, criamos o layout e começamos a dispor os itens escolhidos para o ambiente. Essa escolha se distingue pelo estilo arquitetônico ali empregado e suas demais composições", afirma a especialista.
BUSCA POR MODELOS INOVADORES
A utilização de modelos diferenciados, de acordo com a designer de interiores Giseli Koraicho, deve buscar por um convívio harmônico e prazeroso com a casa. "Com isso, consumidores estão buscando soluções que contemplem inovação em termos estéticos, mas que também facilitem rotinas diárias, trazendo mais praticidade, conforto e bem-estar", ressalta.
De modelos mais simples a opções exclusivas, os mais procurados são as cubas de sobrepor, principalmente por oferecerem mais opções de materiais e cores, afirma Giseli. Outros tipos, como as cubas esculpidas ou em louça com design moderno, também estão em alta no mercado.
Sobre a busca no mercado, Aline Leivas reforça a singularidade de cada proposta e a dedicação do profissional para entregar a cuba ideal.
"Cada projeto é muito particular. Estudamos o briefing e o estilo do cliente, criamos uma proposta de acordo com a nossa análise e pensamos em cada detalhe. A mais utilizada em nossos trabalhos é a cuba esculpida. Grande parte dos nossos clientes gostam de ter algo personalizado e desenhado por nós. Mas há também aqueles que não abrem mão das cubas de louça", afirma a arquiteta.
TIPOS DE CUBA PARA BANHEIRO
01
DE EMBUTIR
São cubas inseridas abaixo da bancada, onde, na maior parte das vezes, estão conectadas a pedras, como mármore e granito.
02
DE SOBREPOR
Encaixadas em bancadas e com uma borda sobressalente. Muitas vezes são confundidas com as embutidas, mas se diferenciam por estarem apoiadas.
03
SEMIENCAIXE
Esse tipo de cuba possui uma borda para fora da bancada, apoiada, geralmente, na parte de trás.
04
DE APOIO
Bastante popular, a cuba de apoio é aquela que fica sobre a bancada. Sua vantagem é ocupar menos espaço e trazer uma aparência mais leve ao ambiente.
05
MONTADA
Essa cuba é feita especialmente para o projeto. Possui a capacidade de manter o ambiente com uma estética “clean” e tem sido uma opção muito utilizada nas decorações pela exclusividade em seu desenho.
06
SUSPENSA
Sendo uma das mais utilizadas quando se trata de um espaço pequeno, a cuba suspensa é o modelo que se aplica diretamente à parede do banheiro. Versátil, ela pode ser encontrada em diversos tipos de materiais.
07
DE PISO
Ganhando cada vez mais espaço no mercado, as modernas cubas de piso são fixadas no chão. Elas podem ficar distante de paredes e ocupar um lugar diferente no ambiente. Projeto de Aline Leivas.
08
PIA EM PORCELANATO
Pia em porcelanato podem ser uma alternativa as pias convencionais e se ajustam muito bem a qualquer decoração.