7 dicas para renovar a decoração com inspiração na primavera

A luz do dia deve ser aproveitada nesta estação do ano. Crédito: Projeto de Fernanda Cecotti

Durante o inverno, é comum a utilização de cores mais neutras, mas com a chegada da primavera e a perspectivas de dias mais quentes e iluminados, é possível atualizar a decoração de forma simples e acessível e ainda deixar a casa e os espaços mais aconchegantes e preparados para a estação das flores.

Sobre a mudança de estações, a design de interiores Fernanda Cecotti acredita que trocas simples podem impactar a harmonia da casa. “Você pode substituir os arranjos que tinha de folhas mais secas e optar por cores mais vivas, trazendo as flores e a alegria delas para dentro de casa”, indica.

O arquiteto e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) Max Mello afirma que outro ponto que pode ser aproveitado é a luz natural presente nesta época do ano. “Como é uma estação mais iluminada, é importante aproveitar mais as varandas, os solários e as janelas”, diz.

Outra dica do arquiteto é para quem vai reformar a casa. "Faça sempre opção por revestimentos e móveis em cores neutras. Isso facilita a mudança na decoração, sempre que você quiser, adicionando pequenos detalhes sem mudar o estilo da sua casa", complementa.

E para auxiliar nessa mudança de ares da casa foram selecionadas sete dicas pelos especialistas para dar aquela renovada na decoração dos ambientes de forma simples e acessível.

01 Aposte em cores e estampas A mudança das cores é a primeira aposta quando se fala de atualizar a decoração. Seja por meio da pintura ou da troca de objetos na sua casa. A mudança na paleta de cores neutras e frias dá lugar a cores quentes que devem ser exploradas em todos os itens, sejam em quadros pela sua casa, seja em um jogo de toalha na mesa de jantar. 02 Utilize flores mais vivas nos arranjos Não tem como falar de primavera sem falar de flores, não é mesmo? Por isso, os especialistas apostam na utilização delas para compor a decoração da casa. Isso pode ser feito por meio de arranjos com a utilização de cores vivas e folhagem, por exemplo. Uma dica extra é usar jarra de vidro ou de louça como peça chave para fazer a composição.

Uso de flores e folhagens é sinônimo da nova estação. Crédito: Projeto de Fernanda Cecotti

03 Substitua o papel de parede Para quem gosta de fazer a mudança de decoração apostando no papel de parede, a opção é escolher temas florais e botânicos para dar vida aos espaços da casa. Com essa mudança, será possível dar outra cara para o ambiente, sem quebradeira. 04 Mude os tapetes e almofadas Fernanda Cecotti sugere que nesta estação se aposte em tapetes que tragam movimentos. Outra dica é trocar os tecidos das almofadas por cores mais fortes ou por estampas. Com isso, é seja possível dar uma nova cara para a sala ou o seu quarto de maneira simples. 05 Uma nova roupa de cama também vai bem É hora de tirar as roupas de camas mais finas e coloridas do guarda-roupa. Esses conjuntos utilizados para dar mais luxo ao quarto são um dos elementos mais fáceis de serem trocados quando se fala de mudança de estações. Isso porque essas peças podem ser mais facilmente guardadas durante o ano e utilizadas na hora certa. Aposte também em cores e estampas para atualizar o quarto. 06 Faça o uso de adornos Os adornos nada mais são do que as pequenas decorações que utilizam as plantas e os verdes para ornamentar a sua casa. Esta época do ano é perfeita para apostar em pequenos vasos de plantas, que podem ficar espalhados pelos ambientes da casa.

Adornos são uma das apostas. Crédito: Projeto de Fernanda Cecotti

07 Aposte em cortinas mais finas A iluminação natural deve ser aproveitada, segundo Max Mello. Por isso, ele sugere apostar em cortinas mais finas que facilitem a entrada da luz.