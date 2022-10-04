6 tendências de decoração que combinam ambiente moderno com funcional

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Design biofílico

O arquiteto e urbanista Benedito Abbud conta que nos grandes centros as pessoas tendem a ficar bem mais focadas em tecnologia e no lado mais racional do humano. Apesar desse pensamento ser importante no dia a dia e nas horas de trabalho, também é preciso ter momentos de descanso e desconexão desse comportamento para manter a qualidade de vida e a saúde mental em dia. “Existe uma tendência internacional, mesmo nos países que nevam, em levar a natureza para dentro das cidades porque estamos quase sempre muito ligados aos automóveis, no chamado urbanismo rodoviarista. Então, estamos discutindo esse movimento de cidade verde, desde um pouquinho antes da pandemia”, destaca Abbud.

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Móveis comfy

Neste contexto de pandemia, em que o conforto e o aconchego ganharam mais espaço nas casas, os móveis comfy (confortáveis) começaram a chamar atenção no mercado. A consultora de vendas da Móveis Conquista de Vitória, Adriana Lovatto, explica que os móveis com contorno arredondado são os preferidos do público pela funcionalidade. De acordo com ela, esse tipo de acabamento dos móveis permite que as pessoas transitem entre os ambientes sem esbarrar ou se ferir com o mobiliário. Ou seja, é ideal para quem tem crianças e idosos dentro de casa.

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Madeiras em alta

De acordo com a consultora de vendas da Móveis Conquista de Vitória, Adriana Lovatto, os móveis rústicos também são os queridinhos, porque o toque da madeira quebra aquela sensação de ambiente frio, o que torna o espaço mais aconchegante. “Outra tendência forte são os espelhos assimétricos decorativos e maiores para ampliar os ambientes, além das luminárias de chão que vieram com toda força. Ficam lindas e são bem funcionais para enriquecer o local de forma harmoniosa”, destaca a especialista.

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Tons dourados e mais quentes

Quando o assunto é cor, Adriana Lovatto aposta no dourado e tons mais quentes. Essas tonalidades, segundo a consultora de vendas, “trazem o impacto do luxo, para quem não abre mão dessa qualidade na decoração”. Na avaliação dela, o melhor de tudo é que qualquer cômodo pode ser contemplado. “Por exemplo, no banheiro é uma possibilidade usar o dourado na torneira, luminária, vaso e etc”, pontua.

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Cor preta não sai de moda

Os tons de preto também têm seu valor em meio a decoração por trazer um ar sofisticado, inclusive na linha de móveis das salas, nos aparadores, mesas de centro e mesas laterais, conforme destaca o diretor comercial da Balzan Móveis, Marcelo Caprini Zanoteli.

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Tudo junto e misturado