Círculo cromático: conheça a ferramenta aliada da decoração

Círculo cromático tem sido tendência na decoração de imóveis Crédito: Camila Santos/Fernanda Calazans

Em qualquer projeto decorativo, as cores são essenciais. Além de tornar o espaço mais bonito, elas transmitem diversas sensações. Mas, quando combinadas de maneira errada, podem causar um estrago. Por isso, escolher as cores corretamente é crucial. E um grande aliado nisso é o círculo cromático.

Criado há décadas pelo cientista físico Isaac Newton, o círculo cromático é a representação das cores que o olho humano consegue enxergar. A ferramenta é dividida em 12 partes, sendo cada uma de uma cor, o que permite estudos mais aprofundados das colorações.

O círculo cromático é a representação das cores que o olho humano consegue enxergar Crédito: Freepik

Apesar de ter sido criado há muito tempo, o círculo cromático tem ganhado cada vez mais espaço nas decorações de imóveis. Fernanda Calazans, que é designer de interiores, afirma que o instrumento pode ser aplicado em tudo, desde composição de paletas, objetos e arquitetura, até decoração de festas e roupas.

Ainda, segundo a designer, a ferramenta é uma boa opção para as pessoas leigas entenderem mais sobre cores. "Uma cor vai além da aplicação em uma parede. Ela pode trazer inúmeros sentimentos ao ambiente e a quem irá conviver com ela", afirma.

"Cor não é só cor de parede, é tudo. A cor também é lembrança, é o espaço que vai nos abrigar." Fernanda Calazans - Designer de interiores

O círculo cromático pode ser usado em cores para paredes e objetos Crédito: Camila Santos/Fernanda Calazans

O casal Júlio César e Vitor Melo comprou o primeiro imóvel juntos recentemente. Durante a procura por residências, eles perceberam que grande parte dos ambientes seguiam uma paleta de cores neutras e tons claros. Mas essa não era a cara que eles queriam para o lugar onde iriam morar. Por isso, apostaram no círculo cromático para mudar as cores do apartamento.

Júlio César conta que optou por contratar uma profissional da área e apostou em uma variedade de cores para fugir do padrão. O resultado foi um lar despojado, que agradou o casal. “Traz uma identidade. Deixa o ambiente mais aconchegante, alegre, diferenciado”, afirma Júlio César.

Júlio César e Vitor investiram no circulo cromático para dar uma cara nova ao imóvel do casal Crédito: Camila Santos/Fernanda Calazans

Para ele, o círculo cromática é uma boa pedida para quem trazer uma nova cara para o espaço, mas não pode gastar muito. “Ao mexer com cor, você consegue fazer uma grande transformação, sem precisar quebrar parede ou gastar rios de dinheiro com marcenaria.”

Composição de cores pode trazer harmonia para o ambiente Crédito: Camila Santos/Fernanda Calazans

CÍRCULO CROMÁTICO EM AMBIENTES

Segundo Regilano Dornellas, design de interiores, o uso do círculo cromático traz menos chance de erro na hora de escolher os tons de um imóvel, além de trazer harmonia para o ambiente.

A ferramenta pode ser usada em quaisquer espaços, desde imóveis residenciais a empresas e lojas. Nos dois últimos, Dornellas comenta que o círculo vai ajudar a garantir ambientes mais funcionais e dinâmicos para os funcionários, melhorando até os sentimentos que o lugar irá transmitir.

Diferentes composições de cor irão trazer diferentes sensações aos espaços Crédito: Camila Santos/Fernanda Calazans

O círculo cromático deve continuar em alta por mais algum tempo, segundo Fernanda Calazans, pois tem gerado maior segurança nas pessoas na hora de entender e aplicar as cores. Ele pode ser encontrado facilmente pela internet.

"Vários sites permitem fazer a composição das cores ou apresentar paletas montadas que podem ser referência para quem anda pensando em dar cara e cor nova ao lar", afirma.