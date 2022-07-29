Quer inovar no sofá? Veja dicas para fugir dos modelos tradicionais

Os modelos reclináveis elétricos e modelos com entradas USB tem atraído o público em geral. Crédito: Shutterstock

Escolher um sofá para casa nem sempre é uma tarefa fácil. Além de conforto, é importante buscar um modelo que também agregue na decoração. Os formatos mais tradicionais, como os arredondados e em “L”, estão entre os queridinhos dos consumidores. Mas, com o avanço da tecnologia, novos modelos estão ganhando o mercado, unindo o conforto, design e comodidade.

Antes de escolher o estilo de sofá, é importante se atentar às proporções para deixar o ambiente com um conforto visual aceitável. Segundo a arquiteta Cristiane Schiavoni, deve-se olhar o tamanho do espaço como um todo, e não apenas onde o sofá vai ser colocado.

“É importante fazer um desenho do ambiente e saber que espaço o sofá vai ocupar. Seja uma sala muito grande ou uma sala pequena, precisamos pensar em uma peça que não irá prejudicar o espaço, seja para circulação seja para outras atividades”, explica a arquiteta.

A escolha da cor do sofá também é muito importante na hora de compor o visual da sala. Para Cristiane, não levar isso em conta na hora de pensar na decoração é um erro grave.

“Ter um elemento que destoa do todo é muito complicado. E aqui entra a questão do custo financeiro da peça. Quando você erra em um vaso, por exemplo, é fácil trocar. Mas, no caso do sofá é bem difícil", destaca.

"Temos a liberdade e diversas opções de cartela de cores e texturas para sofás, mas deve-se pensar na peça junto com os demais itens da sala" Cristiane Schiavoni - Arquiteta

MODELOS TECNOLÓGICOS

Para proporcionar uma experiência diferente ao consumidor, o mercado tem aliado conforto e tecnologia nos sofás. Robson Arruda Natuzzi, diretor comercial da Natuzzi Vitória, afirma que os modelos reclináveis elétricos e modelos com entradas USB atraem o público em geral. Eles são ergonômicos e proporcionam um descanso corporal que facilita na comodidade.

"Os sofás que apresentam entrada USB, por exemplo, permitem que a pessoa, enquanto assiste um filme, também carregue o celular. Já o sistema zero-wall possibilita reclinar o sofá sem a necessidade de afastá-lo da parede. Isso traz praticidade, estética e versatilidade para qualquer espaço", destaca o diretor.

"Como as pessoas exploraram mais seus lares durante a pandemia, elas perceberam a necessidade de ter um conforto extra, o que, geralmente, um sofá tradicional não tem. A tecnologia hoje faz parte de tudo e é possível encontrar também em um modelo de sofá" Robson Arruda Natuzzi - Diretor comercial da Natuzzi Vitória

Além dos sistemas USB e zero-wall, o mercado também tem investido em sofás como mecanismos Dual-Power e Cubi Comfort. O Dual-Power é uma tecnologia em que o apoio de cabeça possui um mecanismo, e corpo/ pés do sofá possui outro, permitindo que a pessoa personalize o conforto. Já o Cubi Comfort, que significa conforto ao cubo, possibilita o ajuste individual de cabeça, assento/ lombar e apoio dos pés.

A arquiteta Cristiane Schiavoni deu três dicas de modelos de sofás para perfis diferentes de moradores ou ocasiões. Confira: