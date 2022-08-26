Talk Imóveis 2022 destaca tendências do mercado imobiliário no ES; reveja evento na íntegra

O Talk Imóveis, maior evento do mercado imobiliário do Espírito Santo, movimentou o setor capixaba nesta quinta-feira (25). O encontro aconteceu na Rede Gazeta, em Vitória, e reuniu construtoras, incorporadoras, imobiliárias, associações e entidades de classe, que puderam conhecer as tendências e perspectivas sobre novos empreendimentos.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, realizar o evento de forma presencial e trazer as novidades que foram apresentadas, reforça o papel de referência de A Gazeta na cobertura do que movimenta o setor imobiliário no Estado.

"Queremos, cada vez mais, ser um espaço de conexão entre quem faz esse mercado tão relevante acontecer no Espírito Santo e aqueles que buscam informações de qualidade para fazer esse investimento tão importante – para a maioria o maior da vida – que é a compra de um imóvel", comemora.

A abertura do evento contou com a palestra “Mercado Financeiro x Mercado Imobiliário: cenário econômico”, e teve como palestrante Teco Medina, economista e apresentador titular do quadro “O Assunto é Dinheiro”, que reforçou a importância em conhecer estratégias para fazer um bom investimento no mercado.

Talk Imóveis reuniu especialistas para discutir tendências para o setor Crédito: Reprodução

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, destacou o futuro do mercado imobiliário e o que os investidores podem esperar para o ano de 2023.

“O mercado imobiliário vem crescendo muito e movimenta toda a economia. O Banestes tem investido no setor e queremos cada vez mais impulsionar o mercado”, destacou Casagrande, durante sua participação no painel de abertura.

Ao longo da apresentação, foram debatidos temas de grande relevância abordando o mercado financeiro, arquitetura e urbanismo e corretagem de imóveis. Alexandre Schubert, diretor-presidente da VTO e vice-presidente da Ademi-ES, falou sobre “Outras oportunidades no mercado imobiliário do ES”.

“Os incentivos trazem muitas empresas para o ES, tanto as empresas de logística, quanto as indústrias. O investidor que vem de fora para investir no Estado, ele acaba ficando”, diz Sandro Márcio Viturini, CEO da TX Negócios.

Na sequência, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no ES (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, participou do painel que teve como debate o tema “Inovação, desburocratização com o olhar para o futuro”, juntamente com Aristóteles Passos Costa Neto, vice-presidente da CBIC e Cláudio Denicoli, secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra.

Se antes, a compra ou venda de imóvel era um sistema burocrático nos cartórios, atualmente o cenário apresenta melhorias com processos que podem ser feitos de forma virtual, facilitando a vida dos investidores.

“De um tempo para cá, as secretarias e administrações estão enxergando a necessidade de facilitar a tramitação de processos. Os municípios estão preocupados com isso, mas não existe só a digitalização, de fazê-lo mais virtual, mas existem as legislações que têm que ser revistas“, afirma Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES.

“Funil de vendas: a importância do corretor na jornada do cliente”, também foi um tema debatido no evento e teve como preletores Aurélio Capua Dallapicula, presidente do Creci-ES e Pedro Nogueira Lima, presidente do Creci-PI.

Ambos defenderam a atuação dos profissionais na hora das vendas para garantir a segurança no processo de compra de imóvel e falaram sobre os pilares para exercer um bom trabalho como corretor.

O presidente do Creci-PI destacou alguns pontos para a chave do profissional que atua na área do setor imobiliário, entre eles estão: ética profissional, personalidade e dinamismo, informação e conhecimento, estar sempre disponível para o cliente, e evitar possíveis problemas.

Fechando os painéis, a palestra “Gentileza urbana e arquitetura: tendências nos projetos arquitetônicos e de paisagismo”, contou com as participações de Benedito Abbud, considerado um dos mais influentes paisagistas brasileiros, juntamente com Burle Marx e Rosa Kliass; e do conselheiro estadual e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), João Marcelo Moreira.

Os profissionais destacaram a importância em promover a criação de empreendimentos que envolvam a integração entre natureza, cidade e pessoas.

HUB IMOBI

No evento, também foi apresentado o Hub Imobi, uma nova macroeditoria no site de A Gazeta, que reúne as melhores ofertas do mercado imobiliário do ES para quem deseja alugar ou comprar um imóvel - seja para morar ou investir.

Todas as ofertas de apartamentos, casas, lotes, salas e lojas na Grande Vitória ou no interior do Estado, podem ser consultadas de forma gratuita e todo o conteúdo vai ser atualizado em tempo real.

A gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, falou sobre as expectativas da nova editoria.

“Seremos um canal multiplataforma que pretende ser um ponto de convergência no setor de construtoras, imobiliárias, entidades de classe, compradores, vendedores e investidores. As atualizações serão diárias, com novidades, lançamentos e tendências”, explicou.

A editora do Estúdio Flávia Martins, destacou sobre a revista digital que veio para mostrar tudo o que vai rolar na nova editoria. “Nós trouxemos alguns spoilers do que o mercado espera para 2023 no cenário de economia e tendências”, afirma.

Ao final do evento, os convidados foram contemplados com Happy hour com a banda Duets.O Talk Imóveis 2022 foi realizado por A Gazeta, com o apoio do Sinduscon-ES, Creci-ES e Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES).