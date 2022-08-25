Revista interativa “Hub Imobi” traz tendências dos imóveis no ES; acesse aqui!

Mantendo as perspectivas positivas que o mercado imobiliário vem celebrando desde 2020, o ano de 2022 mostra a maturidade e o crescimento do setor. O Espírito Santo tem hoje o metro quadrado mais valorizado do país, atraindo novos negócios e mais crescimento para toda a cadeia construtiva, assim como para a economia.

Também são abordados assuntos que se tornaram importantes na sociedade, como o ESG na construção civil e as novas tecnologias construtivas, que reduzem custos e diminuem o tempo de uma obra. Novidades nos imóveis, como a automação que facilita o dia a dia, tendências e novidades na arquitetura e decoração, como o design biofílico, estão entre alguns dos temas tratados nas páginas da revista.