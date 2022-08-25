Revista interativa “Hub Imobi” traz tendências dos imóveis no ES; acesse aqui!

Mantendo as perspectivas positivas que o mercado imobiliário vem celebrando desde 2020, o ano de 2022 mostra a maturidade e o crescimento do setor. O Espírito Santo tem hoje o metro quadrado mais valorizado do país, atraindo novos negócios e mais crescimento para toda a cadeia construtiva, assim como para a economia.
É nesse cenário que chega a Revista digital interativa “Hub Imobi”, que traz um panorama detalhado de como o mercado imobiliário tem se comportado e as tendências para 2023. Lançada por A Gazeta nesta quinta-feira (25), a revista já pode ser acessada no celular ou computador clicando aqui ou no botão abaixo:
A publicação interativa marca também o lançamento da nova página de imóveis, que dá o nome à revista, Hub Imobi, que traz novas seções, colunas e atualizações diárias. Nos assuntos abordados pela revista, é possível acessar análises de especialistas do mercado, empresários, profissionais e órgãos públicos sobre como está o mercado imobiliário, suas expectativas e o que esperar de sua evolução.
A revista digital Hub Imobi também vai falar sobre as ações do setor público para destravar projetos, orientar quanto a crédito, investimento, aluguel e até mesmo direito imobiliário.
Também são abordados assuntos que se tornaram importantes na sociedade, como o ESG na construção civil e as novas tecnologias construtivas, que reduzem custos e diminuem o tempo de uma obra. Novidades nos imóveis, como a automação que facilita o dia a dia, tendências e novidades na arquitetura e decoração, como o design biofílico, estão entre alguns dos temas tratados nas páginas da revista.