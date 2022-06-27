Espaços para yoga e meditação integram lazer de novos condomínios

Espaços para meditação e contemplação têm sido forte tendência em novos empreendimentos Crédito: Freepik

O resultado tem sido empreendimentos recentes com a inclusão de espaços para a prática de atividades como yoga e meditação, que buscam valorizar o momento dos moradores em busca da paz interior. Para o diretor de vendas da Argo, Emerson Lima, essa é uma tendência que veio para ficar.

“O que temos percebido em relação aos consumidores é que, agora, não desejam apenas os tradicionais espaços de lazer. Eles também querem poder contar com locais para se exercitar e cuidar da saúde mental”, diz.

Segundo o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, as empresas do mercado imobiliário têm sempre buscado prestar um serviço além da construção de um empreendimento.

"Os novos empreendimentos vêm sempre com espaços que visam saúde e bem-estar para seus moradores. Áreas comuns com espaço para yoga e meditação, espaço pet, academias maiores e até minimercados são pensados para facilitar e prestar um serviço aos condôminos" Eduardo Fontes - Presidente da Ademi-ES

Para Fontes, esses diferenciais acabam se tornando, inclusive, o motivo de compra ou mesmo de “upgrade” de moradia. “As pessoas se movimentam para buscar uma saúde melhor e cada empreendimento larga na frente com o que tem de melhor, como um paisagismo que permita essa contemplação. São diferenciais que dificilmente encontram-se em condomínios mais antigos, o que se torna um motivo de upgrade de moradia”, afirma.

ESPAÇOS DE CONTEMPLAÇÃO

De acordo com o consultor imobiliário, Filipi Maia as construtoras têm investido em empreendimentos com espaços ecoliving. São locais de convivência, arborizados, com elementos que remetem a tranquilidade, a meditação. Esse ambiente está sendo entregue formatado de duas maneiras: para a prática individual de medicação e outros, em grupo.

“Esses espaços estão sendo projetados ao ar livre, e sempre que possível com elementos da própria natureza. Com árvores, flores, plantas e quando não é possível estão apostando no sintético como a grama, para criar ambientes que trazem a tranquilidade da natureza”, pontua.

Construtoras têm investido em espaços que promovem o bem-estar dos futuros moradores Crédito: Freepik

O professor de yoga, Dante Negreiros, é um dos embaixadores do empreendimento Mudrah Eco Living, que tem como conceito os “Mudras”, gestos da yoga usados para se reconectar com o universo. Segundo Negreiros, a prática da yoga dentro de um empreendimento vai motivar as outras pessoas e fará com que se crie uma constância (palavra chave do yoga) na técnica, gerando motivação no grupo para o autoconhecimento e a autotransformação.

“Após uma prática de yoga, meditação e relaxamento, muitas vezes a gente sai do estado de consciência alcançado quando tem que se locomover (de volta para casa), e o fato de estar dentro da nossa casa e próximo à natureza, essa sensação de êxtase alcançada se estende ao longo do dia”, avalia.

ALGUNS EMPREENDIMENTOS

BAL HARBOUR RESIDENCE

Vista de parte do SPA do Bal Harbour Residence Crédito: Proeng/Divulgação

Realização: Proeng

Proeng Características: unidades de 1 quarto sem suíte e 2 quartos com suíte de 66,32m² a 99,91m². Apartamentos estilo garden. Lazer com fitness, cross training, piscina, sauna acoplada à piscina, ducha, sunset lounge, espaço grill, espaço gourmet, pub lounge. Espaços funcionais e compartilhados: hall lounge café, welcome hall, lavanderia compartilhada, coworking, sala de reunião, espaço concierge, convenience service, bike repair, bike point e compartilhamento de bicicleta elétrica.

unidades de 1 quarto sem suíte e 2 quartos com suíte de 66,32m² a 99,91m². Apartamentos estilo garden. Lazer com fitness, cross training, piscina, sauna acoplada à piscina, ducha, sunset lounge, espaço grill, espaço gourmet, pub lounge. hall lounge café, welcome hall, lavanderia compartilhada, coworking, sala de reunião, espaço concierge, convenience service, bike repair, bike point e compartilhamento de bicicleta elétrica. Diferenciais: o empreendimento vai contar com um deque com SPA.

o empreendimento vai contar com um deque com SPA. Localização: Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 149, Barro Vermelho, Vitória.

Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 149, Barro Vermelho, Vitória. Valor: a partir de R$ 524 mil.

RESIDENCIAL ARGO CAMBURI

Vista do Espaço Zen do Residencial Argo Camburi Crédito: Argo/Divulgação

Realização: Argo Construtora

Argo Construtora Características: unidades de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil, deque molhado, e o “Desafie-se”, caracterizado pelo aproveitamento das escadas dos prédios para incentivo à prática de exercícios físicos.

unidades de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil, deque molhado, e o “Desafie-se”, caracterizado pelo aproveitamento das escadas dos prédios para incentivo à prática de exercícios físicos. Diferenciais: área aberta para prática de meditação e yoga; horta e pomar para uso dos moradores.

área aberta para prática de meditação e yoga; horta e pomar para uso dos moradores. Localização: Rua Esméria Barros Deorce Nº 470, Jardim Camburi, Vitória.

Rua Esméria Barros Deorce Nº 470, Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 529.860.

LIBERTY 205

Destalhe do Espaço Zen do Liberty 205 Crédito: Épura/Divulgação

Realização: Épura

Épura Características: 120 apartamentos, sendo 80 de 2 quartos com suíte e 40 de 3 quartos com suíte. 9 lojas comerciais. Aproximadamente 1.050m² de lazer com playground, pergolado, espaço gourmet, espaço teen, salão de festas, lab, cross training, espaço família, deque, piscina aquecida com extensão de raia de 22m, lavanderia, sauna e espaço delivery para recebimento de encomendas e compras.

120 apartamentos, sendo 80 de 2 quartos com suíte e 40 de 3 quartos com suíte. 9 lojas comerciais. Aproximadamente 1.050m² de lazer com playground, pergolado, espaço gourmet, espaço teen, salão de festas, lab, cross training, espaço família, deque, piscina aquecida com extensão de raia de 22m, lavanderia, sauna e espaço delivery para recebimento de encomendas e compras. Diferenciais: o empreendimento vai contar com espaço zen.

o empreendimento vai contar com espaço zen. Localização: Rua Maria de Oliveira Maresguia, 205. Praia de Itaparica, Vila Velha.

Rua Maria de Oliveira Maresguia, 205. Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 442 mil.

RESERVA VITÓRIA

O Reserva Vitória conta com o Lounge Garden, espaço para relaxar e admirar a natureza Crédito: Nazca/Divulgação

Realização: Nazca Incorporadora. Realização e construção Abaurre Construtora. Estruturação Apex Reality.

Nazca Incorporadora. Realização e construção Abaurre Construtora. Estruturação Apex Reality. Características: Residências de luxo de 4 suítes de 177m² a 224m². Unidades garden de 311m² a 403m² e coberturas lineares de 361m² a 488m². Lazer com piscinas, salão de festas, quadra recreativa, espaço fitness, spa, sauna seca, sauna com vapor, hidromassagem, salão de jogos, salão de festas, bar, lounge, brinquedoteca, playground, deque molhado, pet place, espaço gourmet.

Residências de luxo de 4 suítes de 177m² a 224m². Unidades garden de 311m² a 403m² e coberturas lineares de 361m² a 488m². Lazer com piscinas, salão de festas, quadra recreativa, espaço fitness, spa, sauna seca, sauna com vapor, hidromassagem, salão de jogos, salão de festas, bar, lounge, brinquedoteca, playground, deque molhado, pet place, espaço gourmet. Diferenciais: o Lounge Garden será um espaço voltado para relaxar e admirar a natureza. O rooftop fica no andar mais alto do empreendimento e terá piscina, área gourmet, solarium e jardim.

o Lounge Garden será um espaço voltado para relaxar e admirar a natureza. O rooftop fica no andar mais alto do empreendimento e terá piscina, área gourmet, solarium e jardim. Localização: Av. Marília de Rezende Scarton Coutinho 735, Enseada do Suá, Vitória

Av. Marília de Rezende Scarton Coutinho 735, Enseada do Suá, Vitória Valor: a partir de R$ 3.104.000.

TAJ HOME RESORT

Taj Home Resort terá em seu lazer paisagismo e espaços para caminhar, meditar e cuidar da saúde Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Realização: Grand Construtora

Grand Construtora Características: apartamentos de 3 suítes e 3 vagas de garagem, com até 176m². E apartamentos com 4 suítes e 4 vagas de garagem com até 295m². Área de lazer e serviços semelhante a um resort com quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida para natação, entre outros. E ainda espaço pet, mercearia 24hr, box cross training e beach club localizado na frente da praia.

apartamentos de 3 suítes e 3 vagas de garagem, com até 176m². E apartamentos com 4 suítes e 4 vagas de garagem com até 295m². Área de lazer e serviços semelhante a um resort com quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida para natação, entre outros. E ainda espaço pet, mercearia 24hr, box cross training e beach club localizado na frente da praia. Diferenciais: o empreendimento terá em sua área de lazer paisagismo assinado por Benedito Abud, além de diferentes espaços para caminhar, meditar e cuidar da saúde. Haverá serviços como sala de massagem privativa e spa com sauna úmida ou seca.

o empreendimento terá em sua área de lazer paisagismo assinado por Benedito Abud, além de diferentes espaços para caminhar, meditar e cuidar da saúde. Haverá serviços como sala de massagem privativa e spa com sauna úmida ou seca. Localização: Jockey de Itaparica, Vila Velha.

Jockey de Itaparica, Vila Velha. Valor: não divulgado.

SHOWA NATURE LIVING

Áreas abertas para leituras e espaços destinados à espiritualidade fazem parte da proposta do Showa Nature Living Crédito: Apex Realty/Cincorp/RDamazio/Divulgação

Realização: Apex Realty, incorporação Cincorp e construção RDamázio

Apex Realty, incorporação Cincorp e construção RDamázio Características: 116 unidades privativas com 3 opções de plantas de apartamentos com 4 suítes de 154m² a 162m², home office, varanda gourmet, e ainda 4 coberturas lineares a partir de 360m². Lazer com mais de 2 mil m² com academia, área de jogos eletrônicos e de mesa, cozinha experimental, piscina e sauna e quadra poliesportiva. E nas áreas comuns haverá facilidades como coworking, spa, espaço para vending machine e Wi-Fi.

116 unidades privativas com 3 opções de plantas de apartamentos com 4 suítes de 154m² a 162m², home office, varanda gourmet, e ainda 4 coberturas lineares a partir de 360m². Lazer com mais de 2 mil m² com academia, área de jogos eletrônicos e de mesa, cozinha experimental, piscina e sauna e quadra poliesportiva. E nas áreas comuns haverá facilidades como coworking, spa, espaço para vending machine e Wi-Fi. Diferenciais: áreas abertas para leitura e atividades físicas ao ar livre e espaços destinados à espiritualidade. O projeto foi idealizado por Alex Hanazaki, discípulo de Roberto Burle Max e, hoje, um dos maiores nomes do paisagismo contemporâneo brasileiro. O projeto do espaço para a prática da yoga busca transformar o espaço em um verdadeiro oásis urbano.

áreas abertas para leitura e atividades físicas ao ar livre e espaços destinados à espiritualidade. O projeto foi idealizado por Alex Hanazaki, discípulo de Roberto Burle Max e, hoje, um dos maiores nomes do paisagismo contemporâneo brasileiro. O projeto do espaço para a prática da yoga busca transformar o espaço em um verdadeiro oásis urbano. Localização: Rua São Paulo, 1845, Praia da Costa, Vila Velha.

Rua São Paulo, 1845, Praia da Costa, Vila Velha. Valor: sob consulta.

ILHA DE OKINAWA RESIDENCE

O Ilha de Okinawa Residence terá Lounge Relax ao lado da piscina e Jardim Sensorial Crédito: Kemp/Divulgação

Realização: Kemp Engenharia

Kemp Engenharia Características: apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte, com opções de unidades com terraço e piscina privativa ou cobertura duplex. Lazer entregue montado e decorado com piscinas adulto e infantil, solarium, sauna, fitness, salão de festas, brinquedoteca, espaço gourmet, churrasqueira grill, miniquadra, playkids e terraço gourmet. Nas áraes comuns, espaço pet, guarda-entregas refrigerado, home office, beach point, self-store e delivery point.

apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte, com opções de unidades com terraço e piscina privativa ou cobertura duplex. Lazer entregue montado e decorado com piscinas adulto e infantil, solarium, sauna, fitness, salão de festas, brinquedoteca, espaço gourmet, churrasqueira grill, miniquadra, playkids e terraço gourmet. Nas áraes comuns, espaço pet, guarda-entregas refrigerado, home office, beach point, self-store e delivery point. Diferenciais: o empreendimento terá Lounge Relax ao lado da piscina e jardim sensorial.

o empreendimento terá Lounge Relax ao lado da piscina e jardim sensorial. Localização: Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha. Preço: a partir de R$ 489.900.

MUDRAH ECO LIVING

Mudrah Eco Living terá ambientes para relaxamento e prática de yoga Crédito: LC Empreendimentos/Divulgação

Realização: LC Empreendimentos

LC Empreendimentos Características: unidades de 1 e 2 quartos com área 53m² e 80m² respectivamente, e com 2 vagas de garagem. Área de lazer e serviços com dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, SPA, piscina descoberta e piscina aquecida, duas quadras de beach tennis e quadra de tênis.

unidades de 1 e 2 quartos com área 53m² e 80m² respectivamente, e com 2 vagas de garagem. Área de lazer e serviços com dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, SPA, piscina descoberta e piscina aquecida, duas quadras de beach tennis e quadra de tênis. Diferenciais: o empreendimento usa como conceito os “Mudras”, gestos da yoga usados para se reconectar com o universo. E para traduzir toda essa harmonia de bem-estar e vida saudável, o local contará com ambientes para proporcionar relaxamento, como sala de yoga e meditação, SPA com ofurô e três salas de massagem.

o empreendimento usa como conceito os “Mudras”, gestos da yoga usados para se reconectar com o universo. E para traduzir toda essa harmonia de bem-estar e vida saudável, o local contará com ambientes para proporcionar relaxamento, como sala de yoga e meditação, SPA com ofurô e três salas de massagem. Localização: Rota dos Ipês, Domingos Martins.

Rota dos Ipês, Domingos Martins. Valor: a partir de R$ 654.500.

CONDOMÍNIO COSTA MARE

Condomínio Costa Mare terá bangalôs e espaço para yoga. Crédito: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário/Divulgação

Realização: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e construção Impacto Engenharia

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e construção Impacto Engenharia Características: 120 apartamentos tipo de 4 suítes, com até 188m², e três vagas de garagem, e seis coberturas com metragens de até 342m², com seis ou sete vagas para veículos.

120 apartamentos tipo de 4 suítes, com até 188m², e três vagas de garagem, e seis coberturas com metragens de até 342m², com seis ou sete vagas para veículos. Lazer: piscina adulto com raia 25m, piscina infantil, deque piscina, deque seco, deque molhado, playground, jogos teen, salão de festas jovem, quadra recreativa, quadra de tênis, salão de festas adulto, jogos adultos gourmet, vinho churrasqueira, gourmet burger, pet park, cine kids teen, brinquedoteca, fitness, pilates e yoga, espaço coworking, SPA/Espaço Mulher, redário, beach point, estúdio YouTuber, espaço Wi-Fi, bicicletário, lounge locker bike, pista de cooper, beach arena, garage band, pet play, pet wash, artes marciais, quadra de squash e oficina compartilhada.

piscina adulto com raia 25m, piscina infantil, deque piscina, deque seco, deque molhado, playground, jogos teen, salão de festas jovem, quadra recreativa, quadra de tênis, salão de festas adulto, jogos adultos gourmet, vinho churrasqueira, gourmet burger, pet park, cine kids teen, brinquedoteca, fitness, pilates e yoga, espaço coworking, SPA/Espaço Mulher, redário, beach point, estúdio YouTuber, espaço Wi-Fi, bicicletário, lounge locker bike, pista de cooper, beach arena, garage band, pet play, pet wash, artes marciais, quadra de squash e oficina compartilhada. Diferenciais: entre os itens voltados para contemplação estão bangalôs e espaço para yoga.

entre os itens voltados para contemplação estão bangalôs e espaço para yoga. Localização: Rodovia do Sol, s/n, Itaparica, Vila Velha.

Rodovia do Sol, s/n, Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ R$ 1.369.000.

AM100 - EDIFÍCIO ALICE MADEIRA

AM100 terá espaço zen para yoga, no lazer localizado na cobertura Crédito: CG Engenharia/Divulgação