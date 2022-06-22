Porcelanatos gigantes: nova tendência de revestimento e decoração

Os porcelanatos gigantes podem ser aplicados em bancadas, mobiliário, painéis e divisórias. Crédito: Linha Arts Decortiles / Compose

Os porcelanatos gigantes têm atraído a atenção de consumidores no mercado. Os grandes formatos são uma tendência que tem unido técnica e design, trazendo uniformidade estética e sensação de amplitude para os ambientes. Os modelos são ideais para explorar novos usos, como bancadas, por exemplo.

Carlos Marianelli, diretor da Compose, destaca a versatilidade do produto e seus benefícios.

“Os porcelanatos gigantes podem ser aplicados em bancadas, mobiliário, painéis e divisórias. Também há a redução das linhas de rejunte, limpabilidade e amplitude. As peças preenchem os espaços com menos emendas, trazendo todos esses benefícios”, explica Marianelli.

Além do efeito de amplitude que os grandes formatos apresentam ao ambiente, dando a sensação de que o espaço é ainda maior, as peças são mais resistentes a danos, como explica a engenheira civil e designer de interiores Elisângela Nobre.

“Os porcelanatos gigantes trazem melhores tecnologias em sua produção, o que pode conferir mais resistência a danos, arranhões e quebras. São peças mais leves e sustentáveis. Também foram pensados para evitar o desperdício na hora do corte e diminuir o tempo de instalação, o que acaba gerando um número menor de resíduos, se tornando um produto que agride menos o meio ambiente”, destaca a engenheira civil e designer de interiores.

A técnica de instalação utilizada para o porcelanato gigante é a mesma usada para um porcelanato de formato tradicional. Porém, assim como qualquer instalação de porcelanato, deve-se tomar cuidado com os tipos de ferramentas que serão usadas tanto para o manuseio quanto para eventuais cortes ou aplicação.

“É importante ter cuidado na hora de transportar o produto para que não haja o risco de quebra. Para movimentação das peças e assentamento, use ventosas e réguas. É importante conferir como está o contrapiso ou local que será assentado. Ele deve estar sem irregularidades, além de cuidados na hora de nivelar a peça e manuseio”, explica a engenheira civil e designer de interiores.

Além do efeito de amplitude que os grandes formatos apresentam ao ambiente, as peças são mais resistentes a danos. Crédito: Linha Arts Decortiles / Compose