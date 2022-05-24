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Organização

Sem armários? Veja como organizar a cozinha gastando pouco

Quem não tem armários na cozinha, sabe que manter a organização pode ser difícil. Por isso, separamos algumas dicas que vão te ajudar a investir em novas formas de guardar as louças e os utensílios domésticos

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:16

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

24 mai 2022 às 16:16
Cozinha sem armários
É possível manter o ambiente da cozinha organizado utilizando prateleiras, entre outros acessórios. Crédito: Shutterstock
Organizar a cozinha nem sempre é uma tarefa fácil, na falta de armários, isso fica ainda mais difícil. Ou seja, é preciso ter criatividade na hora de decorar o ambiente e recorrer a novas formas de guardar as louças e os utensílios domésticos. Pensando nisso, separamos algumas dicas que podem te ajudar nessa organização gastando pouco.

CARRINHOS

Cozinha sem armários
Com várias opções de modelos no mercado, os carrinhos possibilitam diversos tipos de combinações em diferentes tipos de decorações. Crédito: Shutterstock
A primeira dica são os carrinhos. Apesar de, geralmente, serem utilizados para apoiar bebidas, eles também podem ser objetos coringas na hora de dar um toque sofisticado na decoração. Vale até usar como aparador, por exemplo.
Uma das defensoras dessa peça é a arquiteta Fernanda Mendonça, do Oliva Arquitetura. “Hoje em dia existem várias opções de modelos no mercado, desde aqueles com um estética mais limpa, fina e refinada, até carrinhos mais industriais, que possibilitam diversos tipos de combinações com diferentes estilos de decoração.”

PRATELEIRAS

Cozinha sem armários
As prateleiras, além de ocupar pouco espaço, contribuem na utilização da cozinha no dia a dia. Crédito: Shutterstock
Outro elemento super versátil e que pode ser usado de uma maneira mais prática quanto à instalação são as prateleiras. Para a arquiteta Gigi Gorenstein, as mais estreitas contribuem no dia a dia da cozinha. Além disso, esses elementos são excelentes opções para serem usados sobre a pia ou fogão em ambientes sem muito espaço. 
“As prateleiras sobre a pia e ganchos ajudam muito. Elas podem ser utilizadas para apoiar potes pequenos com temperos, por exemplo, facilitando a mão de obra na hora de cozinhar”, destaca Gorenstein.
Existem também diversas opções desse móvel modular que permitem utilizá-lo com diferentes funções. Quem explica isso é a arquiteta Bianca Atalla, do Oliva Arquitetura.
“Você não precisa necessariamente fixar prateleiras empilháveis. É possível sobrepor uma à outra para transformá-la em uma estante. Além disso, elas também podem ser utilizadas também como estante para a área de serviço, como sapateira ou  substituindo um gabinete na pia de banheiro”, diz Atalla. 

DIVISÓRIAS

Cozinha sem armários
Os organizadores otimizam espaços e facilitam a visualizar os utensílios guardados. Crédito: Shutterstock
As divisórias são ótimas soluções para organizar os produtos e utensílios da cozinha, já que facilitam na hora de visualizar o que está guardado. O uso deste material varia de acordo com o local e a finalidade.
Os organizadores ajudam também a separar os talheres, pratos e até mesmo tampas de panela, otimizando os espaços e facilitando o dia a dia do morador.
“Geralmente são divisórias prontas de plástico. Quando precisamos fazer uma  mais reforçada, utilizamos materiais como madeira. Elas podem ser feitas sob medida ou compradas prontas”, explica a arquiteta Fernanda Mendonça.

PLACAS PERFURADAS, GANCHOS E VARÕES

Cozinha sem armários
Pendurar acessórios podem deixar a decoração mais descontraída e despojada. Crédito: Shutterstock
Já as placas perfuradas, ganchos e varões são elementos implementados, principalmente, em locais que precisam de uma certa flexibilidade e uso dinâmico.
A chapa perfurada, geralmente, é de madeira, vem com pinos e pode ser uma alternativa aos organizadores para pendurar acessórios como talheres, panos de prato e até mesmo apoiar uma prateleira. Basta organizar conforme a função e a necessidade.

CORTINA EMBAIXO DA PIA

Para deixar a cozinha mais charmosa e, quem sabe até em um visual mais retrô, as cortinas embaixo da pia podem ajudar, dependendo do estilo de decoração adotada pelo morador. 
Elas se encaixam em locais com um design mais despojado e uma pegada mais leve, ou até mesmo uma casa de campo e de praia. Já que são uma solução prática, econômica e disfarçam uma possível desorganização dos utensílios ou materiais embaixo da pia.

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