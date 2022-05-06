Cinco dicas para incrementar a decoração do seu jardim

Iluminação

A horta vertical é mais indicada para pessoas que têm tempo para dedicar ao cuidado com a planta, pois são espécies muito mais sensíveis. As hortaliças precisam de umidade, boa drenagem e são espécies que precisam de boa iluminação para se desenvolverem. Existem vários modelos de hortas verticais como jardineiras na parede e estruturas apropriadas de madeira. Para investir nesse modelo de decoração, deve-se instalar os vasos para jardim vertical, de preferência impermeabilizando a parede e fixando um madeiramento para evitar futuros problemas com infiltrações. Outro fator muito importante é escolher a planta que se adapta à insolação do local. É recomendado fazer a rega de acordo com o intervalo indicado para cada espécie, além de uma adubação a cada 30 a 40 dias.

Não existem vasos próprios para determinadas plantas. Mas existem modelos variados de vasos para deixar o seu espaço mais bonito. O modelo deve ser escolhido de acordo com seu ambiente. Os vasos de cerâmica e barro são charmosos e podem ter pinturas especiais. Os de polietileno, apesar de serem de plástico são muito resistentes a intempéries e são ideais para quem busca melhor custo. Já os esmaltados vietnamitas são os queridinhos dos decoradores e arquitetos por serem mais requintados, porém com valor mais alto.

Os móveis para área externa variam desde móveis de madeira, móveis feitos com cordas náuticas, a tecidos tipo acquablock que aguentam receber mais água. Caso opte por móveis de madeira, verifique os modelos que são indicados para ambiente externo, lembrando que em todos eles são necessárias manutenções periódicas com verniz e resinas adequados. As fibras sintéticas estão cada vez com mais qualidade e durabilidade, sendo também uma ótima opção. Os balanços também estão em alta, pois, além de decorativos são interativos.

As obras de arte são superválidas no jardim quando o assunto é incrementar na decoração. Caso tenha um espaço amplo no local, é possível colocar uma fonte ou chafariz como peças decorativas. As esculturas também são ótimas opções. Pode-se usar estátuas ou esculturas em madeira, concreto ou metal. Lembrando que é sempre importante um projeto paisagístico, para não deixar o espaço com muita informação.