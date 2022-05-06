Cinco dicas para incrementar a decoração do seu jardim

Ter um jardim em casa traz muitos benefícios, como melhorar a qualidade do ar, diminuir o estresse, além do aspecto decorativo que proporciona leveza aos ambientes. Já é mais que provado que o contato com a natureza e cuidar de plantas diminui a ansiedade, além de ser um motivo para diminuir o tempo de permanência com celulares e outros eletrônicos.
Ao contrário do que muitos pensam, cuidar de um jardim em casa pode ser muito simples. Não é preciso, por exemplo, ter uma grande quantidade de plantas diferentes. “O mais importante é a harmonia entre elas. Escolher plantas de porte menor e esperar elas crescerem também influencia muito no valor final do jardim”, revela o engenheiro agrônomo da Pólen Garden, José Antonio Bissoli Filho.
Para alcançar essa harmonia no visual do ambiente, a escolha das plantas em relação ao tipo e tamanho do espaço fará toda a diferença. “Uma dica é contratar um profissional da área e fazer um projeto de paisagismo. Assim terá um jardim organizado e bem elaborado”, diz a paisagista Sinthia Ferrari Pires.
Veja alguma dicas dos especialistas para investir no jardim da sua casa:
Iluminação
A horta vertical é mais indicada para pessoas que têm tempo para dedicar ao cuidado com a planta, pois são espécies muito mais sensíveis. As hortaliças precisam de umidade, boa drenagem e são espécies que precisam de boa iluminação para se desenvolverem. Existem vários modelos de hortas verticais como jardineiras na parede e estruturas apropriadas de madeira. Para investir nesse modelo de decoração, deve-se instalar os vasos para jardim vertical, de preferência impermeabilizando a parede e fixando um madeiramento para evitar futuros problemas com infiltrações. Outro fator muito importante é escolher a planta que se adapta à insolação do local. É recomendado fazer a rega de acordo com o intervalo indicado para cada espécie, além de uma adubação a cada 30 a 40 dias.
Não existem vasos próprios para determinadas plantas. Mas existem modelos variados de vasos para deixar o seu espaço mais bonito. O modelo deve ser escolhido de acordo com seu ambiente. Os vasos de cerâmica e barro são charmosos e podem ter pinturas especiais. Os de polietileno, apesar de serem de plástico são muito resistentes a intempéries e são ideais para quem busca melhor custo. Já os esmaltados vietnamitas são os queridinhos dos decoradores e arquitetos por serem mais requintados, porém com valor mais alto.
Os móveis para área externa variam desde móveis de madeira, móveis feitos com cordas náuticas, a tecidos tipo acquablock que aguentam receber mais água. Caso opte por móveis de madeira, verifique os modelos que são indicados para ambiente externo, lembrando que em todos eles são necessárias manutenções periódicas com verniz e resinas adequados. As fibras sintéticas estão cada vez com mais qualidade e durabilidade, sendo também uma ótima opção. Os balanços também estão em alta, pois, além de decorativos são interativos.
As obras de arte são superválidas no jardim quando o assunto é incrementar na decoração. Caso tenha um espaço amplo no local, é possível colocar uma fonte ou chafariz como peças decorativas. As esculturas também são ótimas opções. Pode-se usar estátuas ou esculturas em madeira, concreto ou metal. Lembrando que é sempre importante um projeto paisagístico, para não deixar o espaço com muita informação.
A iluminação é de extrema importância no jardim. Os tipos de luminárias são quase que uma infinidade. O mais usado são os espetos com iluminação LED.