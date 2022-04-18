10 itens versáteis para investir na decoração da sua casa

Cortinas

As almofadas têm o poder de mudar a cara de um ambiente. As cores, os formatos e tecidos são coringas. “Podemos utilizá-las no ambiente da sala, do quarto, em uma poltrona e eventualmente até em um terraço, quando usamos aqueles almofadões para criar um ambiente aconchegante”, diz a arquiteta Andrea Camillo.

As peças neutras são atemporais e versáteis, pois entram em qualquer projeto. Os sofás são fáceis de compor com almofadas e mantinhas coloridas.

Para a arquiteta Andrea Camillo, é sempre bom apostar em papéis com texturas suaves e cores neutras, pois combinam com tudo e dificilmente os moradores da casa ficam cansados das estampas.

Em relação aos formatos e tamanhos dos quadros e molduras, Andrea Camillo dá dicas para compor o ambiente. “Quando os ambientes são muito amplos, utilize peças maiores ou uma única peça. É interessante misturar arte, molduras e formatos também em uma única composição”, diz.

Quando o assunto são plantas, a arquiteta ressalta que elas são itens importantes e contribuem para uma decoração versátil. “Qualquer tipo de planta e jarros fazem toda a diferença em um projeto. Podem trazer a natureza para dentro dos ambientes, um aconchego e uma energia boa. Podemos colocar também em todos os ambientes, desde salas de estar, até banheiros”, diz Andrea Camillo.

Os espelhos em formatos orgânicos estão na moda, assim como os modelos com iluminação indireta que dão muito charme a banheiros e lavabos, por exemplo. “Espelhos são muito versáteis, podem ser usados em todos os ambientes, pois ampliam os espaços e aumentam a claridade”, explica a designer Patricia Covolo.

A madeira é um elemento clássico e atemporal, por isso uma mesa de madeira, que pode ser de jantar, de centro ou lateral é certeza de investir num objeto que vai permanecer no ambiente por muitos anos sem cansar ou ficar ultrapassado. “As opções de lâmina de madeira são muitas no mercado, sendo as mais comuns freijó, carvalho, sucupira, sendo que a escolha vai depender muito do gosto do cliente”, afirma a arquiteta Giselle Macedo.

As prateleiras podem ser usadas em qualquer ambiente e de diversas formas diferentes. “A profundidade da prateleira vai definir que tipo de objeto podemos colocar, servindo para objetos decorativos como vasos, livros ou até mesmo para apoiar quadros. Em banheiros pequenos, por exemplo, quando projetadas com cuidado, as prateleiras podem ampliar a área da bancada”, explica a designer Patricia Covolo.

Em função da grande variedade de opções, cores, texturas e desenhos, as peças são versáteis, pois mudam a cara do ambiente, trazem aconchego e conforto para os projetos.