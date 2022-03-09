7 dicas para deixar sua lavanderia mais funcional e elegante

Mesmo com um orçamento mais enxuto, é possível deixar a lavanderia de casa mais prática e bonita Crédito: Projeto de Gregório Repsold

Quem, assim como na música de Luiz Melodia, “lava a roupa todo dia”, sabe muito bem a importância de manter a lavanderia funcional e organizada. Principalmente, devido às metragens reduzidas dos apartamentos atuais, onde sobra pouco espaço para esse cantinho. Como o uso é frequente, manter a praticidade do ambiente é fundamental.

“A primeira dica que eu dou é ter todas as paredes revestidas, porque estamos falando de uma área que molha muito. Isso ajuda a evitar o aspecto de mofado e a danificar alguns móveis e aparelhos do local”, afirma o arquiteto Gregório Repsold.

Segundo ele, ficar atento ao layout da lavanderia é outro passo superimportante e recomenda que a máquina fique posicionada o mais perto possível da entrada, assim como o tanque deve ficar perto da janela e sob o varal. Assim, as roupas expostas não irão ficar molhando o chão e poderão secar mais rápido com a exposição ao sol.

De olho nessas dicas, a cirurgiã-dentista Lígia Defaveri decidiu como fazer a organização da lavanderia de sua casa. Apesar de pequeno, ela conta que conseguiu, junto do designer de interiores Regilano Dornelas, deixar o cômodo bem prático e funcional.

Sem abrir mão dos armários e do tanque, Lígia conta que fez questão de ter um varal na lavanderia, já que optou por uma varanda gourmet. Além disso, ela também revela que, ao escolher uma máquina lava e seca, com abertura frontal, conseguiu ganhar espaço sobre ela dela.

“Isso foi possível porque não precisamos manter a parte superior livre. Assim conseguimos colocar uma bancada extensiva e manter um tanque. Com a ajuda do designer também definimos a acomodação de armários que permitiram a funcionalidade do espaço. Agora, guardamos vassouras e até escadas, já que a profundidade do móvel é de 15 a 20 cm”, explica Lígia.

De acordo com Dornellas, saber o que se adequa ao seu estilo de vida é primordial, porque conhecer as necessidades vai ajudar a montar um ambiente ainda mais prático. “Mais do que tudo, é importante que quem está pensando em reformar a lavanderia tenha ideia do quanto de espaço precisam ter e do que irão guardar no local”, pontua.

Pensando nisso, separamos sete dicas desses profissionais para deixar a lavanderia mais prática e bonita.

CONFIRA SETE DICAS PARA DEIXAR A LAVANDERIA MAIS FUNCIONAL