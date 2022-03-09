7 dicas para deixar sua lavanderia mais funcional e elegante

Quem, assim como na música de Luiz Melodia, “lava a roupa todo dia”, sabe muito bem a importância de manter a lavanderia funcional e organizada. Principalmente, devido às metragens reduzidas dos apartamentos atuais, onde sobra pouco espaço para esse cantinho. Como o uso é frequente, manter a praticidade do ambiente é fundamental.
“A primeira dica que eu dou é ter todas as paredes revestidas, porque estamos falando de uma área que molha muito. Isso ajuda a evitar o aspecto de mofado e a danificar alguns móveis e aparelhos do local”, afirma o arquiteto Gregório Repsold.
Segundo ele, ficar atento ao layout da lavanderia é outro passo superimportante e recomenda que a máquina fique posicionada o mais perto possível da entrada, assim como o tanque deve ficar perto da janela e sob o varal. Assim, as roupas expostas não irão ficar molhando o chão e poderão secar mais rápido com a exposição ao sol.
De olho nessas dicas, a cirurgiã-dentista Lígia Defaveri decidiu como fazer a organização da lavanderia de sua casa. Apesar de pequeno, ela conta que conseguiu, junto do designer de interiores Regilano Dornelas, deixar o cômodo bem prático e funcional.
Sem abrir mão dos armários e do tanque, Lígia conta que fez questão de ter um varal na lavanderia, já que optou por uma varanda gourmet. Além disso, ela também revela que, ao escolher uma máquina lava e seca, com abertura frontal, conseguiu ganhar espaço sobre ela dela.
“Isso foi possível porque não precisamos manter a parte superior livre. Assim conseguimos colocar uma bancada extensiva e manter um tanque. Com a ajuda do designer também definimos a acomodação de armários que permitiram a funcionalidade do espaço. Agora, guardamos vassouras e até escadas, já que a profundidade do móvel é de 15 a 20 cm”, explica Lígia.
De acordo com Dornellas, saber o que se adequa ao seu estilo de vida é primordial, porque conhecer as necessidades vai ajudar a montar um ambiente ainda mais prático. “Mais do que tudo, é importante que quem está pensando em reformar a lavanderia tenha ideia do quanto de espaço precisam ter e do que irão guardar no local”, pontua.
Pensando nisso, separamos sete dicas desses profissionais para deixar a lavanderia mais prática e bonita.
CONFIRA SETE DICAS PARA DEIXAR A LAVANDERIA MAIS FUNCIONAL
Tanques de inox
Para evitar bagunça e um cenário desorganizado, a dica é investir em armários embutidos para guardar materiais de limpeza e outros objetos do cômodo. Se o orçamento permitir, vale apostar no MDF naval que é mais resistente à umidade.
Como as lavanderias têm o histórico de serem áreas que molham muito, para evitar o aspecto de mofo, a recomendação são os revestimentos nas paredes.
Uma dica bacana para manter o espaço bem funcional, são as torneiras articuladas. Elas vão ajudar na mobilidade na hora de encher os baldes e encaixá-los no tanque.
Os pisos da lavanderia não devem ser polidos porque eles aumentam a chance de escorregar e sofrer acidentes nesse cômodo.
Ao contrário do que muita gente pensa, a iluminação das lavanderias deve ser mais quente e intensa. Luzes muito brancas atrapalham no conforto dos espaços a longo prazo.
Aproveitando o espaço, vale também adotar os ganchos nas portas para guardar vassouras e rodos. Além deles não ficarem visíveis, essa dica também ajuda a economizar espaço.
Além de terem um visual mais moderno, os tanques de inox são mais fáceis de limpar. Entretanto, também são mais caros e, por isso, recomendados apenas quando o orçamento permitir.