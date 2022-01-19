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Orçamento nos trilhos

Como não estourar os gastos na hora de construir ou reformar

De acordo com especialistas, o atraso no cronograma de uma construção ou reforma é um dos problemas que mais encarece o custo da obra; confira 5 dicas que podem significar menos gasto durante esse período
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

19 jan 2022 às 16:49

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 16:49

reforma
Antes de iniciar uma obra, é imprescindível o acompanhamento de um profissional para identificar o orçamento e evitar prejuízos Crédito: Freepik
Construir ou reformar demanda tempo e investimento. Mas antes mesmo de iniciar uma obra é preciso ter o acompanhamento de um profissional de engenharia ou arquitetura para identificar os pontos críticos e pesquisar valores, verificar se há orçamento suficiente, ou até mesmo fazer algumas mudanças no projeto. Dessa forma, a obra será feita de forma rápida e estratégica, evitando os atrasos e prejuízos.
De acordo com o arquiteto Bruno Moraes, o atraso no cronograma de uma construção ou reforma é um dos problemas que mais encarece o custo da obra.
“Imagine, por exemplo, que os moradores possam estar vivendo em outro imóvel temporariamente, pagando aluguel ou condomínio dobrado nesse período. Além disso, quanto mais tempo passar, maior será o gasto com honorários dos profissionais, com o gerenciamento da obra, materiais extras, contas de água, luz, entre outros custos. Estourar o cronograma significa prejuízo financeiro”, explica o profissional.

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A falta de gerenciamento e fiscalização é uma das principais reclamações dos consumidores. No caso de reformas, uma das situações mais comuns ocorre quando os prestadores de serviço pedem repetidamente para comprar os materiais necessários, ao invés de solicitar tudo de uma vez, por meio da organização da equipe contratada.
Ainda de acordo com o arquiteto, é preciso listar com cuidado todos os itens que vão compor o trabalho.
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A falta de gerenciamento e fiscalização é uma das principais reclamações de quem está reformando ou construindo Crédito: Freepik
“Temos que considerar quantos metros serão quebrados de cada ambiente, quantos sacos de entulho serão usados, qual o tamanho da caçamba necessária para recolher os entulhos, por exemplo. Inclusive, a parte da decoração, vista como o momento final do processo, também precisa ser pensada bem antes. Desde a colocação de um tapete até a compra de um vaso decorativo, tudo precisa ser listado com os valores certos para que, no final, o caixa seja suficiente para pagar tudo. O ideal é contratar um escritório que tenha essa expertise para montar um planejamento de fluxo de caixa e de cronograma para a sua obra”, diz Moraes.

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A engenheira civil e designer Elis Nobre ressalta que é possível baratear o custo de construções ou reformas, pesquisando materiais que sejam mais acessíveis e do agrado do cliente, além de manter a qualidade e durabilidade do mesmo.
Ela também ressaltou a importância de existir um cronograma de obras para evitar sobrepor uma etapa à outra e de um projeto detalhado e o acompanhamento de um profissional capacitado para estar presente em todas as etapas, por mais simples que seja a obra.  Ela ainda elencou outras dicas importantes, para que o planejamento dessa obra tenha sucesso e o gasto seja mínimo.  Confira na lista a seguir.

5 DICAS PARA UMA OBRA MAIS BARATA

Gastos extras

É imprescindível e de extrema importância que exista um cronograma de obras, justamente para que as etapas não sejam sobrepostas por outras, porque uma obra depende muito de cada etapa. Deve-se tomar muito cuidado com isso, para que não haja atrasos e nem surpresas em relação ao orçamento.
É preciso ter todos os projetos necessários para iniciar uma obra. Por isso, precisa-se de tempo para que sejam feitos. Primeiro, deve-se definir o projeto arquitetônico, ter a aprovação dele na prefeitura do município, depois fazer sondagem do solo do terreno, elaborar o projeto estrutural, hidrossanitário e elétrico, para assim iniciar a obra e não furar o cronograma e nem sair do orçamento da mesma.
Toda obra deve ser acompanhada, principalmente, por um responsável técnico, justamente para que as etapas não sejam sobrepostas e não aconteçam erros e nem furos no orçamento. De preferência, faça o acompanhamento toda semana. Dependendo da etapa da obra, é necessário que o responsável técnico esteja presente mais vezes na semana. Lembrando que esse profissional pode ser um engenheiro civil, arquiteto ou um técnico em edificações.
A pessoa que pretende fazer uma obra deve ter noção de quem irá executar e fazer contratos com todos os parceiros, deixando sempre claro questões de prazo e pagamentos. É mais importante ainda que ela conheça quem está contratando, seja ela indicada por seu arquiteto ou engenheiro,  seja por outra pessoa, mas sempre buscar referências das empresas que serão contratadas.
É comum que algo que não estava previsto no cronograma aconteça, ou mesmo haja a interferência do clima, como as chuvas, e que muitas vezes acabam atrasando uma obra. Porém, é sempre importante, dentro do valor estimado, ter uma reserva para gastos extras. Dessa forma, você evita ser surpreendido e o transtorno será menor. 

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